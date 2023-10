7 posebnih rudnikov zakladov v Budimpešti, kjer lahko najdete prave vintage kose

Retro in vintage sejmi v prestolnici uživajo svoj razcvet, med katerimi vam predstavljamo tovrstne tematske lokacije, kjer lahko izbirate v dragocenem okolju, ki pričara vzdušje starih časov.

Antikvariat Mátyás tér

Józsefváros vedno prinese razburljiva presenečenja, takšna skrinjica z dragulji je Mátyás tér Antikvárium, ki ni le knjigarna, ampak tudi priljubljeno zbirališče domačinov, zato ne preseneča, da se je med prvimi pojavila na CoolTúra zemljevid okrožja. Zsuzsi, ljubitelj starih predmetov, je majhno, 15 kvadratnih metrov veliko knjigarno spremenil v intimen bralni kotiček, kamor je vstopiti srce. Z izkoriščanjem značilnosti prostora je njegov nerazkriti namen obogatiti vsakdanje življenje soseske z razstavami, mini koncerti in razpravami.

1084 Budimpešta, Mátyás tér 17.

Eifflov bazar in klub

Če ste na lovu za retro zakladi, je najvarnejši kraj v prestolnici Eifflov bazar in klub na ulici Katona Józsefa. To velja tudi, če iščemo starinske knjige, saj je na dražbah knjig oglaševanih več polic s knjigami in včasih izvodi, stari plakati in papirnate starine čakajo, da najdejo nov dom.

1137 Budimpešta, Katona József utca 13.

FRANC

Ko prestopimo prag FRANC, majhne trgovinice na Margit körút, se počutimo, kot da smo stopili v drug svet. To je predvsem posledica dejstva, da lahko najdemo prave zaklade, do koder seže oko, pa naj gre za predmete, pohištvo, slike, oblačila ali dodatke, značilne za 70., 80. ali 90. leta. Trgovina je polna unikatnih vintage in retro artiklov, tako da ne boste odšli praznih rok.

1027 Budimpešta, Margit körút 16.

Barta Ötvös

Družina Barta se z nakitom ukvarja že štiri generacije. Lastnico trgovine v središču mesta Zsuzsá je ta svet privlačil že od malega, pogosto je skupaj s starši in starimi starši pomagala popravljati nakit ter opazovala čudeže, ki jih delajo s prstanom, zapestnico ali verižico. Trenutno večinoma delajo s srebrnim nakitom, dragimi kamni in biseri, kar zadeva notranjost delavnice, pa je vstop na Bárczy István 10 pravo potovanje skozi čas.

1052 Budimpešta, Bárczy István utca 10.

Donatorske trgovine Cseriti

Mreža trgovin za donacije Cseriti upravlja 12 trgovin po vsej prestolnici, kjer lahko najdete skoraj vse za drobiž, razen pohištva, hrane, kemikalij in gradbenega materiala. Iz sredstev, prejetih z nakupi, neprofitno socialno podjetje krije stroške, potrebne za delovanje, sredstva, ki ostanejo po stroških, pa porabi za izboljšave in nove lokale.

Več lokacij v Budimpešti

Industrijska svetilka Budimpešta

Delavnica Industrial Lamp Budapest, ki se nahaja na Budafoki út, je pravzaprav vstop v skoraj neizčrpno vesolje industrijskih, vintage in retro izdelkov. Prvotno je bila po njihovem glavnem profilu njihova primarna dejavnost prodaja industrijskih svetilk, a poleg teh zakladov lahko na njihovih mesečnih garažnih razprodajah najdete kar nekaj pohištva, opreme in vintage stvari, ki so postale njihov zaščitni znak. iz katerega je skoraj nemogoče oditi praznih rok.

1117 Budimpešta, Budafoki út 70.

Pirate Records

Če iščete skrbno izbrano trgovino z rabljenimi ploščami, je založba Kalóz Records vaše mesto. Navsezadnje je VIII. ni glasbenega stila, ki ga v ponudbi okrožne trgovine ni. Od kubanske glasbe do death metala do transilvanskega jazza, tukaj lahko res vsak najde vinil po svojem okusu. Pri ponudbi je poudarek predvsem na redkih domačih ploščah, glasbi sveta, jazzu, avantgardi in soulu.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 25.