Romantični jesenski sprehodi v očarljivi kletni vasici Pilis

Med izletom v Esztergom ali izletom ob koncu tedna je vredno obiskati romantično, očarljivo kletarsko vasico Piliscsév, ki je v sezoni trgatve prežeta z vonjem mošta.

Z nastopom jeseni vas romantične kletne niše in vinske vasi naše dežele vabijo na posebno očarljive izlete, sprehode in sproščujoče oddihe.

V sezoni trgatve so še bolj očarljivi kraji polni življenja, rumenenja rjavih listov ter vonja po sveže obranem grozdju in moštu, zato ni čudno, da so ti kraji vredni obiska.

Majhna vasica Piliscsév, velika kot robček, leži ob zahodnem vznožju Pilisa, obkrožena z gorami, z neštetimi čudovitimi pohodniškimi kraji, še več, prečka jo celo pot nacionalne modre poti!

Na tem območju se med drugim nahajata tudi jama Chervi in izvir Studenka, ki prav tako ponujata priložnost za malo potepanja.

Piliscsév, ki je bil med turško okupacijo zapuščen, so naselili Slovaki in v tem obdobju so bile zgrajene romantične kleti, od katerih so mnoge še vedno v svojem prvotnem sijaju.

Do vasi se iz središča vasi pride po ulici Öreghegyi dűlő (Öreghegyi Dűlő), kjer je na drevesnih ulicah 300 urejenih, prijaznih hišic, ki vabijo obiskovalce, da si napolnijo baterije in se sprostijo.

Pred 100-150 let starimi stiskalnicami in kletmi so klopi in mize, ki vabijo k počitku in pikniku, ki se mu jeseni pod pisanimi drevesi težko odpovemo.