10 nepozabnih znamenitosti v Mátri za nepozabne jesenske izlete

V Mátri, najvišji točki naše države, nas čaka nešteto destinacij za raziskovanje gorske verige skozi čudovite pokrajine. Lahke in zahtevne pohodniške poti, divje doline, zgodovinski spomeniki, naravni zakladi in čudovite panoramske razgledne točke so oktobra in novembra v svojem jesenskem sijaju.

Streha moči

Čeprav je Sástó, najvišje jezero v državi, znano večini izkušenih pohodnikov, je majhna mirna oaza le 600 metrov stran morda manj znana. Če zavijete z ozke gozdne ceste ob razgledni točki Sástó proti jezeru Nyár, vas pot pripelje do planine Eremény-tető (Eremen), od koder se odpira čudovita panorama zahodne in zgornje Matre. Na skalnatem, ponekod razgibanem, drugod rahlo nagnjenem, planotastem pobočju je bila v prazgodovini zgrajena utrdba, katere sledovi so vidni še danes. Območje je bogato tudi s kremenom in opali, zato je priljubljeno mesto zbiralcev mineralov.

Grad Kisnana

V mirni, majhni vasici ob vznožju gorovja Mátra lahko naletite na grad Kisnána, kjer so madžarske plemiške družine v poznem srednjem veku preživljale svoje vsakdanje življenje. Med vsemi je morda prav družina Losonczy, ki nam je zapustila eno najbolj zanimivih zgodb. Legenda pravi, da so leta 1543 sprejeli Lászla Móréja, zloglasnega roparja in tatiča tistega časa, ki je na gradu zakopal ogromno dragocenosti. Čeprav vam ob obisku ne moremo obljubiti zlata in zaklada, vas čakajo osupljiv panoramski razgled s terase stolpa, največja zbirka opalov v državi in razstavne dvorane za zgodovino gradu.

3264 Kisnána, Béke u. 1

Razgledna točka Kozmáry

Pravljični kamniti razglednik, zgrajen pred več kot 100 leti, leta 1900, je dobil ime po Jánosu Kozmáryju, nekdanjem trgovcu iz Gyöngyösa in direktorju letovišča Mátrafüred. Od takrat je 398 metrov visok hrib Dobogó postal priljubljena pohodniška točka v Mátrafüredu in je zlahka dostopen. Ko pridete na vrh, lahko uživate v 360-stopinjski panorami doline Mátra, hriba Sár in Gyöngyösa. Od leta 1900 je bil med obema svetovnima vojnama in ponovno leta 2010 obnovljen, tako da je še danes varen za obisk.

Grad Károlyi, Parádsasvár

Grad v neorenesančnem slogu, ki ga je György Károlyi zgradil med letoma 1881 in 1882 po načrtih Miklósa Ybla, je skrit na severni strani Mátre. Grad je služil družini Károlyi in njenim najemnikom do svetovne vojne, nato je v času Sovjetske republike postal državna last, v letih socializma pa so ga uporabljali kot otroški vrtec. Leta 1996 je bil vrnjen v zasebno last in je bil obnovljen v svojem sijaju iz 19. stoletja. Danes je v njem grajski hotel, v katerem so še vedno na ogled prvotni leseni stebri in oltar, ki ga je posvetil egerski nadškof.

3242 Parádsasvár, Kossuth Lajos út 1.

Geološka pot v dolini Ilona

Ta pustolovščina Mátra se začne pri impresivnem gradu Károlyi v Parádfürdőru in vodi čez izklesana Szeklerjeva vrata v dolino Ilona. 6,3 km dolga pot vas popelje po geoloških zanimivostih doline in sledovih nekdanjega rudarjenja na tem območju. Vse te informacije lahko vpijete med sprehodom po razgibanih travnikih in pod listjem kostanjevih in lipovih dreves ter bukovih gozdov, medtem ko občudujete slikovito pokrajino. Zadnja postaja na poti je dolinski slap Ilona, največji naravni slap na Madžarskem, poimenovan po vnukinji Györgyja Károlyija, ki pada z višine 8-10 metrov.

Rezervoar Markazi

Obala jezera Markazi vas vabi na romantičen in sproščujoč 7-kilometrski sprehod okoli obale jezera, na katerem lahko uživate v nežnem valovanju okoliških gričev. Občudujete lahko tudi ruševine cerkve Pustatemplom, ki se ob plimi dvigajo iz vode. Ob jezeru se nahaja srednjeveško jedro naselja Markaz, ki je bilo nekoč naseljeno med zemeljskim grebenom, in župnijska cerkev, zgrajena v 30. letih 13. stoletja. Zdaj se 154 hektarjev stoječih voda uporablja predvsem v industrijske namene, vendar so dobrodošli tudi ribiči. Če ste v vasi, si velja ogledati tudi razvaline gradu Markazi.

Krožna tura po mestu Ágasvár

9-kilometrska krožna pot Ágasvár, ki se začne v kraju Mátraszentistván, je celodnevna pustolovščina, ki bo izzvala vse mišice vaših nog. Razburljiva tura se začne na spodnjem delu smučišča in se usmeri proti Hutahelyju, spomeniku nekdanjim steklarskim mojstrom v regiji. Od tu sledite modri oznaki po poti ob potoku in nato prispete na jaso turistične koče Ágasvár. Tu se je vredno odpočiti, saj od jase do vrha Ágasvár vodi kratek, a strm vzpon. Vzpon je vreden vsakega koraka, saj se z vrha odpirajo čudoviti razgledi. Na poti navzdol se lahko po vijugasti poti ob robu grebena Mátra vrnete do izhodiščne točke in se mimo kamna Szamár vrnete nazaj.

Potok Bene

Le nekaj minut hoje od spodnjega parkirišča v kraju Mátrafüred se lahko približate slikovitemu potoku Bene, kjer si lahko v divjem gozdnem okolju napolnite baterije. Potok Bene je s svojo dolžino 31 km in 152 km2 povodja četrti največji potok v Mátri in je imel v življenju vasi že od nekdaj pomembno vlogo. Potok in 13 mlinov ob njem so omenjeni v dokumentu iz leta 1301. Ti mlini so danes izginili, vendar je slikovito okolje doline še vedno očarljivo. Če si želite ogledati več kot le neposredno okolico potoka, lahko obiščete tudi ruševine mesta Benevar, če se iz soseske odpravite po modri trikotni cesti.

Bivakszállás na Galyatető

Če želite svoj vikend pohod v naravo dopolniti s prenočitvijo v nenavadnem okolju, je bivak v turističnem centru Galyatető kot nalašč za vas! Za res posebno doživetje blizu narave so na 30 metrov visokem razgledišču Galyaatető v zgornjih treh nadstropjih na voljo armiranobetonske kabine oziroma bivaki z barvitimi okni in okroglimi kovinskimi vrati. Na voljo so trije bivaki, v vsakem lahko prenoči pet oseb, poleg palet za spalne vreče imajo tudi brezžični internet, elektriko in razsvetljavo, skupna kopalnica pa je v ločeni stavbi.

3234 Mátraszentimre, Kodály Zoltán sétány, parcela 3234, Mátraszentimre, Madžarska. 1182/20 | galyacentrum.hu

Oxygen Adrenalin Park, Gyöngyös

Edinstveni pustolovski park v Gyöngyösu, Oxygen Adrenalin Park, priljubljen med mladimi in starimi, vas pričakuje z neštetimi igralnimi elementi! Med razburljivim obiskom se bodo zabavali vsi, od najmlajšega člana družine do babice, saj se tu ne moremo upreti izbiri med različnimi pustolovščinami. Med drugim lahko balansirate na visečem mostu nad katlano kamnoloma Sástó, občudujete jesensko pokrajino z žičnice, se vrtite okoli svoje osi na 360-stopinjski gugalnici ali pa se celo preizkusite na progi z vodnimi ovirami. Niti za trenutek vam ne bo dolgčas!

3200 Gyöngyös, Sástó-Kőbánya | adrenalin-park.hu