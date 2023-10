Dežela dinozavrov: 6 zanimivih parkov in razstav dinozavrov po vsej državi

Posebna prizorišča in skulpture v naravni velikosti ponujajo vpogled v vznemirljivi svet dinozavrov po vsej državi. Zbrali smo najboljše parke in razstave dinozavrov od Budimpešte do Ásotthaloma, tako da boste morali izbirati samo vi!

DinóVerzum, Budimpešta (do 1. oktobra 2023)

3.000 kvadratnih metrov velik razstavni prostor dvorane BOK je spremenjen v prazgodovinsko votlino s 40 primerki največjih primatov v zgodovini planeta v naravni velikosti! Svet dinozavrov bo očaral vsakega pustolovskega družinskega člana, saj ga čakajo edinstvena izkušnja VR in otroški arheološki program ter trgovina z igračami in kavarna. Če želite odpotovati milijone let nazaj, kupite vstopnice prek spleta za katerikoli dan v tednu! Interaktivna razstava dinozavrov je odprta vsak dan od 10. do 19. ure.

Od 1. septembra so vstopnice za 20% cenejše.

1146 Budimpešta, Ifjúság útja 1-3.

Park dinozavrov in pustolovski park, Rezi

V gozdnati dolini hribovja Keszthely, obdani s hribi, se nahaja Park dinozavrov in pustolovščin, ki temelji na posebnem konceptu. Rezi na stičišču štirih hribov je zaradi bližine Blatnega jezera in njegovih osupljivih naravnih lepot idealna lokacija za družinski pustolovski park. Park bo obiskovalce popeljal nazaj v dobo prvobitnih plazilcev, saj bo z živopisanimi, gibljivimi in dihajočimi figurami ter igralnimi elementi majhnim otrokom omogočil nepozabno doživetje. Poleg posebnih atrakcij so na voljo tudi vrvne proge, tobogan, tobogan za noge, plezalna stena, igrišče za mini golf in številne druge igre, v katerih bo lahko vsa družina uživala ves dan.

8373 Rezi, ulica Rákóczi Ferenc

Vrt dinozavrov in razstava dinozavrov, Budimpešta

Če si želite pobliže ogledati svet dinozavrov, je vredno obiskati tudi Madžarski naravoslovni muzej v Budimpešti! Ogledate si lahko stalno razstavo Izgubljeni svetovi – Doba dinozavrov na Madžarskem, ki vključuje dinozavra Iharkutosuchusa v naravni velikosti, ki leze iz vode, medtem ko se sprehajate po mostu čez starodavno ustje reke. Po ogledu razstave ne zamudite Parka dinozavrov! Ne pozabite, da se skulpture dinozavrov v naravni velikosti na muzejskih vrtovih selijo na novo lokacijo: od jeseni si jih lahko ogledate na strešnem vrtu muzeja. Natančen datum ponovnega odprtja najdete na strani muzeja na Facebooku!

1083 Budimpešta, Ludovika tér 2-6.

Dinópark – park dinozavrov, Ásotthalom

Nedaleč od Szegeda, v čudovitem naravnem okolju, ob vznožju borovcev gozda Gárgyán, se nahaja park dinozavrov v Asotthalomu, ki se razprostira na skoraj 6.000 kvadratnih metrih. Dinozavri v naravni velikosti, zgrajena jama in paleontologija vas čakajo v kraljestvu dinozavrov, kjer lahko sledite določeni poti ali pa se sprehajate po njej v prostem času. Če potrebujete odmor, obiščite bife Branko, kjer prodajajo dinozavrske dobrote, nato pa se odpravite v igralnico Pravljični gozd, opremljeno s solnim peskovnikom in otroško kuhinjo!

6783 Ásotthalom, Gárgyán erdei út 5.

Razstava Dežela dinozavrov, Miskolc

Stalna razstava v Panonskem morskem muzeju v Miskolcu vabi vso družino na potovanje skozi čas, ki zajema 185 milijonov let! Tu lahko obiskovalci odkrivajo skrivnosti prazgodovinskega sveta po naključni ekspediciji, hkrati pa odkrivajo, kaj se je na ekspediciji v resnici zgodilo. Na voljo je veliko iger in ugank za mlade in stare, kar zagotavlja nepozabno pustolovščino za vse, od otrok do starih staršev!

3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.

DinoPark, KÖKI Budimpešta

Najnovejši dinopark v Budimpešti se je odprl 1. septembra, in to ne kar tako, temveč na 1,5 hektarja velikem območju na vrhu nakupovalnega središča KÖKI. V parku na prostem, ki spominja na mezozojske čase, so na voljo premikajoči se in statični kipi dinozavrov z zvočnimi učinki, paleontološko igrišče, arheološki peskovnik, soba s tornadom, 26-metrski mamenčisaurus in humorne informativne table za otroke, ki vam bodo še dodatno popestrile bivanje.

1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75.