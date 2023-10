20 čudovitih krajev za obisk v čarobni jesenski pokrajini Donavskega ovinka

Podonavski ovinek, eden najbolj priljubljenih draguljev Madžarske, jeseni ponuja svojo slikovito pokrajino. To je popolna destinacija za vse, ki želijo uživati v čudežih najbolj barvitega letnega časa v panoramskih višavah, med divjimi dolinami, globoko v čarobnih jamah ali na obalah pravljičnih jezer.

Kis-Strázsa-hegy, Esztergom

Hribi Strázsa (stražni hribi), ki so del gorovja Pilis, so dobili ime po strateški vlogi, ki so jo imeli pri obleganju Esztergoma leta 1595, območje pa je med pohodniki priljubljeno z razlogom. Hrib Kis-Strázsa, ki se nahaja na obrobju Esztergoma, je eno zadnjih gorovij Pilisa, visoko le 233 metrov, zato spominja na hrib. Ko se približujete gori, lahko vidite visoko stavbo, ki spominja na svetilnik, razgledni hrib Kis-Strázsa. Na vrh stolpa se lahko povzpnete le po predhodni najavi, vendar je panoramski razgled tako veličasten, da se splača poklicati.

Pravljična vrata, Esztergom

Od daleč vidna skalna stena jame Strázsa se nahaja na Velikem hribu Strázsa na nadmorski višini 290 metrov, njena neverjetna 7 metrov široka vhodna dvorana pa se imenuje Pravljična vrata. Čarobna, 60 metrov dolga jama ima okna, obrnjena proti nebu, in nazobčane mostove, ki so nastali zaradi delovanja termalnih vrelcev. Še vedno nedotaknjeno območje je zaradi svoje edinstvene flore in jam posebej zaščiteno, pohodnike pa še vedno čaka zaprt prehod, ki je dostopen le z dovoljenjem Direkcije narodnega parka Donava-Ipoly.

Búbánatvölgy, Esztergom

Nedaleč od Esztergoma, v skritem kotičku v zavoju Donave, se nahaja Búbánatvölgy, ki v nasprotju s svojim imenom sploh ni žalosten pogled. Ta skrivnostni mali čudež se nahaja med hriboma Szamár in Hosszú, na meji Narodnega parka Donava-Ipoly. Dolina je lahko dostopna in zato zelo priljubljena med pohodniki, zaradi bližnjega prenovljenega igrišča pa je odličen kraj za sončne sprehode tudi za večje družine.

Julianus Razgledišče, Nagymaros

Vrh Hegyes-tető (482 m) in njegova razgledna točka Julianus Lookout, ki je bila prvotno zgrajena leta 1939, pred kratkim pa obnovljena, sta del nacionalne modre poti, ki se nahaja skoraj štiri kilometre od Nagymarosa in Zebegénya. Stolp je oddaljen približno eno uro hoje, s kratkimi, mestoma zmerno strmimi vzponi, z njega pa se odpira panorama na ovinek Donave, hribovje Visegrád in Börzsöny. Na srednjem nivoju razgledne ploščadi je pokrit prostor z okroglo mizo, ki vabi k počitku, v bližini pa je postavljenih nekaj klopi in miz za uživanje v razgledu in prigrizek.

Puščavnikova jama, Nagymaros

Z gotovostjo lahko rečemo, da se pohod do jame Remete na hribu Szent Mihály ponaša z enim od najbolj spektakularnih razgledov na zavoj Donave. Pot iz središča mesta Zebegény ob Donavi priporočamo bolj izkušenim pohodnikom, saj je nekoliko bolj naporna, razmeroma kratka, 11,9 km, vendar je pot s strmim in razgibanim terenom zahtevna tudi za bolj izkušene pohodnike. Od Puščavnikove jame lahko pot nadaljujete do morda najlepšega razgledišča na tem območju, stolpa Julianus na vrhu hriba.

Kalvarijska kapela, Márianosztra

Márianosztra, ena najbolj očarljivih vasi v okrožju Börzsöny, je od Zebegényja oddaljena le četrt ure vožnje. Kalvarija v ovinku Donave je morda najbolj atmosferična kalvarija v ovinku Donave, ki se nahaja na vzhodnem robu vasi. Romarski kraj je zlahka dostopen peš, vijugasta kalvarijska cesta in baročna kapelica pa sta umeščeni v slikovito pokrajino lip, od koder se ponuja neprekosljiv razgled na vas in okoliške hribe. V daljavi lahko vidite Veliko galerijo, ob pogledu proti severu pa lahko zagledate tudi goli vrh Loške gore.

Lisasta gora, Márianosztra

Naš naslednji cilj je prav tako v očarljivi Márianosztri, vendar nam ni treba dolgo opazovati pokrajine, saj nam takoj pade v oči gora Kopasz, ki se dviga 538 metrov nad vasjo. Če se odpravimo iz Nagyirtáspusztasa in sledimo znaku zelenega trikotnika, lahko, če imamo dovolj moči, obiščemo kar tri čudovite razgledne točke, saj Orlova gora, Velika orlova gora in Solna gora na poti ponujajo zahtevne in privlačne razglede. Vzpon na Plešasto goro ni lahek, zadnjih nekaj sto metrov je nekoliko napornih, vendar je vreden vzpona! Ko pridete na vrh, se vam odprejo pogled na simbolični križ in osupljiva panorama kotline Márianosztrai, planine Börzsöny in Donave, ki se vije v daljavi.

Nacionalni botanični vrt, Vácrátót

Le 40 minut vožnje iz središča Budimpešte se v nekdanjem grajskem vrtu nahaja Narodni botanični vrt, skrivnostni dragulj majhne vasi Vácrátót. Krajinski vrt z najbogatejšo zbirko znanstvenih rastlin v državi je trenutno pod dvojno zaščito: kot vrtna dediščina je zaščiten kot zgodovinski spomenik, kot naravna dediščina pa je zaščiten kot naravni rezervat. Obsežno območje je odprto vse leto in si ga lahko ogledate sami ali v okviru vodenega ogleda s kustosi vrta. Slednji so zasnovani tako, da prinašajo veselje do odkrivanja.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. | Website

Sződligeti-horgásztó

Le 30 kilometrov iz Budimpešte se lahko odpravite po pravljični gozdni poti, ki je skoraj kot prizor iz filmov Gospodar prstanov. Sződligeti-horgásztó se skriva med krajema Vác in Göd, v kotičku Donavskega ovinka, ki je zaradi čudovitega rastlinstva in ribjih staležev naravni rezervat. Slikovito pokrajino dopolnjujejo pravljične hišice, zgrajene na obali, in čolni, privezani na jezeru. Upoštevajte, da na ribiškem jezeru niso dovoljeni psi in kolesa ter da se morate držati označenih poti.

Hrib Látó, Vác

Z osvajanjem namišljenega hriba Naszály za mestom Vác si zagotovite novo perspektivo na meandre Donave. Ta pustolovski pohod se začne v kraju Kosd, kamor se vrnete po 10 km in 460 metrih višinske razlike. Pohod se začne po zeleni poti in nadaljuje po državni modri poti. Možen je tudi ovinek do bližnje jame Násznép, nedaleč stran pa sta tudi 652 metrov visok vrh Naszály in geodetski merilni stolp, ki ga krona in do katerega je mogoče priti po železni lestvi. Z vrha gore se po modri poti spustite navzdol, na razpotju zavijte na rumeno krožno turistično pot in nato po modri trikotni poti do 534 metrov visoke gore Látó, najlepšega dela poti, kjer lahko občudujete čudovite razglede in križ svete Elizabete.

Vrh otoka Kisoroszi

Čeprav je vrh otoka Kisoroszi najboljši kraj za poletno kopanje, je vredno zapustiti Budimpešto zaradi jesenske panorame in se ne ustaviti na enourni vožnji iz prestolnice do vasi Kisoroszi. Do otoškega vrha je najlažje priti z avtomobilom, ki ga lahko za nekaj tisoč forintov na dan brezplačno parkirate v vasi ali – v visoki sezoni – na parkirišču v kampu, od koder je treba do vode prehoditi tudi nekaj razdalje. Plaža pokriva veliko območje, zato boste zagotovo našli miren kotiček med drevesi s čudovitim razgledom na zavoj Donave in na lep, sončen dan celo na citadelo Visegrád.

Prédikálószék, Dömös

Mnogi pravijo, da je najlepši panoramski razgled na ovinek Donave z razgledne ploščadi Prédikálószék, ki se ji lahko približate iz več smeri z različnimi težavnostnimi stopnjami. Vrh, visok 639 metrov, je tretja najvišja točka višegrajskega gričevja in je dostopen iz Dömösa. Klasična pot vodi skozi skale Vadálló, vendar v tem primeru lahko pričakujete 3-urni pohod z znojnimi vzponi. Vendar neprekosljiva panorama z vrha gore odtehta napor, ki ga lahko uživate z 12 metrov visoke lesene razgledne ploščadi, ki jo lahko obiščete brezplačno.

Kamni iz divjine, Dömös

Iz Dömösa se lahko približate osupljivi skalnati pokrajini skal Vadálló, ki se raztezajo navzgor na grebenu Kazalskega stolpa, katerega vulkanske gruščnate skale imajo različna domišljijska imena: Veliki štor, Široki stolp, Bunko, Viseči kamen, Izklicnik in Árpádov prestol. Na nadmorski višini 5 do 600 metrov so edinstveno oblikovane skale dom redkim rastlinskim vrstam, vendar je pravljična pokrajina tista, zaradi katere je kraj tako priljubljen. Pohod se začne s sprehodom po gozdu, nato se boste znašli na vedno bolj strmih vzpetinah, na koncu pa se boste morali povzpeti na Divji greben, da bi dosegli edinstvene skale.

Spartakova pot, gorovje Višegrad

V osrčju ovinka Donave, med krajema Pilisszentlászló in Visegrad, se Spartakova pot vije skozi divjo in romantično pokrajino, obarvano z jesenskim listjem. Za tiste, ki si to ozko, a zanimivo nekdanjo lovsko pot izberejo za svoj cilj, je vzdušje edinstveno in nepozabno. Pot je enostavno prehoditi peš po strmih pobočjih, na odsekih, ki so včasih zoženi na enoslednice. Spartakova pot je nepozabno doživetje v vseh letnih časih, vendar je treba opozoriti, da v mokrem in deževnem vremenu pot zahteva posebno pozornost.

Botanični vrt Bertényi Miklós, Visegrád

Dolg jesenski sprehod po čarobnem botaničnem vrtu Bertényi Miklós je odlična družinska dejavnost. Po nakupu vstopnice (1000 HUF) v restavraciji Ördögmalom lahko izbiramo med dvema pohodniškima potema v vrtu: medtem ko nas pot z 19 postajami vabi na prijeten sprehod skozi zimzeleno rastlinje arboretuma, lahko izberemo tudi bolj divjo in romantično sotesko Erdőanyai. V pravljični soteski si lahko privoščimo pravo gozdno pustolovščino skozi bujno rastlinje, skalne stene, struge potokov in celo skozi drevesne mostove.

Dolina Apátkúti, gorovje Visegrád

Dolina Apátkúti je posebno lep del Visegrádskega hribovja s slapovi, jezeri in gozdnimi igrišči na svojih poteh. Med zanimivostmi so botanični vrt Miklósa Bertényija, slap Ördögmalom, izvir Kaán, jezera Pisztrángos in soteska Telgárthy, ki so očarljive znamenitosti. V dolini se lahko sprehodite tik ob potoku, ko se nad vami dvigajo skalne stene, nato pa vstopite v divjo sotesko, prepredeno s kamnitimi morji, brzicami in gnijočimi hlodi.

Razgledna točka Zsitvay, Visegrád

Čeprav je v ovinku Donave kar nekaj razglednih točk, panorama z vrha razgledne točke Zsitvay izstopa od ostalih. Razgledna ploščad, visoka 378 metrov, je bila zgrajena leta 1933 ob 20. obletnici ustanovitve Madžarskega turističnega združenja in je dobila ime po njegovem predsedniku Tiborju Zsitvayu. Ko so jo gradili, je bilo pomembno, da se ujema z okoliško citadelo in Salomonovim stolpom. Ob jasnem dnevu lahko z njene strehe vidite celo prestolnico, zavoj Donave pa je viden tudi v oblačnem vremenu. Do razgledne ploščadi ni treba samo hoditi, saj je le 200 metrov stran plačljivo parkirišče, od koder se lahko do panoramskega razgleda povzpnete po desetminutnem sprehodu, ki ga zlahka opravite z otroškim vozičkom ali majhnimi otroki.

Citadela Visegrád

V Visegrádu ne smete zamuditi najbolj markantne stavbe: citadele, ki jo sestavljata Salomonov stolp ob vznožju grajskega hriba in grad na vrhu. Grad je dobil končno obliko v času vladavine Karla Velikega in je bil leta 1335 prizorišče znamenitega kraljevega srečanja, vendar je najbolj znan po povezavi s kraljem Matjažem in njegovo ženo kraljico Beatrix, ki sta tu preživela veliko časa. Obisk stavbe je že sam po sebi zanimivo kulturno doživetje, k čemur pripomoreta tudi razstava in čudovit razgled.

Skala Železnih vrat, Pilisszentkereszt

Do te osupljive skalne formacije najlažje pridete iz Pilisszántója proti Klastromu. Mimo ruševin cistercijanske cerkve in samostana, ustanovljenega pred 800 leti, izvira Klastrom in travnika, polnega zmajevih dlak, pridemo do doline soteske Vaskapu, od koder se lahko povzpnemo po strmem pobočju do skale Vaskapu. Impresivna skalna zavetišča, visoka od 6 do 15 metrov, so verjetno ostanki jame termalnega izvora. Ko se boste povzpeli sem, boste ob pogledu na gorovje Dobogokő in Kétbükkfa takoj pozabili na naporne kilometre, ki ste jih pretekli.

Rdeči kamen, Tahitótfalu

Najbolj spektakularen razgled na vzhodno višegrajsko hribovje je z razgledne točke Vörös-kő, panoramske razgledne točke na ravni jasi, ki je znana po svojem simboličnem betonskem stebru. S te značilne razgledne točke lahko vidite vasi ob Donavi vse do Szentendreja in hribovja Buda, ob jasnem vremenu pa lahko vidite celo do Mátre.