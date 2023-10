Na domačih odsekih romanja El Camino boste doživeli izkušnjo El Camina

Le malo je ljudi, ki še niso slišali za El Camino ali ne vedo, kaj je to. Še manj pa jih ve, da za to romanje ni treba nujno odpotovati v Španijo.

El Camino ali Jakobova pot je starodavna romarska pot, ki vodi do največjega španskega mesta Santiago de Compostela. V Evropi in celo na Madžarskem je romarska pot svetega Jakoba dobro uveljavljena, označena in ji je enostavno slediti.

Romarska pot Camino Húngaro od Budimpešte do Lébénya meri 224 km, romarska pot Camino Benedictus od Tihanyja do Lébénya pa 170 km.

Romarske poti, označene z rumenimi školjkami, se srečajo v Pannonhalmi in vas od tam vodijo prek Lébényja do slovaške meje in naprej v Santiago de Compostela.

Prav tako ne smemo spregledati, da je v nasprotju z dragim potovanjem v tujino organizacija romanja doma veliko lažja. Na obeh poteh obstaja dobro razvita mreža nizkocenovnih nastanitev, v pomoč pa vam je tudi spletna stran romarske poti.

Etape na Madžarskem so krajše, a na srečo ponujajo enako izkušnjo udeležencem kot romarjem od daleč. Romanje namreč ni le dolga, fizično zahtevna večdnevna hoja, temveč tudi osebna izkušnja, tako v pripravah kot na poti.

Izstop iz območja udobja

Za začetek romanja obstajajo različni motivi. Lahko gre za to, da smo obtičali, prišli v slepo ulico, iskali odgovore na vprašanja, lahko pa gre za to, da se prepustimo, osvobodimo rutine, stresa vsakdanjega življenja ali upočasnimo.

Romanje je odličen način, da izstopimo iz običajnega, iz monotonosti vsakdanjega življenja in celo iz območja udobja. Že samo potovanje nam pomaga, da svojo pozornost usmerimo na stvari, ki jih resnično potrebujemo.

Ko ves dan hodite, je pomembno, koliko imate s seboj v nahrbtniku, saj lahko slabo spakirana torba vrže senco na vašo romarsko izkušnjo.

Odprtost in mirnost

Spričo hrupnega, pogosto stresnega in prenasičenega vsakdana sta bistvo romanja tišina in samota. Pozitivna je tudi zato, ker ni nobenih pričakovanj, lahko greste svojim lastnim tempom: potovanje je namenjeno samo vam.

Romanje, tudi če je v domačem okolju, zahteva zaupanje, saj ne vemo, kakšne so vremenske in okoljske muhe, na kakšne težave lahko naletimo in kakšna nepričakovana srečanja nas lahko doletijo na poti.

Kajti čeprav se po domačih odsekih ne hodi množično, ni nemogoče srečati romarskega kolega, kar se lahko včasih izkaže za resnično dragoceno izkušnjo.