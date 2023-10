7 zanimivih stvari, ki si jih je vredno ogledati v Ajki in njeni okolici

Ajka in njena okolica sta znana kot rudarsko mesto in sta bogata z zanimivostmi, ki si jih lahko ogledate in raziščete. Ogled si lahko popestrite z obiskom neštetih zanimivih znamenitosti in naravnih znamenitosti.

Mestni park in jezero za čolnarjenje

Mestni park je prvi kraj, ki ga obiščite, ko prispete v Ajko. Umetno jezero v gozdičku ob Kristályfürdő ponuja osvežujočo priložnost, da si napolnite baterije. Na otoku sredi jezera je park skulptur v spomin na Istvána Feketeja in živalske like iz priljubljenih avtorjevih knjig. Na obali jezera so gostinski objekti, ki dopolnjujejo vaše bivanje.

Rudarski muzej Ajka

V središču ajkinega parka, nedaleč od stavbe tovarne Krypton, lahko spoznate zgodovino rudarstva, ki je pomagalo mesto spremeniti v sodobno industrijsko mesto. V Muzeju rudarstva Ajka, ki je zgrajen na mestu nekdanjega rudnika Ármin, si lahko ogledate prvi madžarski muzej rudarstva in rudarskih strojev na prostem. V kompleksu, v katerem sta tudi Muzej prazgodovinske umetnosti in Muzej kamna, redno potekajo interaktivni programi za predstavitev muzeja in zanimivi vodeni ogledi.

8400 Ajka, Parkerdő

Vodnjak Csurgó

Ob obisku Ajke ne smete pozabiti na enega najlepših slapov v Bakoniji, vodnjak Csurgó. Do tega edinstvenega slapa vas iz majhne vasi Farkasgyepű pripelje pohodniška pot, ki je oddaljena le malo vožnje. Skozi stoletja je izvirska voda, ki jo napaja vijugasti potok Köves, pod apnenčasto skalo ustvarila drobne stalaktitne tvorbe. Gozdna počivališča na tem območju poskrbijo za še bolj udobno bivanje.

Bralna koča globoko v gozdu

Na križišču pohodniških poti v gozdnem parku Molnár Gábor v bližini mesta Ajka-Csingervölgy je svoj dom našla prva gozdna bralna koča v državi. Koča, ki so jo zasnovali študenti Inštituta za arhitekturo MOME, ponuja počivališča in knjižne police za tiste, ki se sprehajajo mimo. Ta edinstvena pobuda je navdihujoča, njen cilj pa je združiti gozd, umetnost in ljudi ter povezati literaturo in okoljsko ozaveščenost.

Prazgodovinski kras Úrkút in planinska pot Csárda

Manj kot 10 km od Ajke, na obrobju kraja Úrkút, bodo pohodniki odkrili edinstven geološki spektakel na pobočjih Bakonyja, ki je edinstven celo po mednarodnih merilih. 100 milijonov let stare skalne stene prazgodovinskega krasa Úrkút, fascinantnega skalnatega izvira, ki je obiskovalcem na voljo vse leto, spominjajo na dobo dinozavrov. Na krasu je urejena 1 km dolga učna pot Csárda-hegy s šestimi postajami, ki pohodnike vodi po dolgih stopnicah skozi monumentalne skalne stene, ki segajo v nebo.

Tovarna Kripton

Malokdo ve, da je prva tovarna kriptona na svetu začela delovati leta 1937 v Ajki. Kompleks, v katerem so nekoč izdelovali s kriptonom napolnjene žarnice, je po dolgih letih zanemarjanja letos ponovno zaživel kot večkulturno doživljajsko središče. V prihodnosti bodo v Tinker Valley, s tem pa tudi v intelektualno in stavbno dediščino mesta, potekali dogodki skupnosti: septembrski dan rudarjenja iz nostalgije, projekcije na prostem in veliki koncerti bodo ljudem približali preteklost tovarne.

8400 Ajka, Feketegyémánt utca 3.

Muzej porcelana Herend

Nedaleč od Ajke je Herend, dom umetniškega porcelana, ki v vsakem letnem času ponuja številne zanimive dejavnosti. Od torka do nedelje je odprt Muzej umetniškega porcelana, ki ponuja podroben vpogled v kraljestvo porcelana, medtem ko Minimanufactory prikazuje postopek od izdelave do poslikave. Za popolno doživetje obiščite tudi kavarno Apicius, kjer ne boste zgrešili dobrot, postreženih na porcelanu Herend.

8440 Herend, ulica Kossuth Lajos 138-139.