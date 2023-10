6 krajev za obisk v bližini Budimpešte, ki so zlahka dostopni z javnim prevozom

Za obisk nekaterih zanimivih krajev v bližini Budimpešte se vam ni treba vkrcati v avto. Samo sledite našemu predlaganemu programu in si v teh zgodnjih jesenskih dneh privoščite čudovit dan!

Lisja gora

Na veliko veselje prebivalcev glavnega mesta 254 metrov visoka Lisja gora na Csillaghegy (Zvezdnata gora) obljublja, da bo odličen cilj tudi brez avtomobila. Na tem območju je bil nekoč največji kamnolom apnenca v Budimpešti, ki so ga po legendi uporabljali že stari Rimljani. Z leti pa je narava območje ponovno pridobila in danes je kamnolom Róka Hill z okolico postal priljubljena izletniška destinacija. Z vrha hriba se na lahkem sprehodu odpira čudovita panorama celotnega mesta, z mostom Megyeri in tovarnami Óbuda v daljavi ter Donavo in hribom Gellért v ozadju.

Kako do tja: z vlakom H5 se zapeljite do postaje Csillaghegy, od koder je do vrha gore približno 15 minut hoje.

Lunin rov

Le streljaj od Budimpešte se lahko potopite v čarobni svet pravljične soteske doline Mesečevega rova. Ta divji in romantični kraj lahko odkrijete po 13 kilometrov dolgi, včasih zahtevni, a vznemirljivi krožni poti iz Kiskovácsija. Po 1,5-2 kilometrih tavanja skozi gozd slikovito pokrajino skalnate soteske zamenja visoka skalna stena. Vendar naj vas to ne odvrne, saj se lahko po 10 metrov visoki lestvi Meteor povzpnete na vrh soteske in se nato znajdete na počivališču. Na raziskovanje kraja se velja odpraviti le v suhem vremenu, da bi se izognili spolzki podlagi!

Kako do tja? Od tu morate slediti znaku rdečega križa.

Slap Dömörkapu

Manj kot 30 kilometrov od glavnega mesta lahko uživate v posebnem naravnem pojavu, kot je slap Dömörkapu, ki ga napaja potok Bükkös, ki teče pod mestom Dobogókő. Razgibana pot do slapu je enostavna za otroke, izlet pa lahko združite tudi z obiskom mesta Szentendre. Če želite nadaljevati pohodništvo na tem območju, lahko raziščete tudi druge zanimivosti v bližini, kot sta že omenjeni Mesečev rov in izvir Lajos. To izjemno naravno čudo si lahko celo pobliže ogledate tako, da naredite nekaj korakov bližje svojemu cilju.

Kako do tja: ob sobotah, nedeljah in praznikih se lahko tja pripeljete z avtobusom 868 ob 8:35 z mestnih vrat Újpesta, na katerega lahko ob 9:10 vstopite tudi v Szentendru. Povratni avtobus odpelje ob 17:25, tudi ob praznikih, samo z vnaprej rezervirano vozovnico!

Kamniti petelin

Nad dolino potoka Füzes pri kraju Biatorbágy je več skalnih formacij, najbolj edinstvena in priljubljena med njimi pa je skala Nyakas, ki je zaradi erozije in severozahodnih vetrov dobila zanimivo obliko. Pot je dolga le 1,9 kilometra, v udobnem tempu jo lahko prehodite v eni uri in je zlahka dostopna z javnim prevozom. Ker na pečini ni ograj, nekatere poti pa so strme in pogosto spolzke, pot ni priporočljiva za otroke. Vendar se je vredno potruditi zaradi čudovitega razgleda na vrhu.

Kako do tja: z avtobusom 762 z železniške postaje Kelenföld se odpeljite do postaje Biatorbágy, Alsómajor, nato po cesti do Sóskút in po nekaj sto metrih boste prišli do parkirišča pod kamnom Nyakas. Linija 762 vozi redko, zato pred odhodom obvezno preverite vozni red!

Želvja pot

Avgusta 2023 so v Dunakeszi odprli želvjo pot, po kateri se lahko sprehodite in se seznanite z edinstveno floro in favno mokrišč. Promenada se nahaja ob veleblagovnici, vendar se boste ob vstopu nanjo znašli v popolnoma drugačnem okolju. Pot je bila zasnovana tako, da obiskovalcem predstavi zadnje preostalo šotno barje, ki je nekoč prekrivalo dolino Donave, in jim omogoči vpogled v divje živali, ki tam živijo.

Kako do tja? Do poti se najlažje pripeljete z avtobusom št. 104, ki izstopi pri veleblagovnici Auchan v Dunakeszi. Poleg tega do postajališča vozi tudi avtobus 126, in sicer s postaje Káposztásmegyer, Szilas-patak.

Kamnita gora

235 m visoka gora Kő-hegy se nahaja v stanovanjski soseski Budaörs, severno od središča Budimpešte. Kapelica in križ, zgrajena na vrhu apnenčaste gore, posute s skalami, sta postala ena najbolj znanih znamenitosti na tem območju in veljata celo za romarski kraj. Pohod je lahek, do nedavno obnovljene Marijine kapelice vodi nekaj stopnic, na levi strani pa je kamniti križ. Čeprav je kapelica trenutno zaprta za obiskovalce, se je še vedno vredno sprehoditi okoli gore zaradi neprekosljivega razgleda z vrha.

Kako do tja: iz mesta Kelenföld lahko pridete do vznožja Kő-hegy z več avtobusi, na primer z avtobusom 40 morate izstopiti na Templom tér, z avtobusom 40E pa na ulici Kisfaludy.