V navzven puritanskem gradu se skriva čudovit notranji vrt

Za ljubitelje edinstvenih gradov je obvezen obisk renesančnega gradu Pipo Ozorai, ki je dragulj v kroni majhnega kraja Tolminske županije.

Grad Ozora je dal zgraditi Filippo Scolari ali Pipo iz Ozoraja, kot ga imenujejo domačini, od leta 1416 dalje, in sicer v lasti florentinske trgovske družine. Pipa je na Ozoro vezala ljubezen: poročil se je s hčerko deželnega gospoda Borbala iz Ozoraja in začel graditi njun dom, ki so ga navdihnile mestne palače v Italiji.

Grad s pravilnim kvadratnim tlorisom se danes morda na prvi pogled zdi puritanski, vendar njegova notranja zasnova spominja na renesanso. Na notranjem dvorišču in hodnikih v nadstropju renesančni kamniti okraski in bujno zelenje ustvarjajo pravljično vzdušje.

Na očarljivem notranjem vrtu se skriva očarljiva kavarna.

Prostori palače so posvečeni življenju Pipona iz Ozoraja, viteški kulturi v času kralja Sigismunda, vključujejo pa tudi orožarno, hišo zabave iz 15. stoletja, spalnico Pipanove žene, renesančno kuhinjo in razstavo o zgodovini gradu.

Upoštevajte, da so prostori v zgornjem nadstropju gradu dostopni le z vodenim ogledom, ki je vključen v ceno vstopnice.

Grad Ozora je torej odlična celinska destinacija, če se želite vrniti v čase vitezov in raziskati očarljive majhne vrtove znotraj grajskega obzidja.