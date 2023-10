Pristanišče Kormoran

Tri čudovite krošnje pristanišča Cormorant Harbour v Tiszafüredu, ki stojijo na šestmetrskih čebulastih nogah, živijo v organskem sožitju s poplavnim gozdom in so sestavljene v naravi. Nadstreški imajo vse, kar potrebujete za udobje, z bonusom neokrnjene jesenske pokrajine na dosegu roke, v kateri lahko uživate iz razvajanja v masažni kadi. Možnosti za dejavnosti so skoraj neskončne: čolnarjenje po jezeru Tisa, ribolov, opazovanje jat ptic, ki se jeseni selijo, uživanje okusne ribje juhe v lokalni restavraciji Gyékényes Kisvendéglő, sprehajanje med drevesi ali sproščanje na obali. Do konca novembra lahko izbirate med dvema ugodnima možnostma nekajdnevnega bivanja v eni od koč, pri obeh pa vas spodbujamo, da ostanete čim dlje, saj se zaradi vseh razlogov splača.

5358 Tiszafüred, Hunyadi utca

Hiše na drevesih Noszvaj

Treehouses so pred nekaj leti med prvimi na Madžarskem odprli nastanitev v slikoviti dolini potoka Kánya v kraju Bükk. Sprva so pare, ki so iskali sprostitev, pričakale štiri krošnje z zasebnimi terasami in zunanjimi masažnimi kadmi, kmalu pa sta bili dodani dve novi enoti: 10 metrov visoki razgledni stolpi, ki ponujajo masažne kadi na strešni terasi. Nazadnje so edinstveno oblikovane kabine s panoramskimi infrardečimi savnami dopolnile hiške na drevesih v Nosvaju. Za največje udobje vas bo ob prebujanju pred hišo čakala škatla z zajtrkom, da boste dan začeli z obilnim in zdravim obrokom. Ko se naužijete svežega peciva, omak, sezonskega sadja in zelenjave ter neizogibnega jutranjega pomarančnega soka in kave, se podajte na raziskovanje naravnih in kulturnih zakladov območja! Na pomoč vam bodo priskočila kolesa, ki jih ponujajo Treehouses.

3325 Noszvaj, ulica Tósétány 20-22.

Hiše na drevesih Kapolcs

V osrčju Blatnega jezera, na osamljenem, a lahko dostopnem pobočju, romantične brunarice vabijo pare k neprekinjeni sprostitvi in pobegu od vsakdanjega vrveža. Hišice, umeščene med drevesa, je zasnovala ustvarjalna ekipa podjetja Hello Wood, ki je posebno pozornost namenila skladnosti stavb z naravo. Da bi pari, ki bivajo v Skalah, lahko uživali v vsakem trenutku skupnega bivanja, so hiške posebej zasnovane za dve osebi, z vso opremo, ki jo potrebujeta za sproščujoče počitnice. In morda še nekaj več kot to: poleg udobne zakonske postelje, kuhinjske niše, kopalnice in terase ima vsaka Skala tudi zunanjo masažno kad in panoramsko infrardečo savno, na zahtevo pa lahko naročite tudi škatlaste obroke z okusnimi jedmi. Po zajtrku se odpravite v naravo z enim od koles, ki jih ponujajo Treehouses!

8294 Vigántpetend, Csórompuszta

Casa Christa

Sedem očarljivih vinskih kleti Casa Christa je odprtih vso zimo in vse poletje za sprostitev in rekreacijo v prvem agroturizmu (podeželskem turizmu) v državi. Vsaka od prenovljenih prešernovih hiš v toskanskem slogu z lastnim wellnessom, s spektakularno kletjo, prostorom za sprostitev, finsko ali infrardečo savno in bazenom za potop, vse skupaj pa je postavljeno pred osupljivo panoramo blatnega višavja, poskrbi za nepozabno doživetje. O gostoljubnosti Casa Christa priča dejstvo, da so lastniki poleg lanske in letošnje Michelinove nagrade Bib Gourmand prejeli tudi naziv ljubke restavracije leta, ki ga podeljuje Dining Guide. Gostje lahko zdaj v čudovitem okolju okusijo sezonske kompozicije, ki jih iz odličnih sestavin pripravljajo nagrajeni in izkušeni kuharji, v paru z vini lokalnih in nacionalno priznanih vinarjev.

8233 Balatonszőlős, Izabella út

BOTANIQ Grad Tura

Ta neorenesančni grad, zgrajen leta 1883 po naročilu barona Zsigmonda Schossbergerja, vas pričakuje v svojem prvotnem sijaju z 19 sobami. Sprostitev lahko popestrite z dolgimi sprehodi po 10,5 hektarja velikem grajskem vrtu. Če pa imajo gostje raje pasivno sprostitev, se lahko sprostijo tudi v posebnih sobah za zdravljenje, finski savni, solni sobi in parni kopeli ter zunanjem in notranjem bazenu. V gradu sta dve restavraciji: Pálmaház ponuja okusne bistro jedi, medtem ko Clarisse odpira svoja vrata z novim menijem, ki ponuja degustacijo à la carte za vse in degustacijski meni kuharskega mojstra Györgyja Szűcsa in Richárda Farkasa, kreativnega kuharja skupine BDPST, ki ga dopolnjuje skrbno izbrano vino Tamása Langója, prvega madžarskega sommeliera, nagrajenega z Michelinovim vodnikom.

2194 Tura, Park utca 37.

Mandilla**** Hotel in sredozemska restavracija

Hotel in restavracija Mandilla s štirimi zvezdicami v Fosseskali ponuja sprostitev v dveh stavbah, prenovljenih v sodobnem slogu, s skupno desetimi udobnimi sobami, polnimi sodobne elegance. Sobe so okusno opremljene, očarljiv vrt z bujnim cvetjem ponuja mir in harmonijo, na voljo pa so tudi savna, bazen in whirlpool. Sezonski meni restavracije odlikuje poudarek na sredozemski kuhinji, pri kateri se uporabljajo le sveže sezonske sestavine. Zato Mandillina kuhinja temelji na najkakovostnejših sestavinah in začimbah, z vinskimi večerjami in tematskimi večeri pa pričara posebno vzdušje, zaradi katerega toliko ljudi obišče Blatno gorovje. Ponujajo bogato izbiro vin in vinskih kleti z območja, pa tudi mednarodna vina in koktajle, za tiste, ki se želijo aktivirati, pa imajo na voljo električna kolesa za izposojo, s katerimi lahko raziskujejo čudovito vinsko regijo.

8274 Köveskál, Városkút utca 2.

Pop Tiny House

Edinstvene, po meri izdelane mobilne hišice na kolesih Pop Tiny House, ki so postavljene v mehko naravo, so trenutno na voljo na dveh lokacijah, v Nagymarosu in ob Blatnem jezeru. Kljub svoji velikosti so mobilne hišice odlično opremljene in gostom nudijo največje možno udobje, tako v poplavnem gozdu na Donavi kot na planoti Balaton. Poskus Pop Tiny House priporočamo predvsem tistim, ki jim je mar za okolje in se želijo med bivanjem sprostiti s čim manjšim ekološkim odtisom. Hiške so idealne za 2-4 osebe, rezervacija pa vključuje izdatno košarico z zajtrkom za dve osebi, ki vas bo vsako jutro pričakala pred vrati.

2626 Nagymaros, S biserna cesta | 8283 Káptalantóti, RGWG+C2

Škatla ob jezeru – Tópartibox

Zamisel o škatli Tópartibox se je rodila kot nenavadno družinsko podjetje z edinstvenim pogledom na osupljivo gorsko verigo Bél-Kő pozimi in poleti. Hiška v minimalističnem slogu stoji tri metre nad tlemi in obiskovalcem ponuja izjemen razgled, v katerem lahko uživajo iz zasebne masažne kadi na terasi. Lokacija je pravi otok miru, kjer si zlahka ustvarite romantično vzdušje, zato je odličen kraj za pare, ki iščejo sprostitev. To je resnično kraj udobja z neomejeno količino kave, čaja in vroče čokolade ter pijačo dobrodošlice ob prihodu, ki je še posebej dobrodošla v jesenskih dneh.

3346 Bélapátfalva, jezero Lak-völgyi tó

Nomad Hotel Glamping mehurčki

Če za svoje jesenske počitnice načrtujete res posebno doživetje, potem je namestitev v mehurčkih v hotelu Nomad Glamping prava za vas! Ta ekskluzivna oblika nastanitve je v tujini že dolgo priljubljena, zdaj pa vam ni treba potovati tako daleč, da bi se sprostili v mehurčku blizu narave. Zdaj so na voljo tri možnosti za neprekinjeno sprostitev: Premium Bubble, ki je združitev štirih mehurčkov v gozdnatem okolju, Deluxe Bubble s teraso na hribu s pogledom na jezero in Giga Bubble z nadstreškom. Eno je gotovo: vsi vključujejo nomadski zajtrk, dostop do savne, dostop do bazena od pomladi do jeseni, knjižnico s tisočimi zvezki in še več zanimivih možnosti.

3325 Noszvaj, Sikfőkút 5-7.

Riolit Cave Lodge v Szomolya

Nazadnje vam moramo predstaviti nič manj edinstveno nastanitev od prejšnjih, to je Riolitova jamska koča. Jame, vklesane v goro Bükk, se nahajajo ob vznožju gorovja in imajo večstoletno zgodovino, zdaj pa so jih preuredili v prijetne apartmaje z notranjimi bazeni in izjemno prijaznim osebjem. Edinstvenost kraja vas vabi, da si ga ogledate s terase s pravljičnim cvetjem, ne glede na to, ali se boste prišli sprostit po prijetnem pohodu ali pa se boste naslednji dan podali na pohod po Bükku. Eno je gotovo: vsak bi ga moral enkrat doživeti!

3411 Szomolya, Zrínyi út 1.