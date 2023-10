V deželi Tűzhányók: 6 odličnih pohodniških poti po vulkanih

Morda si sploh ne mislite, da je bilo obdobje, ko je bil Karpatski bazen eno najbolj aktivnih vulkanskih območij na svetu. Vendar pa to obdobje Zemlje razkriva toliko osupljivih vulkanskih tvorb, ki jih lahko raziskujemo med fascinantnimi ogledi.

Granitna geološka pot

Edina gora pri nas z granitno podlago in s tem najstarejša pokrajina naše države je Velencei Mountains, kjer je pred 300 milijoni let tekla vrela lava in za seboj puščala nenavadne skalne formacije. Najbolj znani med njimi so premikajoči se kamni Pákozd, katerih nastanek nekatere govorice primerjajo s Stonhengeom v Angliji, geologi pa pravijo, da gre za naravne tvorbe. Če si želimo ogledati tudi skrivnostne premikajoče se kamne in druge posebne skalne formacije, potem od Pákozda naprej najdemo granitne kocke na geološki poti Gránit.

Ogled kaldere Börzsönyi

Najbolj nedotaknjen zaklad srednjemiocenskega vulkanizma, ki je nastal kot posledica izbruhov, je nekoč več kot 2000 metrov visoki Börzsöny, ki je bil najslikovitejši vulkan te dobe. Naša 8 km dolga krožna tura nas popelje ob robu kaldere tega starodavnega vulkana, začenši od smučarskega in pohodniškega centra Nagy-Hideg-hegy, vse do osupljive panorame Csóványosa in nato nazaj. Medtem ko se sprehajamo po najvišjem grebenu Börzsönyja, nas spremljajo bleščeče razgledne točke, nenavadne kamnite formacije in srhljivi gozdovi, polni starih dreves.

Čarovničina kamnita pot

Od ruševin Salgóvárja se lahko približamo vznemirljivi geološki poti, ki razkriva pojave bazaltnega vulkanizma pliocensko-pleistocenske dobe. Od ruševin vodi rdeča turistična cesta z oznako L do 571 metrov visokega vrha Boszorkány-kő, ki ni le osupljiva razgledna točka, ampak tudi izhodišče naše ture, ki bruha ogenj. Ko se sprehajate po bazaltnem stožcu, lahko vidite toliko neverjetnih vulkanskih formacij, od stebričastega ločevalnega bazalta do poganjanih lava plošč, vulkanskih bomb in bazaltnih stebrov iz koruznih gomoljev.

Riolitni lehnjak v Mátri

20 milijonov let stara erozija lehnjaka iz riolita, ki je nastala iz prahu, ki je prišel na površje med izbruhom vulkana Mátra, izstopa iz globoko zelenega morja Lankancev kot lunarna pokrajina. Vulkanska tvorba, ki spominja na slap spremenjen v kamen, je biser Lančanov med planoto Medves in Mátro, kakršnega je mogoče videti le na šestih mestih na svetu. Od teh je najstarejši Nógrádi, do katerega se pride iz vzhodnega dela Kazárja po makadamski cesti, označeni z rdečim križem. Od tu se lahko sprehodite tudi do rudniškega jezera nad naseljem, nato pa se od izvira potoka Aranyos vrnete v Kazár.

Thirring Boulevard

Ena najlepših krožnih tur po Višegrajskem gorovju se začne iz Dobogóköja, ki se spušča okoli posebnih vtisov vulkanskega kraterja, ki je nekoč bruhal 1500 metrov visoko. Nekatere ljudske pripovedi pripovedujejo, da so po tej poti, katere tloris upodablja ptiča turula z razprostrtimi krili, hodili naši veliki kralji pred svojim kronanjem. Čeprav ne vidimo dokazov za to, kamnine Thirring, Palócz-Peitler in Eötvös še vedno pričajo o nekdanjih vulkanskih gibanjih. Poleg velikanskih skalnih formacij lahko na več točkah naše ture uživamo tudi v čudoviti panorami Donave.

Naravoslovna pot Szent György-hegyi Bazaltorgonák

Zaradi vulkanizma bazena Tapolcai lahko na 4 km dolgi naravni poti, ki se začne pri rudarskem dvorišču Raposkai, najdete bazaltne orgle, visoke 30 metrov in široke do meter in pol. Na poti nas kot pravljice odpirajo panorame na Blatno jezero in gore, ki obkrožajo jezero, divje gozdne poti in včasih strmi vzponi, ki spremljajo naše potovanje do dih jemajočega zaklada Szent György-hegy in nato nazaj do izhodišča. Med potepanjem po teh slikovitih pokrajinah bi bil greh ne zamuditi bližnje Poljske kapele in nebeških poslastic prijetnega Szaszi Birtoka.

