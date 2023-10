Jesenski pravljični svet: 6+1 čudovitih pohodniških točk v regiji Bükk

V nekaj tednih se pokrajina po vsej deželi odene v jesenske barve, kar je vredno občudovanja med dolgimi sprehodi na svežem zraku. Če želite začeti načrtovati svoje jesensko potovanje, vam bomo dali nekaj nasvetov, kam se odpraviti! Prav gotovo niso mogli mimo Bükkovih čudovitih pohodniških točk, na primer.

Trikamen

Osupljiv razgled vas čaka z 904 metrov visokega hriba Bükk, ki pohodnike pričaka kot naravna razgledna točka. Sedeči na skalni trati belih pečin lahko meditiramo ob občudovanju slikovite, valovite pokrajine, v kateri se med drugim zarisujejo gorske verige Tar-kő, Kékes in Nagy-Enyed. Do Három-kő lahko pridete na več načinov, najlažje pa je, da s parkirišča Olasz-kapu sledite modri turistični tabli, na kateri se dotaknete pravljičnega Židovskega travnika, preden se povzpnete na goro s čudovito panoramo na zeleni trikotnik.

Bél-kő, Bélapátfalva

Čudovit svet skal lahko odkrijete na naravni poti Bél-kői, ki se začne od meje Bélapátfalva in vodi skoraj 7 kilometrov do razgledne točke, ki se nahaja na nadmorski višini 800 metrov. Med turo, ki jo lahko opravimo v približno 3,5 urah, moramo premagati višinsko razliko 500 metrov, a panorama, ki se odpre pred nami na vrhu, kompenzira vsak prehojen korak. Med potjo si lahko ogledamo geološko zgodovino Bükka skozi različne kamne, ki se pojavljajo, hkrati pa lahko spoznamo redke živalske in rastlinske vrste tega območja.

Dvorišče-kamnita jama

Vodno jamo z razpokano streho v Bükku imenujejo tudi Dantejev pekel, njena jamska dvorana pa je naravna znamenitost, ki si jo morate ogledati. Jama Udvar-kő je skalna soteska, obdana z mahovitimi skalami, z votlinami v steni iz dvoranske dvorane. Pod spektakularnimi skalnimi oboki se lahko spustimo na nižji nivo, katerega klima je prijetna tudi v poletni vročini. Temu edinstvenemu naravnemu zakladu se boste najlažje približali iz ribogojnice postrvi v Lillafüredu, od koder se lahko peš odpravite približno 3 kilometre po turistični poti rdečega križa do divje jame Bükk.

Slap Szinva, Lillafüred

Lillafüred je nedvomno ena najlepših celinskih destinacij za jesenske izlete, katere pravljična pokrajina z gostilno Palace in jezerom Hámori bo vsakogar obrnila z nog. Slap Szinva, ki se nahaja nedaleč stran od hostla, je s svojimi 20 metri višine največji navpični slap v državi, do katerega lahko pridete z bližnjega parkirišča v nekaj minutah hoje. Pomembno je vedeti, da čeprav je razdalja kratka, pot ni brez ovir. Slap se splača obiskati po deževju, ki je v tem času jeseni najlepši.

Razgledna točka Major-tetö, Szarvaskő

Szarvaskő, skrit v pravljični dolini, slovi kot eno najlepše ležečih naselij v državi in ponuja osupljivo panoramo z razgledne točke na Major-tető. Z avtom se lahko pripeljete tudi do ulice Rózsa, od koder se po strmi cesti do lesenega razglednega stolpa sprehodite 15-20 minut. Če je veliko pohodnikov, ki hkrati uživajo v lepotah pokrajine z razgledne ploščadi, pa tudi vreme je vetrovno, se konstrukcija zlahka zamaje, a naj to nikogar ne prestraši, konstrukcija je popolnoma varna .

Istállós-kői-barlang, Szilvásvárad

Med jesenskimi izleti v Bükk seveda ne smete zamuditi okolice Szilvásvárada, saj po mnenju mnogih pokrajina v tem letnem času dobi svojo najlepšo lepoto. Med zakladi doline Szalajka hitro najdete vhod v 45 metrov globoko jamo Istállós-kői, do katere se lahko približate z jase Gloriett po serpentinasti, ozki, strmi pešpoti. Gozdna cesta, ki vodi do starodavnega naravnega čudesa, je že sama po sebi spektakularna, vendar se splača obuti v pohodne čevlje, saj teren premore navdušenje.

+1 Treehouse Well Butter

Treehouses Noszvaj, daleč od vrveža velikega mesta, je odlično izhodišče za potepanja v Bükku, ki vabi na sprostitev v skrivnosti gozda, na obali jezer Síkfőkúti. Vsaka od brunaric, ki nudijo intimno udobje, je opremljena s teraso z masažno kadjo, ki čaka na svoje goste, ki se lahko spuščajo v panoramski savni. Nočitve tukaj spremlja obilen zajtrk, ki na začetku dneva prispe na vrata v košari, polni dobrot. Ko se zbudite, lahko začnete s prijetnim prigrizkom svežih lokalnih izdelkov, med katerimi lahko najdete meso, sire, pekovske izdelke, zelenjavo, sadje in celo smutije. Dan lahko nadaljujete aktivno s polnim trebuščkom, hotel nudi tudi brezplačno uporabo koles za zabavno rekreacijo!

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22.