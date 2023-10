Čarobno potovanje skozi čas v edinstvenem puščavniku Kamaldul

Na pol poti med krajema Tatabánya in Székesfehérvár, na obrobju mesta Oroszlány, vabi puščava Kamalduli, monumentalni stavbni kompleks, ki so ga po dolgotrajni prenovi odprli v začetku leta 2020, na čarobno potovanje skozi čas.

Ta nenavadna znamenitost ima dolgo zgodovino: leta 1733 se je takratni hrvaški kralj in poznejši guverner József Esterházy odločil, da na Majkpuszti, enem od svojih posestev, zgradi puščavo za kamaldulske menihe, ki so se zaobljubili molčečnosti. Temeljni kamen je bil položen šele leta 1753, gradnja, financirana z donacijami madžarske aristokracije, pa je bila končana leta 1770.

Baročni puščavnik, ki ga sestavljajo samostan, cerkev in 17 celičnih hiš, se skozi stoletja skorajda ni spremenil, čeprav so menihi sami tu živeli vse do razpustitve reda leta 1782.

Leta 2020 je bilo to edinstveno območje deležno obsežne prenove, ki je vključevala obnovo celičnih hiš, v katerih so bivali nemi menihi, obnovo porušenega cerkvenega stolpa, obnovo terasastega okrasnega vrta v baročnem slogu in gradnjo nove sodobne sprejemne stavbe.

V celičnih hišah so zdaj prostori, značilni za samostansko življenje, razstave in vodene oglede o samostanskem gospodarstvu in vsakodnevnih dejavnostih menihov pa spremljajo sodobne dejavnosti.

Obnovljeni cerkveni stolp, ki je bil duhovno središče puščavnika, zdaj služi kot razstavni prostor in razgledna točka, kjer se lahko obiskovalci s pomočjo instalacij in kratkega holografskega filma seznanijo z mislimi baročne duhovnosti o smrti.

Razstava v dvoranah obsežnega samostana predstavlja zgodovino puščavnika iz 18. stoletja, način življenja menihov ter odnos med Ferencem Rákóczijem II. in Kamalduli. Razstava prikazuje tudi obdobje, ko je stavba od šestdesetih let 19. stoletja naprej postala lovski dvorec grofovske veje družine Esterházy, ki je nekoč podpirala ustanovitev puščavnika, in omogoča vpogled v njihov vsakdan.

Kompleks ima tudi izjemno evropsko vrednost: samostanski red, znan po zaobljubi molčečnosti, ima na svetu le še pet podobnih objektov, od katerih je v svojem prvotnem sijaju ohranjen le tisti na Majku.

Kontakt:

Kamalduli Remeteség

Spletna stran

2840 Oroszlány, Majkpuszta

Poletni delovni čas (od 1. aprila do 31. oktobra): od torka do nedelje, 10-18

Zimski delovni čas (do 31. marca): torek – nedelja, 9-17