5 krajev neprimerljive lepote v Tatabányi in njeni okolici to jesen

Začetek septembra je vedno primeren čas za izlet, saj čeprav gozd še ni odet v čudovite barve, temperatura, luči in vonji že nakazujejo na jesen. Tatabánya in njena okolica sta odlična izbira, saj sta nedaleč od prestolnice, hkrati pa ponujata številne naravne zaklade in avanturistične pohodniške poti.

Jezero Környei

V središču tega majhnega mesta leži ogromno ribiško jezero, ki je priljubljena destinacija ne le zaradi bogatih staležev rib, temveč tudi zaradi očarljivega vzdušja. Sprehod ob obali jezera je miren način, da si napolnite baterije, saj tišino zmoti le ptičje petje.

Razgledišče Ranzinger

15 do 20 minut hoje od priljubljenega spomenika Turul se nahaja razgledišče Vince Ranzinger, ki je zgrajeno na vrhu hriba Peak in je odprto za javnost vse leto. Struktura se je prvotno imenovala Rudarski razgled, saj so jo nekaj časa uporabljali kot rudarsko dvigalo, 30 metrov visok razgled pa je bil zgrajen leta 1980 v spomin na žrtve rudarske nesreče leta 1978. Leta 2008 so strukturo prenovili in jo preimenovali v čast rudarskega inženirja Vincea Ranzingerja. Na razgledno ploščad s 156 stopnicami se je vredno povzpeti, saj ponuja čudovit razgled na bližnja mesta in okoliško pokrajino.

Naravna pot Ranzinger

Ne le, da se na razgledni točki spominjamo priimka slavnega inženirja sodarstva, po njem je poimenovana tudi lokalna naravoslovna pot, ki nas popelje po značilnih poteh Kő-Hegyja v Tatabányi. Pot vključuje tudi nekdanje domovanje neandertalskega človeka in enega največjih ptičjih kipov v Evropi, na informativnih tablah ob poti pa izvemo vse o rastlinstvu in živalstvu Gerecse.

Puščava Majki Kamalduli

Kamalduli Hermitage, edinstven na svetu, je bil pred kratkim obnovljen v svojem prvotnem sijaju s samostanom, čudovitim samostanskim vrtom s sivko in več zanimivimi stalnimi razstavami. Izvedeli boste lahko vse o kompleksu, vsakdanjem življenju menihov, ki so nekoč tam živeli v tišini, ter odkrivali znamenitosti in naravne zaklade tega območja.

Jama Szelim

Ko se približujete kraju Tatabánya, si lahko ogledate jamo Szelim, eno najbolj znanih jam na Madžarskem, ki se dviga 289 metrov nad morjem in je zelo priljubljena med pohodniki. Jamo, ki je stara več kot 40.000 let, so izkopali v tridesetih letih prejšnjega stoletja in postala pomembno arheološko najdišče, v katerem so našli številne prazgodovinske ostanke. Edinstvena enoprostorska jamska dvorana je orjaških dimenzij, dolga 45 metrov in visoka 18 metrov, z dvema ogromnima okroglima odprtinama na vrhu in štirimi vhodi v pritličju, s katerih se ponuja čudovit razgled na celotno kotlino Tata.