Zajtrk in tek ob odprtju mostu Maria Valeria

V Esztergomu in Párkányju bosta konec tedna, 23. septembra, potekala zajtrk na mostu in tek v počastitev 22. obletnice obnove mostu Mária Valeria.

Most Mária Valeria, zgrajen leta 1895, je bil razstreljen v prvi in drugi svetovni vojni. Prvič leta 1927, nato pa je bil po več kot 50 letih od druge eksplozije leta 2001 obnovljen. Od takrat prebivalci Esztergoma in Parikánya vsako leto praznujejo dan, ko je bil most odprt.

Zajtrk na mostu

Letos je bil razpisan natečaj z naslovom „Zajtrk na mostu”, ki prebivalce Esztergoma in Parikánya vabi, da si za 22 mizami izmenjajo svoje interese in neformalno razpravljajo o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti obeh mest.

Zamisel se je porodila italijanskemu režiserju Mattii Muri, ki je pred tem posnel dokumentarni film o mostu Mária Valéria, ki je temeljil na situaciji pogovora: dve osebi, ki se nista poznali, prebivalec mesta Parikány in prebivalec Esztergoma, sta se na pol poti srečali na mostu Mária Valéria in skupaj zajtrkovali, kar jima je dalo priložnost raziskati odnos med njima.

Tek na smučeh od Esztergoma do Párkányja

Po zajtrku se bodo tekači podali na glavno prizorišče. Že 22 let poteka Tek in hoja na hrib Marije Valerije, 15. leto pa polmaraton Esztergom. V soboto, 23. septembra, se bo 4-kilometrskega teka, ki se začne pri baziliki v Esztergomu in konča v termalnih kopališčih Vadas v Parcányu, udeležilo približno 3.000 ljudi. Na dogodek se lahko prijavijo vsi, stari od 6 do 99 let, iz druge strani meje in širše, in sicer prek spleta do 17. septembra ali na kraju samem, odvisno od razpoložljivih zmogljivosti!

Kakšne so prednosti teka in hoje? Poleg medalj in priznanj za vsako starostno skupino bodo vsi udeleženci prejeli osvežilne napitke, edinstveno spominsko plaketo, brezplačno kopanje v zdravilišču Parcany in brezplačno personalizirano majico za prvih 2 500 udeležencev!

Dirke 24. septembra

V nedeljo, 24. septembra, se bo na polmaratonu (21 km) in četrtmaratonu (10,5 km) v Esztergomu predvidoma udeležilo približno 300 izkušenih tekačev. Polmaraton bo mogoče preteči tudi v štafetnih ekipah, svoje znanje pa bodo lahko pokazali tudi otroci v teku na 200 m za 2-4-letnike in 400 m za 5-8-letnike!

Do 10. septembra se lahko prijavite prek spleta ali na kraju samem, če so prosta mesta. Tekmovalci bodo prejeli majice z logotipom po meri, medalje FNSHR, zabavo s testeninami, osvežilne napitke in 50-odstotni popust v zdravilišču Aquasziget Esztergom po dirki!

Bodite del praznovanja mostu, tečete ali hodite skupaj! Za več podrobnosti obiščite spletno stran visitesztergom.hu!