Idilično ribiško jezero v majhni vasici nedaleč od Blatnega jezera

Le nekaj kilometrov od zahodne konice Blatnega jezera je vas Zalacsány v osrčju hribovja Zala bogata z naravnimi znamenitostmi, vključno z velikim jezerom in razburljivo gozdno potjo.

Zalacsányi-Horgásztó, ki se nahaja na obrobju očarljive vasice, je popolna destinacija za sproščujoč oddih. Če se želite razgibati, se lahko sprehodite okoli jezera ali pa se namestite na ribniku in od tam občudujete čudovito pokrajino.

Jezero je nastalo leta 1991 iz dvojnega potoka in je zelo priljubljeno ne le med pohodniki, ki iščejo mir in tišino, temveč tudi med ribiči, saj v njem živijo najrazličnejše ribe.

Ne smete zamuditi učne poti Körtvélyesi, ki se začne nedaleč od jezera in vodi skozi 3 kilometre gozda, obdanega z borovci in akacijami. Pot je dolga približno uro in pol, na informativnih tablah pa boste izvedeli vse o pokrajini, življenju v gozdu Zala in pomenu gozdarstva na tem območju.

Gozdna pot je prekrita z lesnimi sekanci, tako da je enostavna za hojo tudi z majhnimi otroki, ob poti pa je več počivališč s klopmi.