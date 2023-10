8+1 čudovitih stvari, ki jih lahko vidite in počnete v čudovitem mestu dolina Mures

Makó, ki leži na jugovzhodnih vratih države, je znan po delih arhitekta Imreja Makovecza in čebuli, madžarski čebuli. Vendar lahko to mestece v nižavju ponudi še veliko več, če iščete oddih, sprostitev ali celo pustolovščino.

Zdravilišče Makó Hagymatikum

Osupljive termalne vode, ki napajajo zdraviliški kompleks Makó, so bile odkrite leta 1956, mesto pa je kmalu obogatilo kopališče na plaži, ki ga je zasnoval Imre Makovecz. Leta 2018 ga je nato revija Luxury Travel Guide razglasila za najboljše družinam prijazno zdravilišče v Evropi, kjer se lahko vsi od 0 do 99 let domov vrnejo z obilico čudovitih doživetij.

Na voljo je 18 različnih notranjih in zunanjih bazenov, od brizgalnih, otroških in doživljajskih bazenov do sprostitvenih bazenov, namenjenih posebej sprostitvi. Za bolj avanturistične seveda ne bo manjkalo toboganov, medtem ko lahko športni navdušenci svoje možgane razgibajo v šahovskem bazenu ali izčrpajo odvečno energijo v enem od plavalnih bazenov.

Poleg tega kompleks ponuja široko paleto wellness storitev, vključno z 9 savnami v parku savn, različnimi masažami in posebnimi kopelmi. V zdravilišču trenutno poteka investicijski projekt, ki vključuje 1 bazen in del kopeli v parku savn.

6900 Makó, Makovecz tér 6.

Čebulna hiša

Stavba s štirimi stolpi, ki jo je zasnoval arhitekt Imre Makovecz, dobitnik nagrad Kossuth in Ybl Miklós, spominja na bele stene stare reformirane cerkve v Makóju, njene štiri bastije pa so simbol ponosa prebivalcev Makója. Njena predhodnica, zgrajena leta 1936, je bila predvsem čebulna tržnica, na katero nas zdaj spominja le še sedanja streha v obliki čebule. Danes so v njej gledališče, kavarna, pisarne, klub, letni oder na prostem in tribuna. Obiskovalci se lahko zabavajo v gledališču, kinu in na koncertih.

6900 Makó, Posta u. 2.

Muzej Attila József

Muzej Józsefa Attile, ki je leta 2005 prejel naziv muzej leta, predstavlja 300-letno zgodovino Makója in dela njegovih slavnih ustanoviteljev. Razstava o zgodovini mesta z naslovom Stoletja boja predstavlja preteklost Makója in njegovo raznoliko kulturo, ki jo spremljajo dokumenti in predmeti iz tistega obdobja. Najdete pa lahko tudi še vedno delujoč model Ford T, ki je poklon enemu od njegovih ustvarjalcev, Józsefu Galambu. V muzeju je tudi etnografska zbirka na prostem, ki prikazuje kmečko in kmečko-civilno kmetovanje ter način življenja. Del muzeja je tudi neoklasicistična hiša Espersit, literarni razstavni prostor s starimi rokopisi, fotografijami in pohištvom, oddaljen 2 minuti hoje.

6900 Makó, Megyeház u. 4.

Hodnik z nadstreškom Makó

Znameniti sprehod po krošnjah Makó vas popelje v čudovite, morda še nikoli videne pokrajine, kjer lahko občudujete naravne vrednote poplavnega gozda s hojo 8-10 metrov nad zračnimi vejami vaških gričev. Lahko jih celo bolje spoznate, saj nam informacijske table na 191 metrov dolgi poti prek 9 postaj pripovedujejo o divjini Mure.

Razgled je spektakularen: z najvišje točke poti, 18 metrov visokega stolpa, lahko uživate v razgledu. Od tu se lahko spustite po cevnem toboganu, manj pogumni pa se lahko spustite po stopnicah do tal. Poleg razglednih točk so na sprehajalni poti tudi izbirni elementi pustolovskega parka, viseči mostovi in majhno otroško igrišče.

6900 Makó, Maros-part

Pustolovska obala Maros

Na bregovih reke Mures, med poplavnimi drevesi, lahko z veliko mero adrenalina preizkusite svojo vzdržljivost in občutek za pustolovščino. V pustolovskem parku lahko odrasli uživajo na progi s 26 ovirami, otroci pa na otroški progi, polni igrivih izzivov. Preizkusite se lahko tudi v prostem padu z višine 15 metrov, v vožnji s krošnjami nad reko Mures ali celo v vožnji z višinskim kolesom ali trampolinom. Pustolovski park je po koncu poletne sezone odprt le ob koncih tedna, plaža pa je odprta vsak dan do 15. septembra.

6900 Makó, plaža Maros

Ortodoksna sinagoga v mestu Mako

Najstarejša in najpomembnejša judovska skupnost na Veliki planini je nekoč živela v kraju Mako, ki je prenehal obstajati v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Sinagoga v romantičnem slogu – zgrajena leta 1895 za to ortodoksno skupnost, v kateri je nekoč živel spoštovani čudežni delavec Mojzes Vorhand – je zdaj druga največja ortodoksna molilnica na Madžarskem.

Enonadstropna stavba je bila prvič obnovljena leta 2002, leta 2020 pa je bila v okviru državnih konservatorskih del spremenjena v center za obiskovalce. Danes s pomočjo najsodobnejše opreme spominja na zgodovino Judov iz Make, življenje čudežnih Arabcev in cadikov ter na znamenite grobove na makijskih pokopališčih. Trenutno je odprt za obiskovalce po predhodni najavi.

6900 Makó, trg Vorhand Rabbi 3.

Kapela Langó

Le 10 km od Makója, v kraju Apátfalva, se nahaja kapela, posvečena avgusta 1900, z beljenimi stenami, vitražnimi okni s koničastimi loki in obokanim glavnim parapetom. Legenda pravi, da je sin bogate družine Langó, András, izginil s kmetije med velikim neurjem leta 1899 in ga je po dolgem iskanju našel šele vojak ob vznožju križa Langó. Njegov oče Mátyás Langó je v zahvalo za odgovor na svoje molitve na mestu križa postavil stavbo, ki jo poznamo danes.

Res pa je le to, da je Mátyás Langó zgradil kapelico na mestu križa. V resnici je bila kapelica zgrajena kot bogoslužni prostor za ljudi, ki so živeli na kmetijah v Apátfalvi.

+1 Festival čebule Mako

Festival čebule v Makó ima več kot 30-letno zgodovino in je z leti prerasel v strokoven in zabaven festival z bogato in dragoceno tradicijo. Letos se bo tridnevni festival začel 8. septembra in bo postregel s pestrim programom dogodkov, razstavljavci z rokodelskimi izdelki, igriščem, otroškimi koncerti, gastronomskimi specialitetami, strokovnimi programi in številnimi zanimivostmi. Za dobro razpoloženje bo poskrbelo tudi veliko nastopajočih, med njimi György Korda in Klári Balázs, TNT, Groovehouse in Follow the Flow.

6900 Makó, Széchenyi tér 10. | Spletna stran | Facebook