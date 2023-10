Osupljivi industrijski spomeniki v divjini doline Garadna

Le streljaj od mesta Lillafüred se v divjem in slikovitem gozdu čudovite doline Garadna nahaja neprekinjen varuh najstarejšega industrijskega spomenika v naši državi. Jama Fazola, ki jo mnogi poznajo pod imenom jama Újmassa, obiskovalce popelje v prvo desetletje 19. stoletja.

Pepelka Neumassa, zgrajena v letih 1812-13 na bregovih potoka Garadna, je bila obnovljena leta 1831 in je vidna še danes. Nekdanja plavž, ki se je kuril z ogljem, je zlahka dostopen z avtomobilom in javnim prevozom.

Tisti, ki načrtujejo potovanje z javnim prevozom, se lahko pripeljejo z avtobusom ali celo z drvečim majhnim vlakom državne gozdne železnice Lillafüred.

Monumentalna, trinadstropna talilnica, ki spominja na štor, se dviga v višino več kot 11 metrov. Ni le edinstvena na Madžarskem, ampak velja tudi za pravo redkost v Evropi.

V plavžu, poimenovanem po Frigyesu Fazoli, so surovo železo iz železove rude zadnjič talili leta 1872, vendar je bil zibelka železarne Diósgyőr in razcvet železarske industrije na območju Miskolca.

Poleg tega je bila posledica tega industrijskega razcveta tudi priljubljena znamenitost Lillafüreda, čudovito jezero Hámori, ki je lepo pozimi in poleti, saj so ga morali umetno povečati, da bi zagotovili stalno oskrbo talilnice z vodo.

V muzeju Massa, ki se nahaja poleg topilnice in je za javnost odprt brezplačno, so predstavljeni začetki proizvodnje železa v Diósgyőr-Hámorju in zgodovina družine Fazola, ki je imela pomembno vlogo v življenju tovarne.

Na voljo sta tudi kovačnica in skansen na prostem, ki sta brezplačno dostopna in omogočata vpogled v neprekinjeno delo, ki je nekoč potekalo na tem mestu.

