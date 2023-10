Izlet v mesto rek: 13 nepozabnih znamenitosti in dejavnosti v Győru in okolici

V Győru se nahaja veliko število madžarskih spomenikov, tako zelo, da velja za tretje najbogatejše mesto na Madžarskem, vendar se o njem presenetljivo malo govori. Vendar ima Győr toliko ponuditi, da ga je vredno obiskati. To ime si je mesto prislužilo, ker leži na bregovih reke Moson-Donava, ob izlivu rek Rába in Rábca.

Trg Széchenyi

Osrednji trg mesta Győr je trg Széchenyi tér, ki je bil vedno srce in duša mesta, saj so se tu odvijali najpomembnejši dogodki v zgodovini mesta, njegove skupščine in sejmi. Trg je poln znamenitosti, z baročnimi palačami na severni strani in kompleksom benediktinskega samostana na južni strani.

Promenada ob grajskem obzidju

Od trga Széchenyi proti Mosoni-Donavi boste naleteli na promenado ob grajskem zidu, ki povezuje most Kossuth in ribiško društvo Rábatext. Ko se sprehajate po pešpoti, so na več mestih postavljene klopi, na katerih lahko posedite in občudujete lepoto Donave.

Püspökvár

Nedaleč od promenade ob grajskem obzidju se nahaja škofijski grad, nekdanja citadela, ki je že skoraj 1000 let rezidenca sedanjega győrskega škofa. Škofijski grad je pred kratkim odprl svoja vrata za javnost, zato si lahko pod vodstvom ogledate, kako so živeli cerkveni voditelji Győra v vnaprej napovedanih časih. Vredno je obiskati tudi razgledni stolp Püspökvára, od koder je čudovit razgled na mesto.

Otok Radó

Otok Radó, ki leži v reki Rába, je najbolj romantičen del mesta in priljubljeno rekreacijsko območje prebivalcev Győra. Zato bodo med 15. in 17. septembrom tu potekali 3. Győrski ribji dnevi, na katerih bodo izjemne restavracije iz vse države ponujale posebne ribje jedi, značilne za različne regije.

Živalski vrt Xantus János

Za celodnevno družinsko zabavo se odpravite v živalski vrt Xantus János, ki vsak dan v letu ponuja številne živali in zanimive programe za mlade in stare. Z eno besedo, Győr je vreden obiska!

9027 Győr, Kiskútliget

Najboljši ogledi v Győru

Gyere Győrbe izleti z ladjo

Tudi mesto voda je vredno izleta z ladjo. Če se odločite za to, imate več možnosti: podnevi ali celo ob sončnem zahodu se lahko pridružite enemu od izletov z ladjico Gyere Győrbe, kar bo zabavna dejavnost za vso družino. Ogledi trajajo približno uro in pol, med katerimi lahko občudujete čarobne barve mesta in okolice, ki jih dopolnjujejo zanimive zgodbe o rekah, otokih, Szigetközu in mestu. Za udeležbo se morate predhodno prijaviti na strani Gyere Győrbe na Facebooku.

Ogled z majhnim vlakom

Vsi vemo, da je središče mesta Győr polno arhitekturnih zakladov, ki si jih lahko od blizu ogledate na ogledu z vlakom. Na progi so predstavljene glavne znamenitosti, zato ni razloga, da bi zamudili čudovito doživetje ogleda! Najznamenitejša mestna znamenitost je bazilika, vendar lahko med potepanjem po ulicah za pešce in parkih občudujete tudi različne spomenike ter izbirate med številnimi odličnimi restavracijami, ki so idealne za odmor in nekaj okusnih grižljajev ob koncu potovanja. Majhni vlaki odhajajo vsak dan med 10. in 17. uro, odhodi so ob polni uri, z najmanj 4 potniki.

Ogledi s Segwayem

Odkrijte Győr in njegovo okolico s povsem drugačne perspektive na City Roll Segway turah. Njihovo glavno poslanstvo je, da ljudem predstavijo to izjemno izkušnjo vožnje. Trenutno ponujajo sedem različnih tur, med katerimi so nekatere namenjene le preizkušanju naprave, lahko pa raziskujete tudi zgodovinsko središče mesta Győr, zaprosite za avdio vodene oglede v več jezikih ali se podate na pustolovščino na Szigetköz, največji madžarski otok.

Nepregledne znamenitosti v bližini mesta Győr

Győr ni edini zanimiv kraj, zato boste, če nas boste poslušali, odkrili lahko dostopne in zanimive znamenitosti v okolici!

Pannonhalma

Pannonhalma je že sama po sebi vredna enodnevnega izleta, saj je polna znamenitosti. Benediktinska opatija Pannonhalma, ki je ena najznamenitejših zgodovinskih znamenitosti v državi ter središče verske in umetnostne zgodovine, je na primer vpisana na seznam svetovne dediščine. Ob opatiji stoji cerkev Žalostne Matere Božje v baročnem slogu, nedaleč stran pa se v gozdnem parku skriva samostan Boldog Mór. O zgodovini mesta pripoveduje interaktivna pot okoli razgledišča, ki je brezplačno odprta vse leto.

Kletna vrsta Nyúli

Le deset minut vožnje iz Győra je kletna vrsta Nyúli, kjer domačini že več kot tisoč let gojijo grozdje. V dolini soteske iz peščenjaka nad vasjo Nyúl so skozi stoletja zgradili kleti v mediteranskem slogu, ki imajo od 6 do 10 metrov dolge prehode. Najstarejša vinska klet v tem enotnem videzu je klet Sárkánylik v obliki črke U, ki je stara vsaj 500 let. In če ste že naredili ovinek, si oglejte baročno rimskokatoliško cerkev v vasi, ki je bila posvečena z relikviarjem, darilom Marije Terezije, v katerem je bil delček Kristusovega križa.

Cerkev svetega Jakoba v kraju Lébény

Eden najpomembnejših srednjeveških arhitekturnih spomenikov na Madžarskem, dvonadstropna triladijska cerkev svetega Jakoba v Lébényju, zgrajena iz klesanega kamna leta 1212, je edinstven spomenik obdobja Árpád. Po njeni izgradnji so vas dvakrat napadli Tatari, nato pa vojaki češkega Ottokarja, vendar je cerkev uspešno prestala oba napada. Cerkev je bila obnovljena v sedanji obliki v drugi polovici 19. stoletja, ko so jo po nekaj nemirnih stoletjih in požaru pod vodstvom nemškega arhitekta Augusta Ottmarja Essenweina obnovili in prenovili. Posebej zanimivo je dejstvo, da se na tem mestu konča romarska pot svetega Jakoba na Madžarskem.

9155 Lébény, Templom tér 2.

Državna kobilarna Bábolna

Po manj kot pol ure vožnje boste našli nacionalno žrebčišče Bábolna, ki ga obdaja impresiven kompleks stavb. Na obeh straneh posestva so bili zgrajeni hlevi, v katerih še vedno redijo čudovite in zelo redke konje, ki si jih lahko ogledate in včasih tudi kupite. Med obiskom lahko zaprosite za voden ogled posestva, obiščete arboretum, ki je vse leto brezplačen, se zapeljete s kočijo s konjsko vprego, včasih pa se udeležite tudi dejavnosti jahanja.

2943 Bábolna, Mészáros út 1.

Szigetköz

Največji madžarski otok, ki ga objemata Stara Donava in Mosonska Donava, je s svojimi osupljivimi rokavi Donave pravi zaklad za pohodnike in ljubitelje vode. Območje je bogato z zgodovinskimi spomeniki, očarljivimi cerkvami ter raznovrstnim rastlinskim in živalskim svetom. Poleg znamenitosti je še ena stvar, zaradi katere je regija Szigetkösti resnično edinstvena: številne dejavnosti na vodi, tudi v toplejših jesenskih dneh. Različne vodne ture so polne zanimivosti, med plovbo po mirnih vodah pa se lahko od blizu seznanite z lokalnimi živalmi in rastlinami.