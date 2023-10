Vzhodni mir: 5 posebnih lokacij v državi, ki so odmaknjene od hrupa sveta

Mnogi ljudje si želijo pobegniti od vsakdanjega vrveža na oddaljeno lokacijo, kjer bi se lahko za nekaj kratkih ur sprostili. Tukaj je nekaj destinacij v naši državi, ki jih lahko obiščete, da se odmaknete od vsega.

Béke Sztúpa, Zalaszántó

Zalaszántó v hribovju Zala je eden največjih budističnih spomenikov v Evropi in je znan kot otok pravega miru. Na 316 metrov visokem hribu nad vasjo, obdano s pisanimi molilnimi zastavicami in ovito v vonj eksotičnega kadila, se dviga osupljivo belo budistično svetišče, simbol miru. V notranjosti stupe so Budovi nauki, relikvije in 24-metrsko drevo življenja, po ogledu svetišča pa je na voljo center za meditacijo, kjer se lahko obiskovalci resnično sprostijo.

8353 Zalaszántó, Világosvár 13.

Japonski vrt Szentendre

Tisti, ki se odpravijo na najsevernejši konec Dunakorzója v Szentendreju, bodo deležni nepričakovanega doživetja: leta 2016 je bil tu odprt najmlajši japonski vrt v državi po zaslugi predanega dela Zoltána Danija, predsednika združenja Japonski vrt na Madžarskem. Ta dragulj, sestavljen iz vode, rastlinja in kamnov, razdeljen glede na simboliko letnih časov, se odpira iz parka Czóbel in je odprt vse leto in je brezplačen, tudi ponoči! Vrt je še v povojih in bo potreboval dobrih 15 let, da bo dosegel načrtovano podobo, vendar je vseeno vreden obiska v Szentendru. Vzdušje Daljnega vzhoda in duhovna harmonija sta zagotovljena!

2000 Szentendre, Czóbel sétány

Park Bude, Tar

Budisti imajo Sándorja Kőrösi Csoma za razsvetljevalca svoje cerkve. Zato so v Tarju v njegovo čast zgradili stupo, spomenik in muzej, ki so jih posvetili sam dalajlama in predstavniki drugih svetovnih religij. Na območju so tudi druge stavbe, povezane z budistično cerkvijo, tempelj Tara pa je kraj za meditacijo, kjer so dobrodošli vsi. In ko vam bo dovolj miru, je kavarna in trgovina s spominki Tara odličen kraj za uživanje v skodelici čaja ali kave in izboru zanimivih orientalskih artefaktov.

3073 Tar, Spominski park Kőrösi Csoma Sándor

Dolina Krišne, Somogyvámos

Dolina Krishna v Somogyvámosu je največja in najbolj organizirana ekološka skupnost v Srednji Evropi, kjer na 266 hektarjih površine živi nešteto edinstvenih vrst prostoživečih živali. V botaničnih vrtovih v dolini raste več kot 950 vrst dreves in grmovnic, ki si jih skupnost prizadeva varovati. Ogled doline Krišna, ki je odprt vse leto, vključuje obisk ekološkega vrta Krišna, ekološke vasi, zavetišča za krave in šole ter voden ogled templja. Na voljo sta tudi vegetarijanska restavracija in indijska trgovina s spominki.

8699 Somogyvámos, Krishna Valley 1.

Budistično svetišče, Garab

Garáb, prej znan kot Grabensia, je skrit v gorovju Cserhát in je ena najbolj atmosferičnih majhnih vasi v regiji. Majhna vasica skriva resnično impresivno budistično svetišče, v katerem se lahko takoj znajdete v mirnem okolju. Poleg svetišča lahko tukaj občudujete tudi največjo pojočo skledo na svetu, Samsara, s premerom 233 cm in težo 2,5 tone. Po dogovoru si lahko privoščite tudi zvočno kopel, saj naj bi vibracije pojoče sklede delovale pomirjujoče. V gostišču v svetišču lahko prenočite, od tu pa se odvijajo vodeni ogledi.

3067 Garáb, Petőfi Sándor út 41-42.