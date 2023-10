12 ganljivih in ganljivih filmskih dram za deževne jesenske večere

Zbrali smo ducat pomembnih filmskih dram iz zadnjih dveh desetletij, ki so lahko ganljive in srce parajoče tudi po tem, ko si jih ogledate že ničkolikokrat.

Requiem for a Dream (HBO Max)

Kultni film Darrena Aronofskega je neizprosen portret štirih Brooklyničanov, ki se utapljajo v odvisnosti od drog, ki je hkrati mračna in intenzivna, ko iščejo ljubezen in izpolnitev.

Gran Torino (Apple TV+)

Korejski veteran in upokojeni avtomehanik Walt Kowalski (Clint Eastwood) nikakor ni zadovoljen s svojim življenjem in predmestno sosesko. Še posebej ga moti, da so se v njegovo neposredno sosesko priselili priseljenci iz jugovzhodne Azije. V nenavadnem razpletu dogodkov pa je mračnjaški in samotarski Walt prisiljen braniti svojo hmonško družino pred nasilnimi napadi agresivne lokalne tolpe.

Intouchables

Bogati aristokrat Philippe, ki je po nesreči s padalom prikovan na invalidski voziček, najame Drissa iz predmestnega geta, da mu pomaga doma. Moški, ki je ravnokar prišel iz zapora in je morda najmanj usposobljen za to delo. Dva svetova se srečata in spoznata, po nori, smešni in odločilni skupni izkušnji pa se njun odnos spremeni v nepričakovano prijateljstvo, zaradi katerega sta za zunanji svet skoraj nedotakljiva. Ena največjih francoskih filmskih uspešnic zadnjih let, ki temelji na resničnih dogodkih.

Hachi: A Dog’s Tale (Netflix)

Ko profesor Parker (Richard Gere) nekega dne na poti z dela na železniški postaji najde zapuščenega kužka, nima pojma, da se bo začelo izjemno prijateljstvo. Čeprav njegova žena (Joan Allen) nerada sprejme majhno japonsko akito, Parkerjevo srce takoj prevzame Hatssi. Veseli pes kmalu vsako jutro spremlja profesorja na železniško postajo, nato pa se z njim srečuje vsak večer. Nekega dne pa Hacsi zaman čaka, da se njegov gospodar vrne.

Green Book (Netflix)

Tony Lip je preprost, a dobrosrčen fant, tip, čigar sposobnosti reševanja problemov so zreducirane na „najprej udarjaj in potem sprašuj”. V okviru postranskega podviga se zaposli kot šofer Dona Shirleyja, afroameriškega pianista na turneji po južnih državah Amerike, kjer domačini ne sprejemajo barvitih ljudi. Donov prefinjeni slog je v popolnem nasprotju z grobim načinom nekdanjega izganjalca, vendar na poti ugotovita, da si nista tako različna.

Whiplash (Netflix)

Obetavni mladi bobnar Andrew Neyman se vpiše na prestižni glasbeni konservatorij. Pojavi se pod mentorstvom Terencea Fletcherja, znanega po svojih strahovitih metodah, katerega neomajno prizadevanje za briljantnost bi lahko uničilo oba.

Hacksaw Ridge

Hacksaw Ridge je resnična zgodba o Desmondu Dossu, ki je med drugo svetovno vojno služil kot vojak prve pomoči. Čeprav se je prostovoljno prijavil v vojno, ni hotel nositi orožja, s čimer si je nakopal gnev svojih vrstnikov in nadrejenih. Njegovo edino orožje je bila vera v Boga. Toda med bitko na Okinavi, ki je terjala izjemno veliko žrtev, je storil podvig, za katerega je prejel kongresno medaljo časti.

Božje mesto

Dogajanje se odvija na revnih ulicah revne četrti Ria de Janeira. Spremlja dva fanta na različnih potovanjih v petnajstih letih, od konca šestdesetih do začetka osemdesetih let. Eden postane fotograf, drugi preprodajalec drog.

The Pianist (Netflix)

Slavni poljski pianist Wladyslaw Szpilman se v tej drami, ki temelji na njegovih spominih, trudi preživeti napad nacistične tiranije med drugo svetovno vojno.

The Help (Disney+)

The Help je film, ki spodbuja k razmišljanju in se dogaja na jugu 60. let prejšnjega stoletja, ter zgodba o nenavadnem prijateljstvu, ki ga je navdihnil članek. Grenko-sladka drama, prepletena s humorjem, je zimzelena zgodba o potrebi po spremembah.

A Beautiful Mind (Skyshowtime)

Briljantni matematik John Forbes Nash mlajši se spopada z vprašanji o svojih raziskavah in sebi, vendar ima odpor do družabnega življenja. V iskanju odgovorov se odpravi na mučno pot samospoznavanja.

There Will Be Blood (Netflix)

Ambiciozen znanstvenik, ki se ukvarja z raziskavami zemlje, obogati in iz preproste vasi naredi cvetoče mesto, kar pa povzroči jezo mladega, karizmatičnega pridigarja.