11 ganljivih in srce parajočih romantičnih filmov za jesenske večere

Zbrali smo skoraj ducat romantičnih filmov iz zadnjih dveh desetletij, ki vas bodo ogreli in potegnili za srčne strune tudi po tem, ko si jih boste ogledali že ničkolikokrat.

Sweet November (2001)

Nelson Moss (Keanu Reeves) je obsedenec v oglaševalski industriji, profesionalec, ledeno hladen, ki živi le za svoje delo. Sara Deever (Charlize Theron) je očarljiva, živahna, klovnovska. Oba sta dva različna svetova, vendar naletita drug na drugega na vozniškem izpitu, ko Sara zaradi Nelsonove napake ne opravi izpita. Ona se domisli nenavadnega predloga, da bi nadoknadila njegovo napako: poskuša ga prepričati, da bi z njo preživel ves november, da bi pozabil na življenje, da bi se sprostil. Nelson nima namena storiti takšne neumnosti, a ko se mu življenje obrne na glavo, se odloči, da bo podlegel skušnjavi. Težka odločitev je okronana z uspehom. Toda koliko več…

Something’s Gotta Give (2003)

Vsevedni morski pes glasbene industrije preži na ženske, vendar le v njihovih dvajsetih letih. Ljubi jih, ljubi zavistne poglede in uživa v tem, da v njih uživa. Njegov najnovejši plen, Marin (Amanda Peet), ni nič slabša kot običajno: je bombastična. Vikend preživljata v hiši njene matere, ko gre več stvari naenkrat narobe: 1. Vdre njena mati (Diane Keaton); 2. Harry doživi srčni napad; čeprav ni resen, se zdi, da ga bo moral nekaj časa negovati in da se bo moral odpovedati svojemu običajnemu načinu življenja. Tako se je mladi plejboj prisiljen soočiti s številnimi težavami, ki jih prej nikoli ne bi prenesel. V tuji hiši ga mora negovati ženska z nagubano kožo! In kot da to ne bi bilo dovolj, ga čaka pravi preobrat: zaljubi se v mater svojega dekleta, ki mora biti stara več kot trideset let.

The Notebook (2004)

Ljubezen med Allie (Rachel McAdams) in Noahom (Ryan Gosling), ki se je začela že v najstniških letih, hitro obrodi sadove. Vendar ju razdvoji nasprotovanje njenih bogatih staršev. Ko se čez nekaj let ponovno srečata, njuna ljubezen znova vzplamti, Allie pa se mora odločiti med sorodno dušo in družbenim statusom. Njuno zgodbo, ki je zanjo zelo pomembna, starejši gospod (James Garner) vedno znova bere dami podobne starosti (Gena Rowlands). Film, posnet po istoimenski knjižni uspešnici Nicholasa Sparksa, bo ganljiv in srce parajoč očaral vse gledalce.

Dan in Real Life (2007)

Dan Burns (Steve Carell), vdovec in oče treh otrok, ki za lokalni časopis piše tudi nasvete o vzgoji, med družinskimi počitnicami v knjigarni spozna lepo tujko Marie (Juliette Binoche) in se vanjo zaljubi. Toda kmalu se izkaže, da Marie hodi z Danovim karizmatičnim bratom (Dane Cook). Dan in Marie se pripravljata na družinsko srečanje ob koncu tedna in poskušata prikriti svojo privlačnost – jima bo to uspelo?

One day (2011)

15. julij 1988. Emma (Anne Hathaway) in Dexter (Jim Sturgess) po dnevu, ki ga preživita skupaj, skleneta prijateljstvo za vse življenje. Emma je dekle iz srednjega razreda, polno načel in ambicij, ki sanja o tem, da bi svet naredila boljši. Medtem Dexter, bogat in lep fant, sanja o tem, da bi svet postal njegovo igrišče. Spremljamo lahko vse ključne trenutke naslednjih 20 let, 15. julija: skupaj in narazen, v prijateljstvu in boju, med trenutki upanja in zamujenih priložnosti, smeha in solz. Dokler med potjo ne spoznata, da je bilo vse, za kar sta se gnala in borila, tik pred njunimi očmi.

About time (2013)

Ko Tim dopolni 21 let, mu oče pove neverjetno skrivnost: moški v njegovi družini lahko podoživijo svojo preteklost. Vračajo se lahko v katerikoli trenutek svojega življenja in ga izpopolnjujejo, dokler ni popoln. Tim se odloči uporabiti to posebno sposobnost, da bi osvojil srce lepe Mary, vendar kmalu spozna, da je pot do prave ljubezni bolj luknjasta, kot si misli – čeprav mora poskušati znova in znova in znova!

The Fault in Our Stars (2014)

Hazel (Shailene Woodley) in Gus (Ansel Elgort) sta mladeniča s hudomušnim smislom za humor ter neupoštevanjem manir in konvencij. Seveda se zaljubita. Toda življenje (in smrt) ni tako preprosto. Njuna zgodba razkriva svet, ki ga ne boste nikoli pozabili. Svetovno uspešen roman Johna Greena je bil predelan v nepogrešljiv, vznemirljiv, lep in vznemirljiv film z Lauro Dern in Willemom Dafoejem v pomembnih vlogah.

The Age of Adaline (2015)

Devetindvajsetletna Adaline čudežno preživi nesrečo. Ko okreva, odkrije nekaj nerazložljivega: nesreča je preprečila njeno staranje. Skoraj osem desetletij varuje svojo skrivnost, saj se boji razkritja. Toda po naključju spozna Ellisa Jonesa, karizmatičnega filantropa s strastjo do življenja in romantike. Ko zaradi vikenda s starši grozi, da bo njena skrivnost razkrita, se Adaline odloči, da bo za vedno spremenila svoje življenje.

Me before You (2016)

Včasih te ljubezen popelje tja, kamor si nisi mislil, da boš šel. Louisa Lou Clark (Emilia Clarke) je pravo podeželsko dekle, vendar je njena brezskrbna, srečna narava na preizkušnji, ko mora skrbeti za Willa Traynorja (Sam Claflin) v njegovi novi službi. Fant, ki je od nesreče na invalidskem vozičku, je obupal nad vsem, vendar je Lou odločena, da mu bo dokazala, da ima za kaj živeti. Skupaj se podata na nove pustolovščine, ki jima bodo dale veliko več, kot sta pričakovala, saj se njuna življenja spremenijo, njuna medsebojna čustva pa za vedno.

A Star is Born (2018)

Šovbiznis je krut in nepredvidljiv: vendar se mora zgoditi. Jackson Maine (Bradley Cooper) je bil nekoč slaven, vendar sta mu pijača in nenehno gostovanje odvzeta vso energijo. Njegova zvezda je v zatonu. Toda ko spozna mlado, naivno in neznano pevko (Lady Gaga), v njej vidi genija. Podpira jo in se vanjo zaljubi. Ko njuna zveza postaja vse bolj strastna, se vse bolj oddaljujeta: kariera neznanega dekleta se razvija s fantastično hitrostjo.

The Worst Person in the World (2021)

Štiri leta spremljamo Julie, ki se poskuša pravilno odločiti in spremeniti življenje v svojem ljubezenskem življenju in karieri – čeprav njene včasih premišljene, včasih nepremišljene odločitve prizadenejo tiste, ki jih ljubi, ali pa njo samo. Da bi Julie svoje življenje spet postavila na pravo pot, mora najprej najti in sprejeti samo sebe – do tega priznanja vodi trnova pot.