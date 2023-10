Letošnji Lisztov festival obljublja izjemne, neponovljive trenutke

Med 11. in 22. oktobrom bo Budimpešto ponovno zajela lisztovska mrzlica, saj bo že tretjič potekal mednarodni kulturni festival Liszt Celebratory, na katerem bodo predstavitve glasbenega zgodovinskega pomena, legendarnih ansamblov in sodobne produkcije obujale duh večnega. Madžarski genij.

Ferenc Liszt ni le preoblikoval glasbene zgodovine 19. stoletja, ampak je njegov vpliv še danes jasno čutiti v skoraj vseh glasbenih zvrsteh, vplival pa je celo na literaturo in ples. Zato ne preseneča, da je poslanstvo festivala predstavljanje najnovejših del domačega in mednarodnega kulturnega življenja ter ustvarjalcev, ki iščejo nove poti.

Nedokončano Lisztovo delo

Madžarska premiera nedokončane Lisztove opere je nedvomno eden najvznemirljivejših programov letošnjega festivala. Sardanapalo, ki ga je navdihnila Byronova tragedija in je preživel v fragmentih, je postalo mogoče izvajati po zaslugi angleškega glasbenega zgodovinarja Davida Trippetta in njegove ekipe. V kombinaciji z eno najpomembnejših Lisztovih orkestralnih skladb, Dantejevo simfonijo, bodo melodije pozabljenega dela prvič zazvenele v madžarski koncertni dvorani na velikem koncertu v izvedbi Staatskapelle Weimar.

Varuhi Lisztovih vrednot

Tako kot je Liszt oblikoval romantiko 19. stoletja, sta György Ligeti in György Kurtág oblikovala sodobno glasbo 20. stoletja. Letošnji Lisztov festival se z več predstavami poklanja delu obeh genijev tega časa, ki ju je povezovalo ne le to, ampak tudi šest desetletij dolgo prijateljstvo. Kurtágova večkrat nagrajena opera Fin de partie (Konec igre) obeta izjemno doživetje, kakršnega madžarsko občinstvo še ni moglo slišati. Ne smete zamuditi tudi klavirskega maratona Ligeti, kjer se bodo trije izjemni predstavniki moderne glasbe, László Borbély, Gábor Csalog in János Palojtay, s klavirskimi skladbami, izbranimi iz serije Ligetijevih etud, spomnili ene najpomembnejših osebnosti sodobne madžarske glasbe.

Sodobni nosilci Lisztovega čutenja življenja

Po lanskoletnem uspešnem začetku Akvárium Klub in Liszt Ünnep nadaljujeta s skupno organiziranim festivalom Isolation Budapest, ki zapolnjuje vrzeli. Letošnja zasedba skuša s posebej močnim programom predstaviti najbolj vznemirljive izvajalce današnjega časa, pa naj gre za ljubitelje soula, jazza, punka, lofi hip-hopa, gledališča ali japonske kulture. Med nastopajočimi najdemo ameriškega virtuoza Nicka Hakima, Wu-Luja, ki postaja vodja punk-rap scene, ki se je maja s svojo skupino odpravil na turnejo kot gost skupine Blur, pa francosko pevko COUCOU CHLOE, ki je osvojila New York Fashion Week, bo nastopil tudi v Akvariju.

Najnovejši sodobni literarni avtorji

Ljubitelji literature in knjig se lahko spet srečajo pri Millenárju. Eszter Babarczy, Lajos Nagy Parti, Dániel Varró in Anita Harag, ki so pred tremi leti prejeli nagrado Margó, bodo svojo novo knjigo predstavili na jesenskem literarnem festivalu Margó. Na festival prihaja več tujih gostov kot kdaj koli prej, od Francije do Islandije do Brazilije: tu bodo tudi Jón Kalman Stefánsson, Andrés Neuman, Andrei Dósa, Vesna Lemaić, Sigríđur Hagalín Björnsdóttir, Luiz Schwarcz in Lars Svisdal.

Več informacij: lisztunnep.hu