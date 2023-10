13 serij in filmov za dobro počutje na Netflixu in drugih za sproščujoče jesenske dni

Zdaj, ko je prišel september, se v naši zgodovini iskanja znova pojavljajo filmi in serije, ki smo jih videli že tisočkrat, a nam še vedno dajejo vedno enako dober občutek. Te smo za vas zbrali v šopek!

Hotel of Hearts (Netflix)

Lorelai, močno neodvisna mati, vzgaja Rory, svojo nadarjeno hčerko, ki obiskuje elitno šolo, sama sredi hitrih in duhovitih besednih bitk. Serija se je začela leta 2000 in skupaj smo lahko v sedmih sezonah spremljali zgodbo zabavnega dvojca mama-hči, ki pogreje tudi vse bolj mrzle jesenske dni. In če sedem sezon ni bilo dovolj, je Netflix leta 2016 izdal štiridelno nadaljevanje serije, Hotel of Hearts: A Year in Our Lives.

Kako izgubiti fanta v 10 dneh (Netflix)

Ben sklene zaigrano stavo s svojimi sodelavci, da bo ženska vzljubila vanj v 10 dneh. Toda Andie, pisateljica, se pojavi in ima svoje načrte. Romantično komedijo, ki je izšla leta 2003, so si verjetno vsi ogledali že več kot 20-krat, a kljub temu se nam zdi, da nikoli ni dolgčas. Igrata Kate Hudson in Matthew McConaughey.

Spolna vzgoja (Netflix)

Nesamozavestni Otis zaradi svoje matere terapevtke pozna vse odgovore, ko gre za spolno svetovanje, zato se uporniška Maeve zamisli o šolski kliniki za spolno terapijo. Trenutno so na voljo tri sezone serije, nova, četrta in zadnja sezona pa bo na Netflix kot jesensko presenečenje prispela 21. septembra.

Prijatelji z ugodnostmi

Dylan (Justin Timberlake) ima enkrat za vselej dovolj deklet. Jamie (Mila Kunis) se odloči, da ne bo dovolila, da bi lažne hollywoodske ljubezenske zgodbe vladale njenemu življenju. Spoprijateljita se in odločita poskusiti nekaj novega: osredotočita se le na telesi drug drugega in se upirata vsakršni čustveni navezanosti. Za dva logično razmišljajoča odrasla človeka ni bolj razumne, udobne in prijetne ideje. Samo nisem prepričan, če deluje. Ker se morajo zavedati, da hollywoodske šablone ne obstajajo naključno…

Nikoli nisem… (Netflix)

Indijsko-ameriška najstnica je imela za seboj grozno leto in zdaj želi biti priljubljena – a tega ne olajšajo niti njeni prijatelji, niti njena družina, niti njena čustva.

Nekaj je čudnega in nerazložljivega (Filmio)

Nekega dne je Eszter vzela lase iz odtoka in jo zapustila. Rekel je, da nisem sposobna preživeti. Ne vem, koliko je to izvedljivo. Moja mama si tako želi, da odrastem, da mi raje piše življenjepis, če bi se kaj zgodilo. Nekonvencionalna zgodba o odraščanju o neznosni lahkotnosti mladosti v edinstvenem tonu.

Dnevnik Bridget Jones (Netflix)

Romantična komedija, katere protagonistka je Bridget Jones, katere zgodbo, ki vodi od zvez za eno noč do „The Big One”, lahko spremljate, spoznavate njene dnevniške zapise in s tem pridobite vpogled v delovanje ženskega uma. Vsi deli trilogije so trenutno na voljo na Netflixu, tako da si lahko ob oblačnem jesenskem vikendu organizirate njen super mini maraton.

Prijatelji (HBO Max)

Jóbarátok je zaradi svojih duhovitih dialogov ter prefinjenih in ljubkih likov zasluženo ena najbolj priljubljenih serij na svetu. Skozi življenja šestih dobrih prijateljev v New Yorku lahko pokukamo v skrivnosti prijateljstev, gradnje kariere in zmenkov.

Zelena knjiga (Netflix)

Prefinjeni pianist najame osedlega izbijača za svojega voznika na koncertni turneji po južnih zveznih državah ZDA v času rasne segregacije.

Moja zvezda je moj partner (Apple TV)

Londonskemu knjigarnarju Willu Thackerju se dolgočasno življenje spremeni za vedno, ko v njegovo trgovino vstopi slavna ameriška igralka Anna Scott. Nato pa naključno srečanje pripelje do nepričakovane romance in skušata uskladiti popolnoma različna življenja.

The Office (Netflix)

Uspešna komedija devet zabavnih sezon spremlja nesreče nezadovoljnih pisarniških uslužbencev v papirnici Dunder Mifflin, ki jih vodi nadrejeni šef Michael Scott.

Modern family (Disney+)

Moderna družina skozi 11 sezon skozi kamere dokumentarne filmske ekipe predstavlja življenja treh različnih družin. To zapleteno, neurejeno, ljubečo in sodobno družino vodi Jay Pritchett (Ed O’Neill).

Živjo, življenje moje! (Netflix)

Glavni junak Barna Keserű (Thuróczy Szabolcs), ki je začel pisati po nasvetu prijatelja, po svojem prvem uspešnem fantastičnem romanu pa stopil na pot tabloidizacije: vodi pogovorne oddaje in po zaslugi svojega brezvestnega, agilnega menedžerja povsod je, tudi iz pipe. Dokler takšen zvezdniški mehurček ne poči … potem pa Barna porabi ves svoj denar in energijo, da se zdi, da je še vedno zvezda. Tako se naš junak vrne k pisanju. Toda čustveno prazno življenje preteklega obdobja je pustilo pečat na njegovi pisateljski ustvarjalnosti. Toda navdih ne pride in od svojega založnika prejme ultimat. Do oddaje novega rokopisa je še deset dni. Takrat usoda naredi tako, da mu za 10 dni zapusti njunega otroka Sama (Pásztor-Várady Mór), ki ga Barna sploh ne pozna. Življenje pisatelja, ki se je doslej ukvarjal le sam s seboj, se bo korenito spremenilo.