11 sijajnih novih serij in sezon ali pa si oglejte to jeseni na Netflixu in drugih

Za vas smo zbrali najboljše nove serije in sezone madžarskih ponudnikov pretakanja (Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+). Te naj bi se jeseni 2023 vrtele ob večerih.

Medved (Disney+) – 2. sezona

Carmy, mlada vrhunska kuharica, prispe v Chicago, da bi vodila družinsko delikateso. Medtem ko si prizadeva preoblikovati restavracijo in sebe, se mora soočiti s trdo ekipo, ki sčasoma postane njegova druga družina.

Naletel sem nate (Netflix) – 2. sezona

V seriji o odraščanju Charlie in Nick odkrijeta, da je njuno prijateljstvo še več, medtem ko se trudita najti svoje mesto v šoli in ljubezni.

Krog se sklene (HBO Max) – Nova miniserija

Serija trilerjev Stevena Soderbergha o posledicah neuspele ugrabitve postavlja pod vprašaj pojma žrtve in storilca.

Ahsoka (Disney+) – nova serija

Nekdanji vitez Jedi Ahsoka Tano išče grožnjo za krhko galaksijo.

Most (HBO Max) – nova madžarska resničnost

14 različnih ljudi, en skupni cilj: 30 milijonov HUF. Denar vodi do izgradnje 250-metrskega mostu, brez sodobnih orodij, v sodelovanju, a drug proti drugemu. Na koncu na videz nemogoče misije lahko zmaga le ena oseba in odloči o nagradi.

Novi razbojniki (Prime Video) – nova serija

Ubaldo, bančni uslužbenec, ki je na begu in obupano išče denar, da bi lahko skrbel za svojega rejnika, se skoraj ne spominja svojega otroštva, a nekega dne prejme dediščino, ki za vedno spremeni njegovo usodo. Usoda ga pokliče v Crataro, v osrčje severozahodne puščave, kjer postane vodja nevarne roparske tolpe in izpolni zapuščino svojega biološkega očeta, člana legendarne tolpe.

Ragnarök (Netflix) – 3. sezona

V norveškem mestu, ki trpi zaradi onesnaženosti in taljenja ledenikov, se zdi sodni dan resničen. Za boj proti starodavnemu zlu je potrebna legenda.

In nenadoma … (HBO Max) – 2. sezona

Carrie, Miranda in Charlotte v novem poglavju Seks in New York ne poskušajo več razumeti zapletenosti življenja in prijateljstva v tridesetih, temveč v petdesetih, ko je vse še bolj zapleteno kot prej.

Kdo je Erin Carter? (Netflix) – nova miniserija

Mirno življenje Britanke v Barceloni uide izpod nadzora, ko oborožen rop v supermarketu razkrije njeno skrivnost – in njeno nasilno preteklost.

Umor v hiši (Disney+) – 3. sezona

Glavni junaki serije so trije neznanci, ki so predani pravemu kriminalnemu žanru. Nenadoma se znajdeta vpletena v pravi zločin, ko začneta preiskovati skrivnostno smrt enega od svojih sosedov v njunem domu v New Yorku.

The Killing Panacea (Netflix) – nova serija

Vzroki in posledice opioidne epidemije, ki je prizadela Ameriko, se odvijajo v tej dramski seriji, ki spremlja njene storilce, žrtve in odvetnika, ki iščejo resnico.