Za 150 HUF lahko na rojstni dan prestolnice kupite vstopnico za kopališče v Budimpešti

Ob 150. rojstnem dnevu Budimpešte lahko le en dan v novembru za 150 HUF uživate v prednostih zdravilišč in termalnih voda v prestolnici.

Budimpešta, bogata s termalnimi vodami, je daleč naokoli znana po svojih očarljivih in zgodovinskih zdraviliščih in termalnih vodah. Čeprav je prestolnica polna svetovno znanih zdravilišč, je večina od njih bolj znana tujcem. Za budimpeštanski rojstni dan pa bodo prav tisti, ki živijo v prestolnici, 17. novembra lahko skoraj zastonj uživali v gostoljubnosti budimpeštanskih term.

Vstopnice v vrednosti 150 HUF, ki jih je mogoče kupiti vnaprej prek spleta, bodo veljale samo na rojstni dan Budimpešte, v petek, 17. novembra. Vstopnice lahko kupite od 4. novembra dalje, če imate stalno ali začasno prebivališče v Budimpešti.

Za zgodovinsko kopališče v Budimpešti bosta na voljo 2 vstopnici na osebo, za ostala kopališča pa 4 vstopnice s popustom na osebo. Pomembno je tudi opozoriti, da bodo vstopnice personalizirane, zato bodo morali vsi imetniki vstopnic imeti začasno ali stalno izkaznico z naslovom v Budimpešti, ki jo bodo preverili ob vstopu.

17. novembra bodo imela vsa kopališča enak delovni čas: dopoldanska kopališča bodo odprta od 7.00 do 12.00, popoldanska pa od 14.00 do 19.00. Med 12. in 14. uro bodo kopališča zaprta zaradi čiščenja in čiščenja bazenov.