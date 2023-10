18 senzacionalnih jesenskih festivalov v Budimpešti oktobra 2023

Oktobra nas v Budimpešti čakajo filmski festivali, gastronomski dogodki, glasbeni in literarni festivali ter sejmi umetnosti in rastlin. Eden za drugim se vrstijo vse boljši in boljši jesenski festivali, med katerimi lahko izbirate!

Festival Streetball Újbuda // več prizorišč (1., 15., 29. oktober 2023)

Zaradi velikega uspeha bo festival Streetball Újbuda jeseni 2023 potekal že četrtič, spet na treh prizoriščih in v treh terminih! Serija s tremi postanki bo potekala v Gazdagrétu (1. oktobra), Őrmezőju (15. oktobra) in parku Bikás (29. oktobra) z ekipami 3+1 igralec.

Nacionalni teden restavracij // več lokacij (5.-15. oktober 2023)

Več kot 150 restavracij bo na dogodku, ki bo potekal od 5. do 15. oktobra, ponudilo posebne menije. Številne restavracije v Budimpešti za dogodek pripravljajo tudi nebeške jedi, ki bodo na voljo po veliko nižjih cenah kot običajno. Rezervacije so obvezne!

Filmski festival Szemrevaló // Art Cinema (5.-15. oktober 2023)

Goethejev inštitut, Avstrijski kulturni forum in veleposlaništvo Švice organizirajo skupni filmski teden, ki bo potekal od 5. do 15. oktobra v dvorani Művész Mozi v Budimpešti. V štirih tematskih sklopih bo predvajanih 11 najnovejših filmov iz nemško govoreče regije, tudi tokrat v izvirnem jeziku z madžarskimi podnapisi. Festival bo odprl film Ognjeno rdeče nebo Christiana Petzolda, ki je na letošnjem Berlinalu prejel srebrnega medveda in veliko nagrado žirije, na sporedu pa bo tudi nemški oskarjevski nominiranec Učiteljska soba.

Budapest Design Week // več prizorišč (5.-15. oktober 2023)

Teden oblikovanja v Budimpešti, ki bo leta 2023 potekal že dvajsetič, je najobsežnejši in najbolj obiskan ustvarjalni dogodek v državi, ki sega daleč prek glavnega mesta in je vsakoletna predstavitev oblikovalske stroke na Madžarskem. Festival, ki letos praznuje obletnico in poteka od 5. do 15. oktobra, je odlična priložnost za obujanje spominov in praznovanje preteklih dveh desetletij ter ogled vrhuncev oblikovanja.

Asia GastroFest // AsiaCenter (7. oktober 2023)

6. Asia GastroFest bo potekal 7. oktobra, letošnja tema pa so vznemirljivi okusi Azije! Nastopili bodo ansambel Alma, Zaporozsec in Ricsi Bohóc, medtem ko bodo Annuskám, Zsolt Anger, Attila Magyar in Bea Gáspár s hčerkama vrteli lesene žlice v razstavni kuhinji. Letos obiskovalce čakajo igre, degustacije, darila in številna presenečenja. Voditeljica bo Gergő Papp Pimaszúr! Vsi programi so brezplačni.

Jesenski festival igrač // Madžarski muzej trgovine in gostinstva (7. oktober 2023)

Otroške igre in družabne igre za odrasle za vse, ki se želijo igrati, so 7. oktobra dobrodošle v Madžarskem muzeju trgovine in gostoljubja. Več kot 50 različnih iger, med njimi tudi mednarodne in madžarske nagrajene igre: zanimive, posebne strateške, logične, jezikovne in kvizne igre ter spretnostne in konstrukcijske igre za otroke. Za mizami bodo prisotni mojstri iger, ki vam bodo pomagali pri hitrem učenju pravil. Če ne boste igrali samo iger, se boste lahko naučili zgibanja papirja pri pravem origamistu!

Festival narodnosti Újbuda // Bartókova četrt (9.-15. oktober 2023)

Skoraj 40 brezplačnih dogodkov na javnih površinah in ključnih kulturnih prizoriščih 11. okrožja, od umetniških galerij in galerij do kavarn, od 9. do 15. oktobra. Pridite in si oglejte različne narodnosti, približajte se tujim kulturam in skupaj praznujte, kako raznoliki smo!

Mednarodni festival prve celovečerne animacije Primanima // več prizorišč (11.-14. oktober 2023)

Animirani filmi z Berlinala, Cannesa in Annecyja bodo prikazani na mednarodnem festivalu prvega celovečernega animiranega filma Primanima. Od 11. do 14. oktobra bodo mladi animatorji v Budimpešti že enajstič stopili v središče dogajanja z zanimivim izborom filmov, odličnimi študentskimi, izpitnimi in diplomskimi filmi, odličnimi kratkimi avtorskimi filmi, strokovnimi programi in premiero premiernega filma.

Festival Liszt // več prizorišč (11.-22. oktober 2023)

Od 11. do 22. oktobra bo Budimpešto znova zajela Lisztova mrzlica, saj bo potekala tretja izvedba mednarodnega kulturnega festivala Liszt Celebration, na katerem se bodo zvrstile predstave iz glasbene zgodovine, legendarnih ansamblov in sodobne produkcije, ki bodo obudile duh nesmrtnega madžarskega genija.

Literarni festival in knjižni sejem Margó // Millenáris (12.-15. oktober 2023)

Od 12. do 15. oktobra bo v Narodnem gledališču plesa potekal priljubljeni literarni festival v prestolnici. Najpomembnejši sodobni madžarski in tuji pisatelji bodo na dogodek prinesli svoje najnovejše publikacije, ob predstavitvah knjig pa bodo potekali tudi glasbeni in literarni programi.

őszkert2023 // MATE Buda Campus (13.-15. oktober 2023)

Od 13. do 15. oktobra se bo v kampusu MATE Buda, Villányi út, vse vrtelo okoli jesenskega cvetja. Jesenske vrtnarske dneve bo vredno obiskati, če si želite ogledati sejem rastlin in oblikovanja, obiskati razstave sobnih rastlin in bonsajov ali se pridružiti vodenemu sprehodu po arboretumu.

Festival Kürtőskalács // Živalski vrt in botanični vrt v Budimpešti (13.-15. oktober 2023)

Trije dnevi polni rožnatega peciva in dino plesa v budimpeštanskem živalskem vrtu v oktobru. Festival Kürtőskalács, ki praznuje svoj deseti rojstni dan, bo med 13. in 15. oktobrom združil najbolj okusne in edinstvene Kürtőskalácse zadnjih let in desetletij. Poleg letošnjih favoritov boste lahko na 10 stojnicah znova poskusili tudi posebne sladice. Dogodek z vstopnico za živalski vrt bo več kot le kulinarična poslastica, saj bodo na enem najokusnejših gastronomskih festivalov potekali koncerti in dejavnosti za otroke.

Tuning & Retro Fest // Železniški zgodovinski park (14.-15. oktober 2023)

Najljubši festival za ljubitelje avtomobilov se 14. in 15. oktobra vrača v madžarski železniški zgodovinski park z novo temo, na kateri se bodo predstavili redki in starodobni avtomobili, dirkalni avtomobili in najlepši zgrajeni avtomobili na Madžarskem. Na voljo bodo tudi živa glasba in predstave.

360 Design Budapest // več prizorišč (17.-22. oktober 2023)

Madžarska agencija za modo in oblikovanje (MDDÜ) že četrtič organizira sejem 360 Design Budapest, na katerem bodo poleg oblikovalcev prvič predstavljena tudi dela industrijskih in likovnih umetnikov. Skoraj 60 znanih in uveljavljenih madžarskih in regionalnih oblikovalcev bo med 17. in 22. oktobrom v palači Adria in po vsej prestolnici predstavilo 170 predmetov in izdelkov, strokovna predavanja, ekskluzivne vodene oglede in druge zanimive spremljevalne dogodke. Posebna gostja dogodka bo ena največjih ikon mednarodnega sodobnega oblikovanja Rossana Orlandi.

Vive Le Jazz! Festival // Jazz klub Opus (18.-20. oktober 2023)

Francoski jazz je edinstven pojav na evropskem prizorišču – to obeležuje festival Vive le Jazz!, skupni dogodek Glasbenega centra Budimpešta in Francoskega inštituta, ki bo med 18. in 20. oktobrom na oder Jazz kluba Opus pripeljal zvezde, kot sta Émile Parisien in Jim Black.

Art Market Budapest // Bálna Budapest (19.-22. oktober 2023)

Najpomembnejši mednarodni sejem sodobne umetnosti v srednji in vzhodni Evropi odpira svoja vrata že trinajstič. Vsakoletni sejem Art Market Budapest bo med 19. in 22. oktobrom na sejmišču Bálna Budapest gostil več kot 100 razstavljavcev.

Mesec arhitekture // več lokacij (ves oktober)

V mesecu arhitekture lahko obiskovalci raziskujejo mesto s priznanimi arhitekti, vstopijo v skrite dele stavb in si na vodenih ogledih ogledajo prostore, ki spreminjajo funkcijo. Odkrili boste prave skrite zaklade, kot so nekdanji telefonski center Joseph, palača Krausz ali osrednja duhovniška dvorana.

Jesenski festival muzejev // na več lokacijah (ves oktober)

Jesenski festival muzejev letos že osemnajstič pripravlja svoj nacionalni program, ki bo potekal od 25. septembra do 12. novembra. Letošnji dogodek je tematsko usmerjen v znanost in tehnologijo. Skoraj mesec in pol trajajočemu dogodku, katerega namen je ozaveščanje o inovacijah v muzejih, novih načinih izmenjave znanja ter vlogi muzejev pri razvijanju kompetenc in veščin, so se pridružili številni nacionalni muzeji.