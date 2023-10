Odprtje čudovite secesijske vile v mestnem parku z edinstveno Zsolnayevo razstavo

Na vogalu ulic Dózsa György út in Városligeti fasor se je ena najlepših secesijskih vil v Budimpešti odprla za javnost z največjo razstavo Zsolnay v Budimpešti.

Z vznemirljivimi ogledi stavbe in eno najpomembnejših Zsolnayevih zbirk je vila ResoArt zdaj odprta za javnost.

Ena najlepših secesijskih vil v prestolnici je 26. septembra odprla svoja vrata za javnost in predstavila doslej največjo Zsolnayevo razstavo v Budimpešti.

Obiskovalci si lahko ogledajo najboljša dela iz zasebne zbirke, ki obsega 1.000 kosov, ter prvih 50 let zlate dobe Zsolnayeve keramike.

Izbor mojstrovin od 70. do 20. let 19. stoletja bo pokazal tudi, kako je Zsolnayeva keramika zaradi značilnih oblik, vzorcev, tehnik in barv zaslovela na takratnih svetovnih razstavah.

Ob vstopu v novo odprto vilo lahko med številnimi drugimi umetninami občudujete tudi veliko stekleno okno, ki ga je oblikoval Miksa Róth, ki velja za največjega mojstra madžarske secesijske steklarske umetnosti.

Ob vstopu v hišo lahko občudujete ogromno stekleno okno, ki ga je oblikoval Miksa Róth, največji mojster madžarske secesijske steklarske umetnosti / Foto: Balázs Mohai/ResoArt Villa

Poleg razstave so na voljo tudi zanimivi ogledi stavb, na katerih lahko odkrivate arhitekturne mojstrovine Mestnega parka: poleg vile ResoArt še edinstveno, z Zsolnayem okrašeno Hišo tisočletja.

Vstopnice za programe lahko kupite na spletni strani Ligetove Budimpešte.