Ikonična mačka Univerze za veterinarsko medicino dobi svoj kip

27. septembra so odkrili bronasti kip priljubljene mačke Univerze za veterinarsko medicino, ki že več kot desetletje razveseljuje kampus.

Po 12 letih mrmranja je Marci, ljubljena mačka Univerze za veterinarsko medicino, junija letos odšla v večna lovišča, zdaj pa je bil na strani stavbe ”O” na ulici István, kjer je preživela toliko ur svojega življenja, postavljen bronasti kip v naravni velikosti.

Brezdomna mačka je hitro postala priljubljena v kampusu in je študente razveseljevala dolga leta. Zvesto repliko mačke Marci, ki simbolizira vez med živalmi in ljudmi, je izdelal kipar András Kontur, odkrili pa so jo na slovesnosti 27. septembra. Skulptura je zdaj odprta za javnost v spomin na ljubkega črnega kosmatinca.

Poleg tega ima maček Marci svojo spletno stran, ki jo lahko obiščete s klikom TUKAJ. Če imate svoje fotografije ali videoposnetke Marcija, jih pošljite na rendezveny@univet.hu!