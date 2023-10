Gastronomska revolucija v osrčju Hallove četrti: 7 restavracij novega vala na trgu Rákóczi in v njegovi okolici

Trg Rákóczi in njegova tržnica sta ena od najbolj prepoznavnih točk v VIII. četrti, ki jo obkroža toliko odličnih gastronomskih točk, da bi za njihovo preštevanje potrebovali več kot dve roki. In teh je veliko: od mediteranskih okusov do kubanskih jedi in francoskega peciva. Zato odkrijte zdaj že kultne stare kolesarnice na Rákóczi tér in nedavno odprte nove zaklade, ki prav tako ponujajo nebeške okuse.

Pizza Manufaktúra

Minilo je 13 let, odkar je Pizza Manufaktúra s svojim nebeškim trojčkom tankega, zračnega testa, paradižnikove omake in mocarele v prestolnico prinesla občutek prave dolce vita. Neapeljska picerija ponuja izbiro 21 božanskih mojstrovin, od najpreprostejših različic do najbolj nenavadnih kombinacij. Poleg restavracije na ulici Erkel Ferenc in enote Manu+ na ulici Múzeum körút lahko zdaj v pristnih italijanskih okusih uživate tudi na ulici Víg, kjer vlada sproščeno in prijazno vzdušje.

1084 Budimpešta, Víg utca 28 | Facebook

Szabad Új Hely

V tem prijetnem veganskem gastropubu ne strežejo le solat, ampak tudi okusno pivo in še veliko več. Szabad Új Hely se je odprl septembra kot večji brat bistroja Free Bistro na ulici Király, da bi poživil območje trga Rákóczi s svojimi bogatimi veganskimi dobrotami, češkim pivom, lokalnimi vini in dnevno spreminjajočim se menijem za kosilo. Bistro 70 odstotkov sestavin pridobiva pri lokalnih proizvajalcih in iz njih ustvarja gastronomske dobrote, kot so non-fish&chips, non-dijon, školjke svetega Jakoba in različni burgerji. Ne glede na to, ali gre za predjed ali glavno jed, juhe, sladice ali večerni koktajl, je Szabad Új Hely odlična destinacija za glasbo raggae, etno in hip hop.

1084 Budimpešta, Víg utca 30.

Ké Bolá?

Ké Bolá je edinstven dragulj med budimpeškimi restavracijami, ki je Budimpešti približal karibske okuse in življenjski slog s Kube. V tem majhnem lokalu ponujajo otoške specialitete, ki bodo razburile vaše brbončice, na meniju pa so sendviči Cubano, fižol čili, pikantne ocvrte banane, narezana ropa vieja in kubanski kroketi. Če torej iščete nekaj novega, ne oklevajte in poskusite slane jedi tega vznemirljivega prizorišča!

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 9.

Moto Rákóczi

Po enotah na ulici Bartók Béla in trgu Madách je imperij Moto prevzel tudi trg Rákóczi, ki že več let z nesporno kakovostjo skrbi za potrebe ljubiteljev pic. Svoje sestavine, vključno z moko in soljo, dobavljajo iz Italije, tako da se njihove dolgo vzhajane neapeljske pice s tanko skorjo lahko pečejo v pečici na 400 stopinjah in na krožnik prispejo z neverjetno hitrostjo. Večina njihovih pic je preprostih, vendar odličnih, na meniju pa lahko izbirate tudi med posebnimi picami, vključno z nekaterimi na novo predstavljenimi različicami. Poleg vsega tega je dobra novica, da je Moto na trgu Rákóczi največji od vseh, zato je velika verjetnost, da boste ob prihodu našli prosto mizo.

1085 Budimpešta, József körút 34.

Csiga Café

V vogalni hiši na Rákóczi tér se nahaja oaza v središču mesta z vzdušjem ruševinskega puba, kamor se je vedno lepo vrniti po nebeški prigrizek. Kavarna Csiga je pravi kraj, če želite dolga jutra okronati s posebnim poznim zajtrkom, ki ga spremlja božanska kofeinska bomba. Toda tudi če ste le razpoloženi za prigrizek na hektičen delovni dan, imajo cenovno ugoden tedenski meni z nenavadnimi in bolj tradicionalnimi jedmi. Ob koncu dneva pa nas tudi ne pustijo pri miru: širok izbor pijač podpira odlične pogovore s prijatelji, medtem ko degustacijski večeri naredijo zmenek poseben.

1084 Budimpešta, Vásár utca 2.

VAJ

V kultnem zajtrkovališču in kavarni na trgu Rákóci vas čaka vrsta privlačnega in okusnega peciva, sendvičev in sladic, kjer se lahko ob 20.00 ustavite tudi na gin s tonikom. Prijeten otok miru ponuja francosko in madžarsko pecivo, kvašene kruhke in mlečne izdelke ter nenehno dopolnjuje izbor dobrot. Ime ni naključje, saj so vsi izdelki narejeni na maslu, vključno z rogljičkom s pistacijo, ki so ga razvili v podjetju, danišem z jabolkom in vanilijo ali sendvičem s prepečencem.

1085 Budimpešta, József körút 30-32.

Oinos

Bistro Oinios, ki je odprt od jutra do večera, ponuja široko paleto italijanskih in mediteranskih jedi. Brunch lahko traja do 14. ure, naročite pa lahko odlične jedi, kot so sladki francoski toast, ameriške palačinke, sendviči in jajčne jedi. Če pridete na kosilo ali večerjo, vas bodo očarale domače testenine, pice in bistro jedi. Restavracija poleg hrane veliko pozornosti namenja tudi izbiri vin, zato lahko ob obroku najdete vse od lažjih vin do kompleksnejših rdečih.

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 7.