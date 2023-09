5+1 romantičnih kleti v bližini Budimpešte, kjer lahko uživate v trgatvi

Ne bi verjeli, koliko očarljivih kleti in vinogradov s stoletno zgodovino žanje sadove letošnje trgatve v okolici prestolnice, ki jo praznujejo s pristnimi trgatvami in odprtimi kletmi. Če iščete pravo jesensko praznovanje, si oglejte naš izbor!

Kletni hrib Páty

Kletni hrib Páty, prava zanimivost, z več kot 200 kletmi ponuja poseben sprehod in ogled preteklosti. Ne pretiravamo, če rečemo, da gre za zanimivost, saj gre za eno najbolj enotno ohranjenih kleti v porečju Zsámbék. Kleti, ki se skrivajo med različnimi vrstami lipe, oreha, jesena in akacije, so bile zgrajene v prvi polovici 19. stoletja in so še danes večinoma urejene, tu in tam pa tudi prezidane. Ulice, ki so poimenovane po sortah grozdja, so obložene s klopmi in mizami, tako da je to prijeten kraj za počitek.

Vinogradniki vsak mesec organizirajo dneve odprtja kleti in družinske prireditve, 30. septembra lahko na prireditvah CivilIZation poskusite lokalno gastronomijo, 14. oktobra pa lastniki vinskih kleti odprejo vrata svojih kleti. Za podrobnejše informacije spremljajte stran skupnosti Páty Cellar na Facebooku.

Töki klet

Dežela turških kleti Töki, ki se nahaja v kotlini Zsámbék, med hribovjem Buda in Gerecse, ponuja fascinanten pogled na zaporedje kleti in stiskalnic. Klet, ki je zaščiteno območje vasi, je svojo vlogo opravljala v vseh obdobjih, na primer v času turške okupacije, da bi zaščitila vaščane. Tukajšnje stavbe so stare več kot 100 let in so resnično edinstvene, prav tako kot vabljiva vrata s pisanimi vrati in okraski iz kovanega železa. Ob obisku se ne smete ustaviti brez steklenice dobrega vina in grižljaja bučnega pompa!

Občasno se lahko na praznično zabavo odpravite tudi v kletni rov Töki, podrobnosti o tem pa najdete na strani Združenja vinske ceste Nyakas Hill na Facebooku. Ulice mest Zsámbék in Tök bodo 23. septembra obkrožile povorke v ljudskih nošah, in če boste tam, vam je zagotovljen pristen praznik trgatve.

Krožna veriga, Etyek

Območje Etyek, znano kot vinograd Budimpešte, je bilo že v rimskih časih priljubljeno mesto za gojenje drevesnih sadežev v grozdih, pravi razcvet pa je doživelo v 17. stoletju s prihodom nemških naseljencev. Ena od istoimenskih vasi vinske regije Etyek-Buda z mednarodno priznanim filmskim studiem se danes ponaša s stotinami kamnitih kleti in odličnimi vini. Zgodovinsko pomemben Körpincesor, kapela Botpuszta (v nekoliko razpadajočem stanju) iz začetka 15. stoletja, ribiško jezero za njo in hrib Kalvarija, ki se dviga nad vasjo kot oaza miru in tišine, so znamenitosti, ki jih morate videti, vendar bližina glavnega mesta, očarljivo podeželsko vzdušje in bogata gastronomska ponudba kletne vasi prav tako zagotavljajo bogato doživetje.

Če ste v Eteku, obiščite odlični kleti Öreghegy in Újhegy, ki poleg individualnih degustacij in večerij organizirata tudi skupne dogodke. Najbolj znan med njimi je mesečni kletni festival Etyek Picnic, ki bo naslednjič potekal 14. in 15. oktobra s sezonskimi specialitetami, vzdušjem trgatve ter pristnimi lokalnimi vini in šampanjcem.

Kletna vrsta Öreghegyi, Ócsa

Premontski samostan v romanskem slogu iz 13. stoletja je le ena od znamenitosti mesta Ócsa, 30 kilometrov južno od Budimpešte, ostale pa so z njim tesno povezane. Premontski menihi, ki so se sem naselili iz Francije, so s seboj poleg molitvenikov prinesli tudi kulturo vinogradništva. Vendar so stavbe s slamnatimi strehami v kletni vasi Starega hriba plod poznejših časov: kleti s skrilnatimi strehami, tesno strnjenimi vrstami in vkopane v zemljo so edinstven kompleks gospodarskih spomenikov na Madžarskem in jih je skoraj sto. Če naletite na lokalnega kmeta, se velja z njim pogovoriti: izvedeli boste, kaj je gador, kako so staroselci kopali kleti, in morda boste na koncu dobili celo degustacijo!

Za dogodke v skupnosti spremljajte stran na Facebooku Združenja kleti Ócsai Öreghegyi, kjer lahko že brskate po več jesenskih dogodkih: 23. septembra se lahko udeležite sprehoda po 200 let starih kleteh, ki ga organizira Civilno kulturno združenje Ócsai, 17. oktobra lahko na večeru Združenja kleti spoznate madžarske običaje ob žetvi, 18. novembra pa se lahko sprehodite po odprtih kleteh na degustaciji novih vin.

Kletna vas Monori

Na 190 metrov visokem glineno-ilovnatem hribu Strázsa je kletarska vas Monor, ki jo sestavlja skoraj tisoč kleti in stiskalnic, razdeljenih z urejenimi vinogradi, skrbno varovana dediščina Monora, vrat v vinsko regijo Kunság. Vinska kultura se je na tem območju pojavila v 15. stoletju, sama vinska vas pa je bila ustanovljena v 19. stoletju: danes obsega približno 180 hektarjev površine s šestimi različnimi vrstami stavb in tipičnimi sortami grozdja, kot so rizling, sivi pinot, zweigelt in ezerjo, ki jih lahko po dogovoru pokušate v kleteh vsak konec tedna med 13. in 18. uro. Poleg lokalnih vin odkrijte lepoto kletne vasi, lokalne značilnosti ter tradicijo pridelave grozdja in vina v naši državi z obiskom poti svetega Orbana in Bakhusa!

Na strani kletne vasi Monor na Facebooku lahko spremljate seznam dežurnih odprtih kleti in sezonske programe. 7. oktobra se lahko udeležite parade žetve iz mesta, 22. oktobra pa se lahko na dnevih TÖK-JÓ udobno sprehodite po odprtih kleteh v jesenskem času.

+1 Ogled kleti Budafok na območju Bornegyed v Budimpešti

Vsako prvo soboto v mesecu, naslednjič 7. oktobra, bo v predelu Bornegyed v Budimpešti potekal ogled kleti Budafok. Na ta dan bodo brezplačni avtobusi ustavljali pred kletmi, v katerih se boste lahko udeležili posebnega programa, bodisi razburljivega ogleda lokalne zgodovine, čarobnega sprehoda po kleti ali celo degustacije vina in šampanjca. Seveda je na voljo tudi vrsta kulturnih in družinam prijaznih dejavnosti, interaktivnih iger in kulinaričnih pustolovščin. Mesečni program najdete na spletni strani Budafok Bornegyed.