5 odličnih podeželskih restavracij s senzacionalnimi jesenskimi okusi

Doživite okuse in vonjave jeseni na posebnih lokacijah! Popeljali vas bomo skozi jesensko ponudbo najboljših madžarskih restavracij od Tate do Pécsa – poskrbite, da boste izbrali svoje najljubše!

Malom és Kacsa, Tata

Bistro in hiša prireditev Malom és Kacsa v Tati je dobila ime po dveh vodnih mlinih iz 18. stoletja, ki kot spomenik krasita promenado Starega jezera. Stavbni kompleks je spoj starodavnega in sodobnega ter združuje tradicionalizem in modernost. V bistroju kuharski mojster Tóth Tivadar Tóth zagotavlja kulinarično doživetje tudi takrat, ko se pokrajina obarva jesensko. Letošnjo jesen Malom és Kacsa ponuja okusne jedi, kot so zrezek iz sirloina z omako iz račjih jeter, sotirane divje gobe in pire krompir s tartufi. Tisti, ki si želijo sprostitve, lahko nad bistrojem najdejo tudi nastanitev: prostorne, elegantne in dobro opremljene apartmaje s čudovitim razgledom na jesensko jezero Öreg v Tati, grad in veličastno stavbo dvorca Esterházy.

2890 Tata, Tópart utca 19.

Casa Christa, Balatonszőlős

Z Michelin Guideom nagrajena restavracija Casa Christa vabi goste na Balatonsko višavje s čarobnimi okusi jeseni. Sezonske bistro jedi in najboljša lokalna vina so v toplih jesenskih dneh postreženi ob čudoviti panorami s terase na pobočju hriba. Ko se vreme ohladi, je posebno doživetje tudi notranjost, okrašena z izjemnim občutkom za slog, z brezhibno hrano ter strokovnostjo in pozornostjo gostiteljev. Od tega romantičnega toskanskega posestva je težko pobegniti, dobra novica pa je, da vam ni treba: preživite nekaj dni v eni od prenovljenih prešernov Casa Christa – ne bo vam žal!

8233 Balatonszőlős, Izabella út.

Hosszú Tányér dolgoživost

Degustacijski meni restavracije Hosszú Tányér v majhni vasici Mecsek ponuja senzacionalne jesenske okuse in zagotovo boste postali ljubitelji tega dragulja Long Plate! Odlična hrana gre z roko v roki z družinskim vzdušjem, prijazno postrežbo in seveda čudovito jesensko pokrajino, ki jo boste lahko občudovali že na poti tja. V restavraciji Long Plate vas bodo presenetili s presenetljivimi kombinacijami sestavin, kot je neponovljiv triumvirat buč, račjih jeter in malin. Več ni treba govoriti, doživite to neprekosljivo gastronomsko izkušnjo na lastni koži! Pred prihodom obvezno rezervirajte mizo.

7694 Hosszúhetény, Fő utca 162.

bEAT Restaurant, Székesfehérvár

Restavracija bEAT je hkrati mladostna in tradicionalna ter je nepogrešljiva gastronomska postojanka v mestu Székesfehérvár. Njihove jedi vas bodo z domačimi okusi in očarljivo predstavitvijo v hipu prevzele, piko na i pa postavlja pozorna postrežba natakarjev. Jesenski meni ponuja prave dobrote, kot so rožnate račje prsi z belim puliscem in mangom ali neustavljiv v ponvi ocvrt lecsó s klobaso, jajcem in koreninskim kruhom. V visokokakovostni in edinstveni kuhinji lahko uživate v eklektičnem in sproščenem vzdušju restavracije.

8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.

Morzsa, Pécs

Morzsa, ki se nahaja v središču Pécsa, je pekarna s kvašenim testom, zajtrkovalnica in bistro kuhinja, ki ponuja sestavine vrhunske kakovosti, neverjetne okuse in degustacijski meni s petimi hodi. Ustavite se na okusno kavo in najokusnejše polže v okolici ali pa poskusite kuharski meni – v vsakem primeru boste odšli z nepozabnim gastronomskim doživetjem! 1. oktobra bodo odprli novo priložnostno gastronomsko doživetje, imenovano Morelsa light, s sezonskim – tokrat žetvenim – menijem, živo glasbo in dobrimi vibracijami zunaj delovnega časa.

7621 Pécs, Király utca 42.