MOMkult začenja nov biografski stand-up večer z znanimi umetniki

Konec septembra se bo v MOMkultu začel poseben biografski stand-up večer z naslovom „Egy életem”, na katerem bodo znani umetniki stopili na oder in v enem samem gledališkem dogodku pripovedovali svoje zgodbe.

Na prvih treh večerih bodo nastopili pisatelj Krisztián Grecsó, igralka in pevka Dóra Szinetár ter igralec Zoltán Mucsi. Režiser in producent večerov je Balázs Lévai.

Življenje je najboljši scenarist. To pogosto rečemo, zdaj pa bomo to preizkusili. Pravzaprav to počnemo vsak dan. Prijateljem pripovedujemo, kaj se nam je zgodilo. Naši protagonisti bodo storili enako, seveda ne po naključju. Pred vsakim večerom potekajo številne vaje in možganske nevihte, da bi gledalcem omogočili čustveno in raznoliko gledališko izkušnjo – pravi idejni vodja Balázs Lévai, ki je med drugim posnel uspešnice, kot so Božična pesem, Western Holiday in Neverending.

Biografski stand-up večeri v MOMkultu

Format še najbolj spominja na stand-up ali samostojni večer, vendar je v njem tudi vrsta zamisli, ki poskrbijo za spektakularnost predstav. Sodobne fotografije, časopisni izrezki, arhivski filmski posnetki in drugi vizualni elementi osebne izpovedi protagonistov spremenijo v gledališko izkušnjo.

Glavni cilj filma A Egy életem je zabavati, saj glavni junaki na smešen in samohvalen način pripovedujejo o najpomembnejših trenutkih svojega življenja, hkrati pa pripovedujejo tudi globoke in ganljive zgodbe. Ob koncu predstav so gledalcem osebnosti in življenja protagonistov veliko bližje.

Prva premiera bo 30. septembra v goriškem Momkultu. Na oder bo stopil eden najbolj priljubljenih sodobnih pisateljev Krisztián Grecsó. Dóra Szinetár bo s predstavo Večer mojega življenja debitirala 29. oktobra, Zoltán Mucsi pa bo zgodbo svojega življenja prvič povedal 6. decembra.