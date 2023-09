Pita z orehi in slivami, najtoplejša jesenska poslastica (recept)

Karamelizirana, cimetovo-orehova aroma pekoče slivove pite bo razburila srce vsakomur. Poleg neustavljivega okusa in vonja so slive odličen vir vitaminov A, B in C, ki jih je dobro obnoviti v jesenskih mesecih.

Sestavine (za 24-centimetrski model)

Za testo

3 jajca

110 g sladkorja

1 zavojček vanilijevega sladkorja

1 ščepec soli

110 ml olja

110 ml kisle smetane

260 g moke

9 g pecilnega praška

70 g orehov

Za nadev

450 g sliv

3 žlice sladkorja

pol žličke mletega cimeta

Priprava

Najprej segrejte pečico na 175 stopinj. Slive operite in odstranite sredico ter jih glede na velikost razrežite na 6-8 kosov.

Ko so slive narezane, zmešajte 3 žlice sladkorja s cimetom in približno 1 žlico sladkorja dajte na stran, preostanek pa zmešajte s koščki sliv.

Za testo stepemo jajca s sladkorjem in soljo, nato dodamo kislo smetano, olje in moko, presejano s pecilnim praškom. Mešamo, dokler ni testo homogeno.

Orehe grobo sesekljamo in jih vmešamo v testo, nato pa vlijemo v pekač za torte ali pite s premerom 24 cm, obložen s papirjem za peko. V testo vtisnite približno četrtino kandiranih sliv, preostale potresite po vrhu in potresite s cimetovim sladkorjem, ki ste ga prej dali na stran.

Pečemo v ogreti pečici približno 45 minut. Pito ohladite do mlačnega, jo odstranite iz pekača in je pripravljena za uživanje.

Nasvet: Pita je odlična sama po sebi, če pa želite poslastico še izboljšati, jo postrezite z vanilijevim sladoledom! Topla slivova pita in hladen sladoled se odlično ujameta.