Brezplačni festival piva v Kőbányi ta konec tedna: prvi Hoptoberfest!

Na prvem festivalu piva HOPTOBERFEST, ki bo potekal od 22. do 24. septembra, bo na voljo več kot 30 različnih vrst piva, koncerti in družinske dejavnosti.

Kaj je Hoptoberfest?

Hoptoberfest je podoben oktoberfestu, vendar z dodatkom! Tako kot na oktoberfestu bodo na voljo pivski šotor, bavarske klobase, bavarski prepečenci in litrski festivalski sod. Uradno festivalsko pivo je tradicionalno pivo Helles lager, ki ga lahko na festivalu kupite po ceni 990 Ft/liter.

Festival piva, ki bo trajal od petka do nedelje, bo gostila nova pivovarna HopTop v Kőbányi, tako da bo tridnevni dogodek hkrati uradna otvoritvena slovesnost in rojstnodnevna zabava.

Brezplačni ogledi pivovarne in koncerti

Poleg izjemnega vzdušja Oktoberfesta bo svoja vrata odprla tudi najnovejša pivovarna in točilnica v državi, kjer se lahko prijavite na brezplačen ogled pivovarne in spoznate skrivnosti pridelave piva.

Na tridnevnem festivalu piva so brezplačni tudi koncerti. V petek bosta nastopila Melody Maker in duo Candymen, v soboto Acoustic Melone in Heavy Plate Workshop, za ljubitelje tradicionalnih sramov pa bo poskrbel Tarianer Spitzbuam.