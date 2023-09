Svetovni dan turizma 2023: najboljše brezplačne dejavnosti in dejavnosti s popusti!

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra boste ta teden v Budimpešti in po vsej državi našli številne brezplačne dejavnosti in dejavnosti s popusti. Za vas smo jih izbrali!

Brezplačne in znižane dejavnosti v Budimpešti

Obisk Etnografskega doživljajskega centra (25.-27. september 2023)

Zgodovina v rokah v mestnem muzeju Urban Betyár. Etnografski doživljajski center v središču mesta v nekaj sobah strne vse, kar je mogoče povedati o bogatem in barvitem svetu naše madžarske kulturne dediščine – skrbno izbranih 3000 izvirnih etnografskih predmetov pripoveduje o vsakdanjem življenju naših prednikov. Etnografski doživljajski center ponuja brezplačen vstop gostom, ki se prehranjujejo v restavraciji.

Svetovni dan turizma v Hiši Unicum (26. in 27. september 2023)

Med programom lahko spoznate znanje o zeliščarskem znanju Zwacka, ki je bilo leta 1790 utelešeno v receptu. Prav tako si boste po požirkih pobliže ogledali proizvodni proces Unicuma. Na ogledu boste lahko okusili tudi edinstvene okuse Unicuma in Unicum Plum naravnost iz sodčka, da boste resnično zaokroženo spoznali faze proizvodnega procesa. Vstopnice za ogled lahko ta dva dni kupite s 50-odstotnim popustom.

Voden ogled fotografske razstave Claudie Andujar (26., 27. september 2023)

Etnografski muzej bo gostil prvo obsežno razstavo brazilske fotografinje Claudie Andujar na Madžarskem. Razstava „Indijanci. Duše. Preživeli. Fotografska razstava Claudie Andujar” v sodelovanju z galerijo Vermelho iz São Paula predstavlja majhen, a pomemben izsek njenega opusa. Slike se osredotočajo na majhno domorodno skupino ljudi iz Amazonije. Skozi Andujarjeve fotografije spoznamo osebno zgodbo o njegovem potovanju in dialogu z Yanomami.

Obisk Muzeja čokolade – brezplačno (27. september 2023)

Obiščite Muzej čokolade in postanite del zgodovine čokolade, spoznajte orodja za izdelavo čokolade od njenih začetkov do danes ter se potopite v pustolovske zgodbe, ki vas bodo popeljale v poseben svet čokolade.

Voden ogled in obisk stolpa (27. september 2023)

Spoznajte znamenitosti cerkve Marijinega vnebovzetja v Budimpešti-Belvárosu, znane osebe, povezane s stavbo, raziščite oltarno cerkev in uživajte v panoramskem pogledu na Budimpešto z oken razglednega stolpa.

Brezplačne dejavnosti ob svetovnem dnevu turizma po vsej državi

Odkrijte raznolikost Badacsonyja! (27. september 2023)

Na ogledu v sredo lahko s pomočjo strokovnega vodnika odkrivate kulturne, gastronomske in naravne zaklade Badacsonyja.

Doživetje v središču mesta ob svetovnem dnevu turizma // Debrecen (27. september 2023)

Brezplačen doživljajski sprehod po znanih ulicah in trgih zgodovinskega mestnega jedra Debrecena, na katerem lahko spoznate manj znane, a bolj zanimive mestne znamenitosti in zgodbe.

Bilo je nekoč, kjer ni bilo nobenega… Poklici, ki pripovedujejo zgodbe zunaj mestnega središča // Pécs (27. september 2023)

Na Tehnični in poklicni šoli Zsolnay Vilmos lahko spremljate razvoj trgovine, gostinstva in turizma v otoškem okrožju. Srečanje pred glavno železniško postajo. Med sprehodom boste spoznali skrite relikvije Zsolnaya, državno razstavo v Pécsu leta 1907, gostilno Hatcsöcsü in arogantni ovratnik.

LiteraTour ob svetovnem dnevu turizma // Balatonfüred (29. september 2023)

Füred je bil in je še vedno kraj srečevanja pesnikov, pisateljev in umetnikov. Na tem vznemirljivem sprehodu, na katerem bo literatura igrala glavno vlogo, lahko odkrijete najbolj znane in zanimive zgodbe ter kraje. Podrobnosti, citati in očarljive zgodbe bodo popestrili ogled.

Lutkovno gledališče Roller // Szeged (29. september 2023)

Lutkovno gledališče Béla Kövér bo organiziralo tematski sprehod do ikoničnih stavb in kipov v središču mesta Szeged, ki so v zadnjih treh letih služili kot pomembna prizorišča predstav. V okolici teh krajev se bodo pojavili igralci, liki in lutke, ki bodo v pogovoru z udeleženci delili skrivnosti iz zakulisja predstav.

Veszprém, dragulj v kroni – sprehod (1. oktober 2023)

Na brezplačnem sprehodu Veszprém, glasbeni dragulj lahko ljubitelji glasbe odkrivajo znamenitosti mestnega središča, povezane z glasbeno preteklostjo in sedanjostjo mesta.