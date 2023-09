Na Margaretinem otoku se razprostira pisana cvetlična pokrajina v Budimpešti

Ob 150. rojstnem dnevu prestolnice zdaj cvetlična pokrajina Budimpešte krasi cvetlično gredico okoli spomenika stoletnici na južnem delu otoka Margaret.

Zemljevid Budimpešte, poln pisanega cvetja, prečka Donava, tlakovana Donava, po kateri se zdaj lahko mimoidoči sprehajajo v prostem času.

Na stiliziranem cvetličnem zemljevidu, ki je nastal ob 150. obletnici združitve Pešte, Bude in Óbude, so predstavljene enoletne rastline, vzgojene v drevesnici FŐKERT.

Nekdaj neodvisni okrožji so bili zasajeni s cvetjem različnih barv. Buda se bohoti z rumenimi cvetnimi lističi čemaža in žametnic, Pešto predstavljajo rdečkasti cvetovi, medtem ko se Óbuda kopa v modri barvi zaradi obilice melis, verbene in petunij.

Cvetje je posadilo osebje Gozdnega vrta, nato pa je bila okoli gredice položena trata.