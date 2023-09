30. obletnica NKA v palači v Budimpešti z brezplačnim kulturnim programom

Romengo, János Lackfi in orkester Danubia, filmske projekcije in številne kulturne dejavnosti bodo na voljo za vse starosti, od najmlajših do najstarejših, na 30. obletnici Nacionalnega kulturnega sklada (NKA), ki bo od 29. septembra do 1. oktobra potekala v središču Budimpešte, v hiši Benczúr.

Nacionalni kulturni sklad bo leta 2023 praznoval 30. obletnico delovanja. Dogodek bo predstavil raznolikost kulturnih vrednot ter pestra in ustvarjalna dela in programe različnih umetniških področij. Na tridnevnem kulturnem dogodku bodo v hiši Benczúr House potekali programi za krepitev skupnosti za vse starosti, spektakularne in razburljive predstave, plesno-gledališki večeri in veliko glasbe.

Brezplačni koncerti žive glasbe

V petek zvečer bo Romengo, madžarska glasbena skupina Ola-Cigani, izvajala tradicionalne ciganske ljudske pesmi in lasten zvok, v soboto pa bo orkester Danubia Orchestra glasbo Jánosa Lackfija prepletel za njegovimi najbolj smešnimi in nenavadnimi zgodbami. V nedeljo pa bo Gergő Dánielfy, pevec, ki je prejel nagrado DAL Odkritelj leta 2018, občinstvo zabaval z nizom akustičnih kitar.

Romengo

Pester program

V tridnevnem kulturnem programu se lahko seznanite s številnimi umetniškimi področji, kot so filmske projekcije, treningi improvizacijskega plesa, odlomki iz serije Ciganske zgodbe in zgodovinski sprehod po 125 let stari Benczurjevi hiši.

Na Zelenem otoku lahko z interaktivno dejavnostjo odkrivate čudeže narave, v delavnici recikliranja pa lahko izdelate edinstvene pripomočke, okraske in nakit na okoljsko ozaveščen in trajnosten način. V Banyameséku, glasbeni in lutkovni predstavi v živo, lahko otroci uživajo v treh ljudskih pravljicah, nato pa jim Bálint Bársony s svojim orkestrom predstavi čarobni svet glasbe in muziciranja.

Banyamesék

Delavnica Krisztiána Gergyeja bo prebudila starodavno in prvinsko sposobnost skupnega plesa, medtem ko bo orkester Korinda interpretiral tradicionalno ljudsko glasbo etničnih skupin, ki živijo na vzhodnih koncih madžarsko govorečega sveta. Prav tako bo potekala nenavadna predstavitev knjige, ki jo je izdala madžarska revija, in izbor del umetnikov, ki jih podpira Nacionalni sklad za kulturno dediščino (NKA).

Vsi programi so brezplačni, v nekaterih primerih je potrebna prijava. Za podroben razrez programa obiščite www.nka.hu!