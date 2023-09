Prepričan sem, da bo oglaševanje spet kul

Intervju z Lászlóm Birójem, generalnim direktorjem oglaševalske agencije Mediator

Mediator, letos star 18 let, je največja oglaševalska agencija v državi z več kot sto zaposlenimi. Z Lászlom Birójem smo se pogovarjali o rezultatih, poklicu in prihodnosti oglaševanja.

Katero leto je Mediator zaključil v letu 2022 in kaj pričakujete letos?

Leto 2022 je bilo v življenju Mediatorja izjemno uspešno, saj smo prihodke od prodaje v primerjavi z letom prej podvojili, dobiček iz poslovanja pa skoraj početverili. Seveda je to zahtevalo veliko dejavnikov, pomembno vlogo je odigralo dejstvo, da imamo kupce v številnih sektorjih – kot so avtomobilska industrija, turizem ali maloprodaja –, kjer se je lani po covidu začelo trošiti, tako na strani potrošnikov kot na strani blagovnih znamk. Tudi mi se tega zavedamo in si ne zaupamo, celotna stroka nam za 2023-2024 napoveduje upočasnitev.

Pravite, da ste največja neodvisna agencija s polnimi storitvami na trgu. Kaj to pomeni?

Kot agencija v 100% domači lasti smo neodvisni od multiagencijskih mrež, kar nam daje izjemno fleksibilnost in svobodo pri našem delu. In kot agencija s polno storitvijo lahko strankam nudimo storitve na vseh področjih komunikacijske stroke, od kreativnega razvoja do nakupa medijev in produkcije vsebine družbenih medijev do organizacije dogodkov ali PR – in nisem vam še povedal vsega. To je skrivnost naše stroškovne učinkovitosti in je eden od motorjev naše rasti, saj smo se tega lotili, ko so bile v modi agencije, specializirane za eno področje.

Ali ne smemo zamuditi te teme, saj vsi govorijo o vzponu AI? Kako mislite, da vpliva na oglaševalsko industrijo? In trg dela?

Od tega pričakujem velik pok. Če je možno ukrotiti umetno inteligenco, v kateri še danes vsi uživajo, potem predvidevam povečanje učinkovitosti do 30 %. Po pričakovanjih ga je začelo uporabljati kreativno področje, art direktorji, strategi in tekstopisci, sam pa bi si želel, da bi ga lahko uporabljal tudi pri projektnem vodenju in administraciji. Res je veliko govora o tem, da bo umetna inteligenca nadomestila določene agencijske kompetence, a oglaševanje bo še dolgo ostalo eno izmed fantastičnih orodij človeške komunikacije z velikim poudarkom na „človeškem”.

Večkrat ste dejali, da je bil prestiž oglaševalskega poklica v preteklosti večji …

… in povem tudi, da upam, da bo spet kul. Pred kratkim je prišla novica, da se je letos na različna kreativna strokovna izobraževanja prijavilo 23.000 ljudi, kar je ponovno več kot leto prej in daje optimizem. Dejstvo je, da je bilo v začetku 2000-ih bolj kul delati v agenciji, veliko več mladih je to želelo delati. Če pa kdo pride k nam, lahko pokažem sto ljudem, ki se jim zdi oglaševanje res kul, saj imamo odlično in predano ekipo.