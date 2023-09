Na letošnji razstavi World Press Photo o svetovnih dogodkih pripovedujejo neverjetne fotografije

Razstava World Press Photo 2023 bo zaradi uspeha prejšnjih razstav prvič na ogled v šestih tednih od 22. septembra do 5. novembra v Madžarskem narodnem muzeju v Budimpešti.

Na vsakoletnem natečaju World Press Photo so priznane in nagrajene najboljše fotoreporterske in dokumentarne fotografije preteklega leta. Fundacija World Press Photo je lani uvedla regionalno strategijo in spremenila strukturo letnega natečaja in ocenjevanja, da bi zagotovila bolj globalen in geografsko uravnotežen vpogled v svetovne dogodke. Prispevki bodo ocenjeni ločeno iz Afrike, Azije, Evrope, Severne in Srednje Amerike, Južne Amerike, jugovzhodne Azije in Oceanije.

Razstava World Press Photo v Budimpešti leta 2023

Na razstavi zmagovalnih fotografij bodo predstavljene avtentične zgodbe, ki jih ilustrirajo pristne podobe, zgodbe, ki vam bodo zagotovo dale misliti. Poleg estetske vrednosti bo razstava izobraževala in ozaveščala o pomembnih konfliktih, družbenih in okoljskih vprašanjih našega sveta.

Brent Lewis, urednik fotografije pri časopisu The New York Times in predsednik svetovne žirije za natečaj za leto 2023, je o letošnjem natečaju povedal: „Izbrane fotografije, ki predstavljajo leto 2022, bodo zaznamovale ta trenutek in služile kot zgodovinski dokument za prihodnje generacije o tem, kakšno je bilo preteklo leto, na katerega se bodo lahko ozrle in se iz njega, upajmo, kaj naučile.”

94 fotografij na razstavi World Press Photo 2023 je žirija izbrala med 60 448 fotografijami, ki jih je posnelo 3 752 fotoreporterjev. Potujočo razstavo si bo ogledalo skoraj štiri milijone ljudi v 70 mestih v 30 državah po vsem svetu.

Polovica obiskovalcev je študentov, ki se lahko udeležijo brezplačnega vodenega skupinskega ogleda.

Spremljevalne razstave v Madžarskem narodnem muzeju

Obiskovalci razstave World Press Photo si bodo lahko ogledali tri velike spremljevalne razstave:

National Geographic 20 – ob 20. obletnici revije National Geographic Madžarska si bo javnost lahko ogledala nekaj največjih, najbolj vznemirljivih in nepozabnih fotografij v njeni zgodovini.

Očividci – Fotoreportaže spletnega dnevnika 24.hu se osredotočajo na dogodke preteklega leta na Madžarskem na ograji Muzejskega bulvarja.

Vizualizacija podnebnih sprememb – razstava na prostem, ki temelji na delavnici, ki so jo na vrtu muzeja organizirali italijanska agencija Noor ter nizozemska veleposlaništva EU in držav V4.

Več informacij: worldpressphoto.org