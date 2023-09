5 odličnih jesenskih razstav v Budimpešti za september

Jesen je vdrla v prestolnico z nešteto boljšimi razstavami. Od najljubše javne razstave v Budimpešti do najnovejšega izbora ulične umetnosti, tukaj so naši priljubljeni septembrski!

Razstava ARC

Najljubša razstava na prostem v Budimpešti, razstava plakatov ARC, ki slovi po javnih podobah, ki spodbujajo razmišljanje, bo tudi letos, že 23. po vrsti. Letos bo razstava, ki si jo je mogoče ogledati brezplačno, gostovala v zelenem okolju parka Bikás, kjer si lahko v prostem času brskate po različnih plakatih. Letošnji slogan natečaja ARC je „Kaj nameravaš?”, v okviru katerega so ustvarjalce pozvali, naj s svojimi deli razmišljajo o izzivih jutrišnjega dne. Poleg tega si bomo ob 150. rojstnem dnevu prestolnice lahko ogledali tudi dela, ki obravnavajo prihodnost Budimpešte.

Bíkás park | 8. september – 8. oktober 2023 | Spletna stran

0036 – Imam moč zgraditi časovni stroj

Najnovejšo razstavo ulične umetnosti v galeriji Unmute na ulici Csengery lahko tri tedne obiščete brezplačno in se osredotoča na umetnost 0036mark, bogato s popkulturnimi referencami. Med sprehodom po ulicah Budimpešte ste morda opazili barvito stensko nalepko vaših najljubših pravljičnih junakov iz otroštva, morda prenesenih v kontekst kakšnega kultnega filma. Ta postmoderna dela, ki nasmejijo in vzbudijo nostalgijo, so dela 0036mark, katerih edinstvena upodobitev pravljičnega junaka je tokrat skoncentrirana v razstavnem prostoru.

Vklopi zvok galerije | 9.–30. september 2023

S/ALON BUDIMPEŠTA

S/ALON BUDIMPEŠTA bo med 22. in 24. septembrom največja domača razstava oblikovanja notranje opreme, ki ljubitelje oblikovanja in notranje opreme poleg navdiha pričakuje s konkretnimi idejami, rešitvami in najnovejšimi izdelki. Razstavljavci se več mesecev trudijo opremiti različne prostore stanovanja s skrbno izbranim pohištvom, oblogami, svetili, okraski in umetninami na 7000 kvadratnih metrih.

Arena Budimpešta | 22.–24. september 2023

World Press Photo

Najpomembnejši dogodki preteklega leta so v središču razstave World Press Photo, ki jo je letos mogoče obiskati 6 tednov, tokrat pa je njen dom Madžarski narodni muzej. Vsako leto pred razstavo poteka izbor in ocena na tisoče fotoreporterskih in dokumentarnih posnetkov, med katerimi si najboljše lahko ogledate na razstavi, ki je od lani razdeljena po regijah. Dela, ki spodbujajo k razmišljanju, odsevajo pomembne dogodke leta 2022, ki ne razkrivajo le, kakšno je bilo preteklo leto, ampak upajmo, da služijo kot kompas za prihajajoče leto.

Madžarski narodni muzej | 22. september – 5. november 2023

Renoir – Slikar in njegovi modeli

Obsežna Renoirjeva razstava Muzeja lepih umetnosti se osredotoča na upodobitve figur francoskega slikarja. Izjemno plodovit slikar je postavil človeka v središče svoje umetnosti: z neverjetno občutljivostjo je upodabljal sijaj oči, lepoto ženskega telesa in vsakdanje interakcije med modeli. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Musée d’Orsay in Musée de l’Orangerie v Parizu, raziskuje Renoirjev odnos z modeli, ki so navdihnili njegovo umetnost prek slik, grafik in kipov.

Muzej lepih umetnosti | 22. september 2023 – 7. januar 2024