5 odličnih gledaliških predstav v Budimpešti to jesen

Gledališka sezona 2023/24 v Budimpešti se začenja s prenovljeno močjo, v kateri se vračajo uspešnice in dolgo pričakovane predstave podajo roke, da bi kulture željno občinstvo privabile v gledališče. Z eno besedo: v gledališče!

Paradoks dotika

Najnovejšo glavno odrsko predstavo Artus – Gábor Goda Company, Érintés Paradox, si lahko ponovno ogledate v Narodnem plesnem teatru.

„Sam dotik je prostor med nami. Fuga med ploščicami. Vas to ločuje ali povezuje? Kar ločuje, združuje. Kar nas združuje, nas ločuje. Ločuje in povezuje. Se vidimo v fugi. Majhno mesto dotika, njegov prostor je prostrano polje, kjer se lahko srečamo, kjer se zgodimo … Žanr predstave: Artus. Gibi, besede, dejanja, podobe, glasba, vse kaže v eno samo in skupno smer: navznoter, proti središču – kjer se morda lahko vključimo.”(Gábor Goda)

Nacionalni plesni teater | 24. september 2023, 19.00

Oddaja Dana Dawa

Invalidski voziček, škatla iz lateksa, neobvladljive perverzije, lepa zmešnjava: konec septembra si lahko na odru Trafó ogledamo britansko-avstralsko predstavo, ki se ukvarja z včasih zadušljivo intenzivnimi temami kompleksnosti življenja z omejeno mobilnostjo z osvobajajočo občutljivost. Oddaja Dan Daw Show, ki je bila nominirana za angleško nacionalno plesno nagrado 2021, v režiji Marka Maughana ponuja vpogled v vlečenje vrvi življenja s sramom in ponosom. Predstava o skrbi, intimnosti, fleksibilnosti, seksualnosti, prepuščanju in uresničevanju sebe.

Transformator | 28., 29. september 2023, 20.00

Društvo mrtvih pesnikov

Oktobra Átrium predstavlja odrsko priredbo z oskarjem nagrajene ameriške filmske drame Dead Poets Society. Pisec svetovno znane filmske klasike iz leta 1989 Tom Schulman je sam pripravil odrsko različico svojega scenarija, predstavo režira György Vidovszky, nagrajen s številnimi strokovnimi in kritiškimi nagradami, strokovnjak za mladinske drame. V znanem filmu je vlogo učitelja Johna Keatinga odigral Robin Williams, Kelemen Barna Bányai pa je igral vlogo Johna Keatinga v Margit körút.

Atrij | Predstavitev: 14. oktober 2023, 19.00

Medejini otroci

Prvega septembra je bila v Jurányi Házu predstavljena povsem nova predstava Narratíva Kollektíva. Otvoritveno igro sezone je režiral Máté Hegymegi jr. Zaznamuje ga ime Attila Vidnyánszky, ki tokrat nastopa ob Kati Pető v glavni vlogi. Izhodišče predstave je mitološki lik Medeje, ki oživi na podlagi besedil treh avtorjev iz različnih obdobij. Skupen jima je občutek tujstva, ki je enako prisoten v vsakdanjem življenju kot v življenju nekajletne neodvisne skupine.

Jurányi Ház| 24. oktober 2023, 19.00

Vse je mogoče, če dovolj dobro premisliš

Bolj različna si nikakor ne bi mogla biti, a med Alex in Rupertom gre vse naravno – kar se tiče bistva. Toda kaj se zgodi, ko je odnos, ki je eden najpomembnejših, poškodovan prav tam? Kako ravnati ob izgubi novorojenčka? Dvodelni film Cordelie O’Neill, ki včasih ogreje srce, včasih pa para, združuje humor in šok, žalost in potrditev življenja z neomajnim občutkom za sorazmernost, hkrati pa nas vodi skozi vzpone in padce odnosa, ki se sooča z velikimi preizkušnjami.

Kulturni center Trg Marczibányi | Predstavitev: 11. november 2023.