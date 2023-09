Objavljen je seznam madžarskih restavracij, nagrajenih z Michelinovim vodnikom za leto 2023

Madžarske restavracije so ohranile svoje Michelinove zvezdice in ocene, lanskoletnim zmagovalcem pa so se pridružile nove. V novi madžarski izdaji vodnika MICHELIN Guide sta še naprej dve Michelinovi zvezdici 2 in sedem Michelinovih zvezdic 1, Michelinova priporočila pa je prejelo 14 restavracij več kot lani, skupaj torej 59.

Lani je vodnik MICHELIN prvič objavil seznam restavracij iz vse države in tako gastronomsko ponudbo države uvrstil na gastronomski zemljevid sveta. V drugem nacionalnem pregledu je bilo priznanih 28 restavracij v Budimpešti in 47 na podeželju.

Vse restavracije, ki so lani prejele Michelinovo zvezdico ali oceno, so bile vključene v letošnji izbor, uspešnih pa je bilo tudi 14 novih restavracij. Na podlagi ocene preizkuševalcev bo lahko še 8 restavracij v Budimpešti in 6 restavracij na podeželju imelo Michelinove priporočilne tablice. Tudi nove nagrade kažejo, da je podeželska gastronomija v zadnjih nekaj letih zelo napredovala. To je eden od razlogov, da je število restavracij, ki jih je priporočil Michelin, doseglo rekordno število, saj je letos priznanja prejelo 59 restavracij. Z restavracijo Morzsa v Pécsu pa se je število restavracij Bib Gourmand (odlično razmerje med kakovostjo in ceno) povečalo na 7.

Trajnostni razvoj je vse pomembnejša beseda tudi v turizmu, zato se je število restavracij z zeleno zvezdico v primerjavi z lanskim letom povečalo, saj se letos s tem certifikatom ponaša kar pet restavracij po vsej državi. Vila Kabala v Sigligeti je novinka na lanski lestvici. Zeleno zvezdico podeljuje MICHELIN za vse vidike dela kuhinje in restavracije, od pridobivanja sestavin do uporabe lokalnih in sezonskih pridelkov ter ravnanja z odpadki.

Madžarski zmagovalci vodnika MCHELIN 2023:

Dve zvezdici MICHELIN:

Platán Gourmet, Tata

Stand, Budimpešta

Ena zvezdica MICHELIN:

Babel, Budimpešta, Budimpešta.

Borkonyha Winekitchen, Budimpešta

Costes, Budimpešta

essência, Budimpešta

Rumour, Budimpešta

Sol, Budimpešta

42, Esztergom

BIB Gourmand:

Anyukám Mondta, Encs

Casa Christa, Balatonszőlős

Kistücsök, Balatonszemes

Macok, Eger

Morzsa, Pécs (novo)

Mór24, Balatonfüred

Sparhelt, Balatonfüred

Zelena zvezda:

Almalomb, Hosszúhetény

Graefl Major Kétútköz, Poroszló

Onyx Mühely, Budapest

Salt, Budapest

Villa Kabala, Szigliget (novo)

Posebne nagrade:

Welcome and Service Award: Terjék Petra és Fölföldi Péter (Villa Kabala, Szigliget)

Sommelier Award: Rácz Imre (Spago by Wolfgang Puck, Budapest)

Young Chef Award: Zaida Zincenco (Zincenco Kitchen, Budapest)

Letos prvič priporočene restavracije (Tányér):

Bobajka, Tarcal

Botanica, Dánszentmiklós

Csopaki Resti by Laurel, Csopak

FLAVA, Budapest

Fricska 2.0, Budapest

GÓRÉ, Kisharsány

MoszkvaTéЯ Bistro, Budapest

NOON, Balatonfüred

Piac 42, Esztergom

SHO, Budapest

Solid, Budapest

Tati, Budapest

White Salon, Budapest

Zincenco Kitchen, Budapest