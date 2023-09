6 kvašenih pekarn v Budimpešti, v katerih se bodo jesenska jutra zagotovo dobro začela

Zaradi revolucije obrtnih pekarn v zadnjih letih je v Budi in Pešti skoraj na dosegu roke pekarna s kvašenim testom. Če si v hladnejših jesenskih jutrih želite vonja po sveže pečenem kruhu in nebeškem pecivu, vam priporočamo naslednje pekarne.

Pekarna Némi Kenyér

Pekarna Némi Kenyér na ulici Villányi út je majhna skupnostna pekarna: njihove kvašene dobrote in nebeško pecivo izdelujejo po naročilu dvakrat tedensko. Na njihovi spletni strani lahko uživate v njihovem nagrajenem kruhu, pa tudi v kruhkih, polžkih ali zlati galuski s kvašenim testom.

Prevzemno mesto.

Ide Süss Manufaktúra

Med obrtnimi pekarnami izstopa tudi trgovina Ide Süss Manufaktúra na ulici Medve, kjer dan za dnem izdelujejo pekovske izdelke iz kvašenega testa. Njihovi hrustljavi kruhki, fižolčki v čokoladi in štruklji temeljijo na brezhibnih sestavinah in srčno pridelanem kvašenem testu.

Medvedja ulica 20, 1027 Budimpešta.

Obrtna pekarna Babushka

Najboljši kvašeni kruh in pecivo na tem območju pečejo pred našimi očmi v majhni leseni koči na ulici Sasadi út. V Babuško se splača priti zgodaj, da boste imeli priložnost oditi s hrustljavim kruhom pod pazduho, mehkim in puhastim kalačem ter sladko skušnjavo v roki.

1112 Budimpešta, vogal Sasadi út – Tömös utca

lui

V restavraciji Aulich Street lui, ki je plod idej treh prijateljev, ni suhega očesa zaradi ponudbe. Ko izberete, s katerim od kruhov iz divjega kvašenega testa, sladkega ali slanega peciva boste odšli domov, se splača ostati za prigrizek in dobro kavo.

1054 Budimpešta, Aulich u. 7.

Panelpék

V Soroksárju nikoli ne zmanjka dobrot iz kvašenega testa, za kar poskrbi podjetje Panelpék. Kruh, bagete, štručke, retro žemljice in polže, ki so polni nadeva, postrežejo v košaricah v tej pekarni, ki je prenesla tradicijo peke in ubrala posebno pot.

1238 Budimpešta, Grassalkovich út 28/b

Pekarna Randevú

Pekarna Randevú Bakery na ulici Paulay Ede ponuja svež, lokalno izdelan kvašen kruh in pecivo, s katerim se lahko okrepčate po jutranji kavi. Na pultu je na voljo vse, kar potrebujete za začetek dneva, bodisi rogljički, sendviči, štruklji ali kos fižola.

1061 Budimpešta, Paulay Ede u. 44.