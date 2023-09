5 senzacionalnih gastronomskih točk v aglomeraciji Budimpešta, ki jih je vredno raziskati

Če se odločite za pobeg iz prestolnice, je v Budimpešti na dosegu roke veliko draguljev. Spremljajte naše najljubše gastronomske točke v okolici Budimpešte!

Nemdebárka

Vzdušje živahne Nemdebárke na trgu Széll Kálmán lahko doživite v Szigetmonostoru, le streljaj od Donave. Manjši brat budimpeštanskega bara Nemdebárka, ki se nahaja na otoku Szentendrei, čaka na prebivalce prestolnice na vrtu hiše v slogu verande, kjer ne manjka boemskega vzdušja. Prostoren vrt ponuja veliko priložnosti, da se izgubite v podrobnostih, se odtrgate od vsakdana in zgladite zapletene živce vsakdanjega življenja. Vzdušje seveda popestrijo osvežilne pijače in DJ-ji v živo ter neapeljske pice, ki so sveže iz krušne peči.

2015 Szigetmonostor, Nagyduna stny. 60.

Briquette

Skorajda ni boljšega doživetja od okušanja hrane z otipljivo strastjo do peke na lesu in oglju. Zaradi slednjega je v Budakešiju nastala os za hrano z žarom in pečjo, kjer je priprava hrane umetnost. V baru z žarom za okus poskrbijo odlične sestavine in izkušeni kuharji, jedi pa se v pečici, žaru in kadilniku pripravljajo od 6 do 15 ur. Vendar pa Briquette v tem pogledu ni le zanimivost: za osebno izkušnjo je treba rezervacijo opraviti vsaj 48 ur vnaprej, ob koncih tedna pa 2-3 tedne.

2092 Budakeszi, Rákóczi u. 73.

Terasa RezeDa

Ni letnega časa, ni priložnosti, ko se ne bi bilo vredno odpraviti na rahlo valovita pobočja Eteka. V kraju Etyek, znanem tudi kot vinograd v Budimpešti, ponuja Rezeda Terrace posebna doživetja za oddih ob koncu tedna. Za razliko od restavracij, ki sezonsko posodabljajo svoje menije, Rezeda Terasz nadgrajuje ponudbo, saj jo spreminja iz vikenda v vikend. V tej družinski restavraciji kuhar János Dudok goste zaslepi z domačimi jedmi in izborom vin, piv, piv, sirupov in kave iz Eteka. Rezervacije so priporočljive!

2091 Etyek, Újhegy

Fürge Páva

Ni nujno, da ste iz prestolnice, da bi si vas ovili okoli prsta Fürge Páva in Monor. Bistro, ki ga označujejo kot doživljajski bistro, je popolna kombinacija gastronomije, ljubezni do cvetja in osupljivega oblikovanja. Ni treba posebej poudarjati, da se osupljivemu dizajnu pridružujeta odlična kava in nebeško pecivo. Vrt je odličen kraj za sprostitev ob lahkotni kapljici in kozarcu vina, kjer lahko vsakdo pozabi na svoje težave. Po restavraciji Fürge Páva je vredno obiskati še njeno enako očarljivo mlajšo sestro Lusta Páva.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 87.

Happiness Burger

Ali ste vedeli, da se v Sóskútu skriva nebeška citadela burgerjev in sreče v enem grižljaju? Happiness Burger v žemljice brez aditivov, posute s sezamom, vmeša posebne in sočne sestavine, ki se skupaj prerodijo v dobro obložene burgerje. Ne ponujajo le izbora tradicionalnih burgerjev, temveč tudi dodatne, vrhunske in sezonske dragulje. Tudi če niste razpoloženi za burgerje, je na voljo veliko ponudbe za tiste, ki si želijo različnih skled, lahkih solat in tortilj, ki so na terasi prav tako prijetne kot znotraj.

2038 Sóskút, Petőfi Sándor u. 57.