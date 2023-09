6 skrivnih kavarn v Budimpešti za sproščena jesenska jutra

Ko se jesenska jutra ohladijo, se je prijetno ustaviti na topli kavi v svojem najljubšem kraju. Če želite v tem letnem času preizkusiti še neznano kavarno v Budimpešti, imamo za vas nekaj nasvetov, kje lahko začnete dan ali si odpočijete od popoldanskega hitenja.

Szezám

Szezám je kavarna, poimenovana po lastnikovi čudoviti akiti, le streljaj od nabrežja Donave v Pešti, kjer se vse vrti okoli posebne kave in ekoloških sladic. V okusno urejeni trgovini je vse tako, kot je zapisano v veliki knjigi: s steklenega pulta vabijo neustavljive torte, keksi, rogljički in drugo (izključno brez glutena, moke in sladkorja), zrak napolnjuje značilen vonj kave, prijazna postrežba pa je le češnja na torti. Ta kavarna v središču mesta je zaradi čudovitega dekorja in senzacionalnih zajtrkov idealna za zmenke.

1052 Budapest Pigeon Street 9.

Espresso Gambit

Espresso Gambit je majhen lokal, ki je bil odprt šele junija letos in je že osvojil srca številnih ljubiteljev kave v soseski trga Batthyány. Tu je vsaka skodelica kave dokaz visoke kakovosti in ljubezni do kave, ki jo nasmejani baristi z veseljem delijo z vami. Ne glede na to, ali pridete sem po črno kavo za začetek dneva ali popoldne po vročo čokolado in nebeško pecivo, boste zagotovo odšli zadovoljni!

1027 Budapest, Fő utca 49.

Herbarista

Zavestna nega kože se sreča z ljubeznijo do kave v lokalu Herbarista v središču tretjega okrožja, kjer lahko to dvoje, ki se morda na prvi pogled zdi nenavadno, odlično sobiva. Poleg doma pražene kave lahko vedno izbirate med ponudbo svežega peciva, sendvičev in slaščic, v lepo urejenem prostoru pa je na voljo vrsta naravne kozmetike, ki so jo razvili in proizvajajo v podjetju, lahko pa se naročite tudi na obisk v kozmetičnem salonu. Če se želite umakniti od mestnega vrveža, se odpravite sem na slastno kavo in pecivo – kdo ve, morda se boste domov vrnili z novim najljubšim izdelkom za nego kože.

1034 Budimpešta, Selmeci utca 12.

Tamp & Pull Espresso Bar

Tamp & Pull, majhna trgovina na ulici Czuczor, le nekaj korakov od univerze Corvinus, je pred kratkim praznovala 11. rojstni dan. Notranjost kavarne je skromna, vendar to ne odvzame ničesar od neokrnjene kavne izkušnje, ki je bila mojstrsko povzdignjena na novo raven. Mnogi pravijo, da lahko tukaj dobite najboljšo kavo v Budimpešti, kar naj vsak presodi sam, gotovo pa je, da vas na kofeinski napitek vabijo prijazni baristi, kakovostni napitki in sveže pecivo, vključno s slastnimi bagelkami.

1093 Budimpešta, Czuczor utca 3.

Kavarna Rojt és Bojt Kávéskuckó

Kavarna Rojt és Bojt Kávéskuckó se nahaja v manj prometnem delu prestolnice, v 1. okrožju, na ulici Kosciuszkó Tádé. Majhna trgovinica je opremljena z retro pohištvom, ki ustvarja občutek prijetnosti, in ko se usedete za mizo, ki vam je všeč, lahko uživate v razkošnem poznem zajtrku – kot se spodobi: v svojem prostem času. Vse je sveže pripravljeno v lokalu, okusno hrano pa spremljajo topla postrežba in odlične pijače, vključno s kavo. Če želite biti na varni strani, rezervirajte mizo!

1012 Budimpešta, Kosciuszkó Tádé utca 4.

Mantra Specialty Coffee Bar

V Mantra Specialty Coffee Bar se pripeljete z ene od najbolj očarljivih ulic v središču mesta, ki je mirno zatočišče v vrvežu vsakdanjega življenja. Seveda se lahko ustavite po bliskovito črno kavo, vendar ne hitite, saj so Mantrine lastne pražene specialne kave vredne vašega časa. Edinstveno kavno izkušnjo dopolnjuje rezina slastnega domačega peciva, ki je vredna predaha v notranjosti z usnjenimi fotelji. Kavarna ponuja tudi vrsto tečajev usposabljanja, od umetnosti latte do priprave filter kave.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 17.