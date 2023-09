11 odličnih teras in vrtov v Budimpešti za prijetno zgodnje jesensko siesto

Še vedno je dovolj časa, da uživate v vzdušju naših najljubših teras in vrtov v Budimpešti med prihajajočim babjim poletjem. Tukaj so najboljši kraji v prestolnici, kjer lahko uživate v okusih, vonjavah in septembrskem soncu.

Okrožje I.

Aranybástya

Restavracija Aranybástya, ki se nahaja v budimpeštanskem gradu, ponuja nepozabno lokacijo za vse, ki želijo uživati v gastronomskih dobrotah in eni najlepših panoram v mestu. Doživetje kosila in večerje nad mestom popestri izbor vin in šampanjcev ter osvežilni koktajli in limonade iz bara, ki ga vodi Bella Karácsonyi. Ustvarjalnost chefa Attile Széla je na ogled v finem bistroju, za zlati cheesecake z vanilijevim sladoledom in sladke dobrote pa je odgovoren slaščičar Péter László. Od 11. septembra bo kulinarično doživetje zaokroženo z razstavljenimi slikami Karoline Sávolt.

1015 Budimpešta, Csónak u. 1.

Okrožje III.

Miamor Rómaim

V indijanskem poletju odkrijte enega najbolj vznemirljivih krajev za družinsko zabavo na bregovih reke Romani, kjer lahko vsakdo najde nekaj zase. Ljubitelji nogometa in odbojke lahko svoje spretnosti preizkusijo na športnih igriščih Miamor Rómaim, najmlajši pa lahko uživajo v otroških dejavnostih, nabitem gradu in igrišču. V neposrednem prenosu večjih športnih dogodkov lahko uživate ob juhi pho, ponosu vietnamske kuhinje, ali tradicionalni jedi hekk. Las Vegan’s ponuja vegansko kulinarično izkušnjo za vse okuse, ki jo dopolnjujejo – kot so kuhanje – ledeno hladne pijače in okusni sladoledi.

1031 Budimpešta, Római part 47.

V. okrožje

Flava Kitchen & More

Flava Kitchen & More prinaša okuse vsega sveta v središče Budimpešte in se ponaša z vabljivo zeleno teraso in enako impresivno notranjostjo. Le streljaj od fontane na Trgu svobode lahko uživate v fuzijskih jedeh iz Flavinih kuhinj, ki so tako presenetljive in prijetno znane kot rakovice v babičini buti. Lahko pa se ustavite tudi na kakšno dobro pijačo, saj se njihova ponudba kosa z newyorškimi koktajl bari. Ne glede na to, ali boste sedeli za točilnim pultom ali za mizo, boste veseli, da ob četrtkih, petkih in sobotah zvečer za glasbeno podlago poskrbi DJ.

1051 Budapest, Október 6. utca 26.

ARZ Libanonska restavracija Budimpešta in Corso Bar & Terrace

S sončnih teras dveh restavracij v Dunakorzóju, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, lahko uživate v panoramskem razgledu na budaško grajsko okrožje, ki je prav tako na seznamu svetovne dediščine. Le streljaj od prenovljenega verižnega mostu se lahko udobno namestite v svoj stol in opazujete zadnje luči zahajajočega sonca, ob tem pa uživate v gostoljubnosti bara Corso Bar & Terrace z okusnim koktajlom in lahkim sezonskim obrokom. Ne pozabite pa, da bosta sončni zahod in čudovit razgled prav tako prijetna ob pristnih libanonskih mezgah in vinih, ki nam jih ponuja sosednja libanonska restavracija ARZ Budapest.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János u. 12-14.

Okrožje VI.

Tereza

Osupljivi mehiški vrt v mestu je močan tudi jeseni. 14. septembra bosta kuharska mojstra Máté Gaál in Áron Kelemen na četrti izdaji dogodka Ostrige proti ceviche predstavila jedi, kot so ostrige s čorizom in tostada iz tune, pa tudi pijačo in delavnico o trikih z ostrigami. Od 28. septembra do 1. oktobra bo v Terezi potekal tudi festival gastronomije Tex-Mex, ki bo poln mehiške ulične hrane, margarit in žive glasbe za popestritev doživetja.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.

Okrožje VII.

Keksz

Keksz, stalnica na živahnem trgu Madách, je s prihodom jeseni še vedno živahen, zlasti ko gre za zajtrk. Bistro ponuja nešteto jedi za zajtrk, od umešanih jajc iz stare šole, francoskega toasta in hrustljavih dunajskih klobas do Eggs Benedict s parmsko šunko. Poleg slanih jedi bodite pozorni tudi na sladke, kot so vaflji z gozdnim sadjem in javorjevim sirupom ali tiramisu. Ne glede na to, kaj boste jedli, bo prav tako dobro izgledalo s kozarcem Mimose, Bellinija ali Huga zjutraj, opoldne ali zvečer.

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 4.

Okrožje XI.

Jardinette

Ob bližajočem se indijanskem poletju vsi hrepenimo po kraju, kjer bi lahko uživali v počasnejšem tempu dneva. Jardinette s svojim čarobnim vrtom, obdanim z naravo, je utelešenje teh želja. Ekskluzivna restavracija, ki vsak dan naredi nepozaben, združuje nove in tradicionalne okuse iz svežih lokalnih sestavin ter ponuja pravo kulinarično potovanje. Če želite v čudovitem obdobju zgodnje jeseni ubežati vsakdanjemu vrvežu in se napolniti z energijo v miru oaze, odkrijte edinstveno izkušnjo restavracije Jardinette, kjer se gastronomija in narava srečata z večno čarobnostjo.

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.

Okrožje XIV.

Restavracija Szőnyi

Restavracija Szőnyi goste pričakuje s pravimi zugló specialitetami, domačimi okusi in prisrčno gostoljubnostjo. Družinska restavracija se nahaja v mirnem in zelenem okolju s prijetnim vrtnim ribnikom ter sprejema goste, ki potrebujejo tako okusne prigrizke kot mir. Restavracija, ki spominja na oazo, ponuja veliko različnih jedi, od svinjske ribice, pečene v pisani skorjici s poprom, do hladnih skutinih cmokov, povaljanih v mandljih. In če želite oditi s pravim doživetjem, morate poskusiti krožnik Szőnyi, ki je poln dobrot.

1142 Budimpešta, Szőnyi út 38-40.

Bistro KERT

Bistro KERT je prijetna oaza miru v bližini mestnega središča, vendar v zavetju vrveža. Od leta 2016 družinska restavracija, nekoč znana pod imenom Borház, sprejema novo generacijo gostov, ki bodo tako kot njeni predhodniki hitro vzljubili mojstrsko kombinacijo vrta, terase in gastronomije. Sezonski meni restavracije KERT, ki se obnavlja večkrat na leto, je vedno poln draguljev, na jedilniku pa je mogoče najti tudi okusne jedi. V času babjega poletja lahko izbirate med jedmi, pripravljenimi na žaru z ogljem, zrezki in božansko izbranimi ribami iz lokalnih voda in morij.

1146 Budimpešta, Thököly út 57/b

Pekarna Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

S prihodom indijanskega poletja slaščičarna Édes Mackó Hornbread obnavlja svojo ponudbo, zaradi katere nam bodo velikani kürtőskalács-cukrászda pričarali trenutke veselja. V jesenskem soncu si lahko na terasi privoščite sladke dobrote, vključno s steklenimi sladicami Kürtős. Ena izmed najljubših sladic sezone bo nedvomno Kürtős Guba, prelita z vanilijevo kremo in posuta z makom, rozinami in pistacijami. Otrokom najljubša sladica milkbegris je ponovno oživljena kot Kürtős Gríz, prav tako ptičje mleko, ki je v Kürtős s ptičjim očesom zlito z rezinami rogovja in praženo jajčno lupino.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Več lokacij v Budimpešti

Las Vegan’s

Las Vegan’s, prva veriga veganskih burgerjev v Budimpešti, nezadržno osvaja srca Budimpeščanov, trenutno ima v Budimpešti 5 lokacij. Burgerji so narejeni po lastnem receptu iz gob, sejtana, graha in rdeče pese ter po novem tudi iz riževe beljakovinske kaše brez soje, s čimer so zadovoljni tako vegani kot nevegani. V restavraciji Las Vegan’s lahko uživate v burgerjih, primernih za popoldansko družabno srečanje, mehiški hrani, hitrih zvitkih in smoothijih, vse skupaj pa spremlja minuta pomakanja krompirčka v veganske omake.

5 lokacij v Budimpešti