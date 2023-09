Velikanska stenska poslikava v središču Budimpešte je poklon delu skupine LGT

Mineva natanko 50 let, odkar je legendarna skupina LGT izdala album Bummm! Ob tej obletnici in v poklon spominu na skupino je bila izjemno uspešna naslovnica albuma naslikana na velikanski požarni zid v 7. okrožju v središču mesta.

Zid LGT, ki pokriva 200 kvadratnih metrov velik del zidu na ulici Dob 38 v središču mesta, je bil ustvarjen v okviru sodelovanja v celotnem okrožju. Na umetniškem delu ekipe Colourful City je upodobljena naslovnica jubilejnega albuma skupine Bummm!

Naslovnica albuma, ki jo je oblikoval grafični umetnik György Kemény, je ob prvi izdaji povzročila pravo senzacijo in je sčasoma postala zelo uspešna.

Tudi lokacija poslikave ni naključna, saj je Gábor Presser, ustanovitelj skupine LGT, del svoje mladosti preživel dve hiši stran. György Kemény in Gábor Presser sta si lahko na sobotnem odprtju z žerjava od blizu ogledala dokončano umetniško delo:

Iz albuma Bummm! so nastale priljubljene pesmi, kot so Pojdi, pojdi ven na pobočje, Zdaj mu je šele štirinajst let in Vijugaj se.