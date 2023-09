Svetlobni šov v Budimpešti: 4+1 zanimivih muzejev in interaktivnih razstav to jesen

V Budimpešti se odpirajo vznemirljive nove razstave z instalacijami, ki temeljijo na edinstvenih konceptih. V našem izboru vam predstavljamo razstave v prestolnici, osredotočene na svetlobo, ki jih je vredno obiskati to jesen!

Cinema Mystica

Prva madžarska skupina za digitalno umetnost, ki se je kdajkoli zavedala, je julija letos odprla svojo bazo v kultnem prostoru, na dvorišču Párisi. Prva razstava galerije z novimi mediji je čutno potovanje skozi 21 edinstvenih instalacij na kultni lokaciji v Budimpešti. Na stalni razstavi je v 10 sobah na 1 200 kvadratnih metrih na voljo 1 200 kvadratnih metrov digitalnih umetniških del, stalno spreminjajočih se projiciranih prostorov, 3D natisnjenih skulptur, interaktivnih doživetij in kratkih filmov. Cilj Cinema Mystica je vsakih šest mesecev predstaviti novo razstavo in lokalnemu občinstvu približati novomedijske umetnike iz države ter Srednje in Vzhodne Evrope.

1052 Budimpešta, Ferenciek tere 10.

Light Art Museum

14. septembra se na prostranem prostoru tržnice Hold Street Market z novo razstavo, umetniškimi deli in umetniki vrača izjemno uspešen muzej Light Art Museum. Številna razstavljena dela so delo tujih umetnikov, zato je ta edinstvena mednarodna razstava za obiskovalce še bolj posebna. Veličastna zbirka nam bo s svetlobnimi instalacijami in projekcijami pomagala razumeti naravo svetlobe, od supernov do črnih lukenj, od vzporednih vesolij do polarnega sija, zaprtega v kristalne strukture. Razstava bo v tej obliki na ogled do 20. maja 2024.

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

Lumina Park

Lumina Park, priljubljena razstava na ulici Palatinus Strand, se bo od konca oktobra vrnila s povsem novo temo. Lani je 2-kilometrska promenada obiskovalce popeljala na potovanje po svetu, saj so luči LED oblikovale različne oblike, stavbe in celo živali. Letos bo tema povsem drugačna, saj se bomo s posebnimi svetlobnimi in zvočnimi učinki spomnili letošnje 150. obletnice Budimpešte. Za natančen datum odprtja preverite stran Lumina Park na Facebooku.

1003 Budimpešta, Soó Rezső stny. 1.

Garden of Lights

Garden of Lights bo kmalu obsijan s poplavo svetlobe, saj se bo multimedijska razstava in svetlobni šov Garden of Lights, ki je izjemno priljubljena po vsej Evropi, iz jeseni preselila v pomlad in navdušila obiskovalce. Gradnja razstave se je že začela, ogledali pa si jo boste lahko od 20. oktobra! Za vstopnice v predprodaji obiščite stran ELTE Füvészkert na Facebooku!

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

+1 Allee x Adaptér

V sodelovanju s podjetjem Allee x Adaptér se lahko vsakdo do 30. septembra preizkusi v umetnosti slikanja s svetlobo v atriju vhoda v nakupovalno središče na ulici Váli. Kdor se želi naučiti te vznemirljive oblike umetnosti, lahko postane profesionalni umetnik svetlobe v začasnem umetniškem studiu Adaptér. Podjetje Adaptér pa ni zagotovilo le opreme, temveč je k sodelovanju povabilo tudi oblikovalko Anno Oláh, ustvarjalko blagovne znamke Anna Amélie, ki zdaj k sodelovanju vabi obiskovalce Alleeja. Črtne risbe Anne Amélie, ki jih navdihuje grški slog, so znane po njenih tekstilnih izdelkih in so kot nalašč za vadbo slikanja s svetlobo. To bo morda potrebno, saj bodo najbolj ustvarjalna dela vidna na kosih naslednje kolekcije Anna Amélie. Za več podrobnosti o natečaju kliknite tukaj.

1117 Budimpešta, Október huszuszonharmadika utca 8-10.