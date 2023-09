Prava urbana oaza v središču Budimpešte: igrivi okusi v Flava Kitchen & More

Na južnem koncu živahnega trga Szabadság že na prvi pogled opazite vznemirljiv lokal: Flava Kitchen & More, ki zaseda spodnje nadstropje Verno House v vogalu, vas na osupljiv, a nepretenciozen način vabi na kulinarično potovanje čez državne meje.

Že terasa, bogato okrašena z bujnimi rastlinami, poskrbi za prijetno vzdušje, a prava urbana oaza vas čaka v notranjosti. Topli toni, neprekinjen strop iz rastlin, razpoloženjska osvetlitev in velikanske tropske rastline vzbujajo strahospoštovanje že od prve minute, nato pa se ob podrobnejšem pogledu na stenah pokažejo igrive fotografije Zoltána Tomborja, ki so nastale posebej za restavracijo.

Notranjost, v kateri lahko sedi do 50 oseb, vključuje tudi ogromen, dobro osvetljen bar, v katerem se pretakajo koktajli, in DJ-kabino, ki se odlično ujema z dizajnom. Slednja se uporablja predvsem ob četrtkih, petkih in sobotah zvečer, ko nežna house glasba v živo krona gostinsko izkušnjo.

Hrana po svetu

Flava Kitchen & More, ki se bo odprla konec leta 2022, ima igrivo ime: Flava je skrajšana, igriva ustreznica angleške besede „flavour”. Ta mladost se odraža tako v ambientu restavracije kot v njenem jedilniku. Na jedilniku so jedi z vsega sveta, ki pa so tu dobile ustvarjalen preobrat. Kuhinja, ki jo vodi kuharski mojster Kornél Zvekán, črpa navdih iz sveta italijanske, indijske, karibske in seveda madžarske gastronomije, ne da bi se pri tem navezala na katero koli od njih.

Kot pojasnjuje Kornél, je njihova bukta Flava, ki je bila predstavljena tudi na letošnjem festivalu Gourmet, odličen primer pristopa restavracije k okusom: za osnovo so vzeli babičino bukto, ki so jo napolnili z nenavadno rakovico, polnjeno s posti, tako da je nastala jed, podobna ameriškemu lobster roll. Ameriško-madžarska fuzijska jed pa bo s svojo kremastostjo in svežino osupnila vsakogar.

Gastronomsko doživetje v skupnosti

Poleg raznolikosti je še en ključni element Flavine kuhinje koncept delitve, pri katerem goste spodbujamo, da si hrano delijo. To skupno kulinarično potovanje ponuja okus številnih držav, vendar je nekaj jedi, ki bi jih bilo med obiskom v Flavini škoda izpustiti.

Kot predjed nas je navdušil zdaj že dobro znani in priljubljeni guacamole, ki je poseben zaradi načina postrežbe. V restavraciji Flava se ta svetovno znana mehiška omaka za pomakanje pripravlja pred gostom, za mizo. Na ta način preprosta avokadova pena v enem zamahu postane gastronomsko doživetje.

Ne moremo pa oditi, ne da bi omenili piščančji bujon v tortilji, ki se mu ne moremo upreti zaradi pražene zelenjave in majoneze sriracha.

Najboljše pa je na koncu obroka, v obliki fižola z oreščki s kurkumo. Židovski hlebček, postrežen z domačo kislo smetano, prispe vroč na gostov krožnik, kjer ga hitro pokapajo s sladkornim sirupom iz kardamoma in potresejo s sveže naribanimi lešniki – in rezultat, ni treba posebej poudarjati, govori sam zase.

Vrh ponudbe pijač

Ob odlični hrani lahko izbirate med enako kakovostnimi pijačami. Edinstvena izbira pijač Flava se osredotoča na triumvirat tekile, mezcala in ruma, na seznamu pijač pa so tudi posebnosti, ki so na voljo le tukaj v državi.

Poleg koktajlov, ki jih navdihujejo predvsem karibski koktajli, je na voljo tudi neprekosljiv izbor vin in šampanjcev, za katerega osebno skrbi Tamás Langó, prvi sommelier v državi, nagrajen z Michelinovim vodnikom. Če iščete le okusno pijačo v elegantnem okolju, pridite v Flava – ne boste razočarani.

1051 Budapest, Október 6. utca 26.